Vi tester HP Smart Tank 7605 - Print til du segner

De fleste køber gerne en billig printer, og bliver ret skuffede, når de finder ud af, at den billige printer er vanvittig dyr i blæk. Samtidig giver billige printere til under 1.000 kroner dig heller ikke ret lang levetid, før de begynder at gå ned.

HP vælger en helt anden strategi med deres HP Smart Tank 7600. Den arbejder med meget store tanke, så du på én opfyldning kan printe op til 12.000 sider i sort eller 8.000 sider i farve. Dét er virkelig mange sider, selv for brugere, der printer en masse hver dag. Printeren er til gengæld også dyrere i anskaffelse med en pris på

Nem opsætning af HP Smart Tank 7605

Det er en ret nemt at komme i gang med HP Smart Tank 7605. Det tager ikke langt tid at pakke den ud, og heldigvis følger blækket til første opfyldning med i pakken. Selve opsætningen foregår ret intuitivt med HPs app, der guider os igennem opsætning af printeren.

Det er endda nemt at fylde blæk på, selv om det tager lidt længere tid end bare at sætte en normal blækpatron i. Her skal du skrue låget af flasken og så sætte den ned i printere. Der sidder en modtager i printeren, som prikker en membran i stykker, så blækket kan løbe direkte ned i tanken. Det er hurtigt klaret, og så er der blæk til flere år i maskinen. Inden man går i gang med at printe, skal printerhovederne installeres. De ligner almindelige printerpatroner og klikkes nemt på plads. Maskinen udskriver nu en testside, og så er du faktisk klar til at printe og printe og printe og...

Der følger masser af blæk med til HP Smart Tank 7605 (Image credit: Peter Hoffmann)

Kører langt på literen

Printeren er ikke billig i anskaffelse. Vi har set den til priser omkring 3.800 kroner, og ned til 3.100 kroner på tilbud. Men så får du også blæk med til virkelig mange print. I stedet for at fedte med små printpatroner, der tit føles som om de løber tør, selv om du ikke bruger printeren ret meget, får du her store flasker med tre 70 ml. flasker med farver og to 153 ml. flasker med sort blæk. Det lyder måske ikke af meget, men ifølge HP er det altså nok til at printe 8.000 i farver eller 12.000 sider i sort/hvid. Til sammenligning kan du med en normal blækpatron måske printe 200-300 sider, så der er altså noget af et spring op til 8.000 sider.

Når blæk til 200-300 sider koster ca. over 300 kroner, så må blæk til print af 8.000 eller 12.000 sider koste en mindre formue... tænker du nok. Men nej, det gør det faktisk ikke. Tværtimod er det nærmest chokerende billigt: Vi fandt original HP printerblæk 70 ml. i både cyan, magenta og gul til 131 kr. stykket! Du behøver ikke at have topkarakter i matematik for at regne ud, at det er en prisforskel, der kan mærkes i det lange løb. Så selv om du skal betale en højere startpris for printeren, så kan det betale sig, hvis du har printeren i flere år.

HP Smart Tank 7605 er nem at fylde op (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Designet er ret minimalistisk og holdt i grå og hvid, så det er ikke en printer, der gør opmærksom på sig selv. Den føles dog solid og som god kvalitet, bortset fra papirskuffen, der føles og lyder lidt for meget som billig plastik. Man skal dog kun have fat i den, når man har printet de 250 ark papir i skuffen, så det kan vi godt leve med.

Vi kan rigtig godt lide, at betjeningspanelet er skjult, når printeren er slukket. Den er kun synlig, når printeren er tændt. Det er en virkelig fin detalje, og det fungerer fint med den meget minimalistiske sort-hvide skærm. Den afgiver et ret roligt lys, hvor nogle printere med meget skarpe og kraftige farveskærme kan virke lidt for energiske.

Displayet på HP Smart Tank 7605 er diskret og helt skjult, når printeren er slukket. (Image credit: Peter Hoffmann)

Avancerede funktioner

Det er nemt at bruge printeren, selv uden at lave den store opsætning på computeren. Vi trykkede print, søgte efter en ny printer, og bum, så dukkede HP 7605 op på listen over mulige printere til udskrivning. Men HP Smart Tank 7605 har adgang til mere avancerede funktioner. For at få adgang til dem, skal du hente HP Smart-appen, som både fås til mobil og computer. Så kan du f.eks. oprette e-mailadresser, så du kan sende print direkte til mail, eller du kan opsætte fax-funktionen - til dem, der stadig bruger fax. Det er også muligt at styre, om printeren skal tænde og slukke automatisk, hvornår den skal gå i dvale, og et hav af andre justeringsmuligheder.

HP Smart kræver at du låser op for de avancerede funktioner ved at indtaste et pin-nummer, som står inde i printeren, så andre ikke kan gå ind og lave ændringer.

Det skulle også være muligt at se, hvor meget papir og blæk, der lige nu er i printeren. Den funktion fungerede dog slet ikke - tværtimod. Når vi klikkede på funktionen i appen, blev vi sendt til en webside, der fortalte os, at vi var ved at løbe tør for blæk, og som havde links til blæk-forhandlere herhjemme. I betragtning af, at vi havde lavet tre print efter at fyldt blæk nok til mange tusinde print på printeren, må den funktion siges at fejle totalt. Det kommer faktisk bare til at se ud som om HP her prøver at skræmme kunderne til at købe blæk, og det er dumt.

Generelt set virker de mange funktioner fint, så hvis man har avancerede behov, er det altså muligt at styre mange detaljer selv.

I brug

HP Smart Tank 7605 har en papirføder til fotokopiering/skanning. (Image credit: Peter Hoffmann)

Printere er ofte lidt udfordrede, når det gælder trådløse netværk, og vi har set mange printere, som på et tidspunkt mister forbindelse til netværket. HP Smart Tank 7605 er her udstyret med dual-band wi-fi, som oven i købet har en funktion til at genoprette forbindelsen til netværket - HP kalder det self-healing. Vi har i hvert fald ingen problemer med at få kontakt til printeren, uanset om den er i dvale eller ej. Den reagerer hurtigt og vores print ligger hurtigt klar i udbakken.

HP Smart Tank 7605 har en papirføder til fotokopiering/skanning, så man slipper for at åbne og lægge et nyt stykke papir på glaspladen. Den tager op til 35 ark ad gangen.

Printeren har også en funktion, der gør det muligt at printe noget ud på hjemmeprinteren, selv om du befinder dig et helt andet sted. Det fungerer fint, men kræver dog, at man installerer HP's udskrivningstjeneste, der installerer HP Print Service-plugin. Herefter kan vi printe fra HP Smart-appen. Dog udelukkende fotos eller PDF-filer, som er gemt på mobilen. Her ville vi gerne have haft mulighed for at f.eks. at printe tekstfiler eller mails, men det kunne vi ikke få til at fungere (uden først at gemme tingene som pdf/foto på mobilen). Så funktionen er rar at få med, men kan godt gøres mere brugervenlig og brugbar.

Gode fotos, men ingen dedikeret papirskuffe

Hvis printeren er tænkt til familiebrug, så vil man sandsynligvis også vælge at udskrive fotos. Det fungerer fint, og billedkvaliteten på fotoprint bliver fint med en kvalitet på 600 dpi. Udfodringen her er, at HP har gjort det lidt bøvlet at printe fotos. HP Smart Tank 7605 har nemlig kun 1 papirbakke. Det vil sige, at du skal åbne skuffen, hive det normale papir ud og erstatte det med fotopapir, hver gang du vil printe et billede. En ekstra papirbakke ville her betyde, at du kunne have en med almindeligt papir og en med fotopapir og så bare skifte i appen efter behov.

Printeren registrerer ikke automatisk, hvilket papir, der ligger i skuffen. Når du skifter papir, skal du derfor huske at redigere både papirstørrelse og type af papir via det lille display. Lige her virker det fjollet, at det ikke er muligt at justere via appen.

Så selv om du altså sagtens kan printe fine fotos, kræver det lige nogle ekstra skridt. Så hvis du skifter meget imellem print på almindeligt papir og fotos, bør du nok se dig om efter en printer med to separate papirbakker.

Har kun én skuffe til printerpapir, så du skal skifte papir og indstillinger, når du f.eks. vil udskrive billeder. Det er lidt bøvlet. (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe HP Smart Tank 7605?

HP Smart Tank 7605 giver dig flotte resultater i de fleste situationer. Printerne har en virkelig stabil forbindelse på netværket, og reagerer hurtigt, selv om den er i dvale. Samtidig larmer den ikke, når du tænder den - den er bare klar til at printe. Den er enkel at bruge, men kræver dog den medfølgende app for at udnytte alle indstillingsmuligheder, og hvis du har brug for at scanne, kopiere eller faxe, kan den også klare det. Appen er ikke helt så intuitiv, som vi godt kunne tænke os, og især funktionen med udskrivning via mobilnetværket, kunne sagtens være mere brugervenlig. Her savner vi muligheden for at udskrive tekstfiler og ikke kun PDF eller fotos. Vi kunne dog godt have tænkt os en papirskuffe mere til fotopapir, så vi slap for at udskifte papirer manuelt, hver gang vi vil printe et foto.

Det er dog mindre udfordringer, som de fleste nok vil kunne leve med, hvis de har et stort behov for at printe i hverdagen. For prisen per print vil i det lange løb være pænt meget billigere med denne printer. Her får du blæk nok til 8.000 farveprint for under 400 kr. (3x131 kr.). Til sammenligning får du for ca. 345 kr. en almindelig farvepatron med blæk til 240 print. Så hvis man f.eks. har en stor familie eller en mindre virksomhed, og hvis man ikke har behov for hele tiden at skifte imellem almindelig print og fotos, så er HP Smart Tank 7605 et genialt køb.