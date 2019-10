Vildt tilbud - HP Tango X printer nedsat med 56%

For de fleste er printere måske ikke det mest spændende, tech-verdenen har at byde på, men HP Tango X – som du nu kan købe til en super pris i Elgiganten – er ikke hvilken som helst printer: Den er kompakt, har en række smarte funktioner og er desuden så veldesignet, at den ikke larmer visuelt i din boligindretning.

Elgiganten har sat Tango X i den grå/hvide farvevariant ned fra 1.599 kr. til 699 kr., så det er altså muligt at spare 56 procent. Men det handler om at være hurtig på aftrækkeren, for der er tale om et weekendtilbud, som kun gælder til og med søndag den 6. oktober.

HP kalder selv Tango X 'den første smart home printer', idet den er skabt til at bruges fra mobile enheder og næsten udelukkende styres via den tilhørende app, HP Smart.

Det vil blandt andet sige, at du nemt kan udskrive billeder og dokumenter direkte fra din smartphone, ligesom du kan også scanne dokumenter via app'en. Har du ikke behov for at printe dokumenterne, kan du scanne til enten e-mail eller deling i skyen.

En anden smart finesse ved Tango X er muligheden for at tilmelde dig blæk-abonnementet HP Instant Ink, hvor du kan vælge blandt forskellige løsninger ud fra dit printbehov.

Derefter giver din printer automatisk HP besked om at sende dig nye blækpatroner, før du løber tør. Både blæk og leveringsomkostninger er inkluderet i den månedlige abonnementspris.

Som nævnt gælder Elgigantens tilbud til og med søndag den 6. oktober 2019.