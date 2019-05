Bang & Olufsen relancerer Beoplay H9 for anden gang

Bang & Olufsens trådløse H9-hovedtelefoner med støjreducering fik oprindeligt en overordnet god modtagelse. Alligevel valgte firmaet at relancere dem under CES i 2018, hvor de lækre læderindbundne kopper fik føjet et ”i” til navnet og nu hed H9i, bød på bedre design, lyd og støjreducering.

Der er gået cirka 1,5 år og nu opdaterer danskerne så deres populære luksushovedtelefoner for anden gang. Sjovt nok hedder de denne gang blot H9 og selvom Beoplay-navnet officielt er lagt ned, hedder de stadig Beoplay H9.

Bedre batterilevetid og stemmestyring

De nye H9 afløser H9i og byder på bedre batterilevetid og stemmestyring via Google Assistant. Til dette er der dedikeret en ny knap, som også kan bruges til at aktivere eksempelvis Siri.

Det forbedrede batteri giver dig op til 25 timers spilletid med Bluetooth og ANC tændt. Dette er hele 7 timer ekstra spilletid fra den foregående model!

Sidst er der lidt finjustering at Touch-grænsefladen på højre ørekop, som nu skulle være endnu mere intuitiv at bruge.

Sidst har Bang & Olufsen også kigget på at forbedre komforten i puderne, så de nu sidder endnu bedre og blødere på ørerne.

Priser og tilgængelighed

Beoplay H9 leveres i farverne Matte Black og Argilla Bright og er tilgængelig online.

De kan desuden købes i alle Bang & Olufsen-butikker og hos udvalgte forhandlere.

Vejl. udsalgspris er 4.000 kroner.