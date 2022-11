100.000 nye medarbejdere ansat til iPhone-fabrik

Der har været stor frygt for, at kunder, der ville købe iPhones i julegave, måske ville stå tomhændet tilbage, da den største iPhone-fabrik i Kina lukkede grundet coronaudbrud blandt medarbejderne sidste måned.

Denne bekymring ser dog ud til at være forduftet, efter Apple-producenten Foxconn, der i 2021 omsatte for mere end 1.500 milliarder, har formået at ansætte hele 100.000 nye medarbejdere til fabrikken.

Det beretter det amerikanske nyhedsmedie CNN ifølge Computerworld.

Foxconn har flere fabrikker i Kina, men det var fabrikken i Zhengzhou, der var nødsaget til at lukke, efter der havde været et kæmpestort corona-udbrud blandt medarbejderne.

Virksomheden, der er i alt har mere end 1,3 millioner ansatte i Kina, oplyste, at man efter nedlukningen manglede omkring 100.000 ansatte, efter mange af de ansatte søgte mod andre jobs, da de ikke var sikre på, hvornår de igen kunne komme tilbage til fabriksbåndet.

De manglende medarbejdere ved samlebåndene gav dybe panderynker hos Apple op til jul, der advarede om forstyrrelser på deres forsyningskæde, skriver Computerworld.

Foxconn har blandt andet firdoblet den bonus, de ansatte får i november, for at lokke dem til at blive på fabrikken.

Og det ser altså ud til, at det har hjulpet.

"Vi har endelig mødt vores kvote (af ansatte, red.). Derfor er vores ansættelsesproces midlertidigt lukket, siger Yan Han, der sidder i Foxconn-ledelsen, siger til det kinesiske medie Yicai ifølge Computerworld.