Lidl lancerer et superbilligt solcellebatteri til din altan eller terasse – kan hjælpe husholdninger med at sænke elregningen

Lidl har lanceret et nyt solcellebatteri til altaninstallationer i Tyskland

Batteriet koster fra ca. 2.230 kroner og lagrer solenergi til senere brug

Det kan blive et interessant alternativ for europæiske husholdninger, der ønsker at mindske deres afhængighed af høje elpriser

Vi befinder os midt i en energikrise, hvor krigene i Ukraine og Iran fortsat presser energipriserne op på niveauer, som bliver stadig sværere for mange husholdninger at håndtere. Flere og flere søger derfor efter måder at reducere deres eludgifter på, og Lidl har nu lanceret en mulig løsning, i hvert fald for kunder i Tyskland.

Ifølge PV Magazine er Lidl begyndt at sælge et altanbatteri med en kapacitet på 2,24 kWh i Tyskland. Batteriet har en indgangseffekt på 1.000 W og en udgangseffekt på 800 W og er kompatibelt med de fleste altanbaserede solcelleanlæg. Det betyder, at du kan oplade det med solenergi og bruge energien senere. Der findes også en version, der kan styres via en app.

Batteriet koster 299 euro (ca. 2.230 kroner), mens den app-forbundne version sælges for 399 euro (ca. 2.975 kroner). For øjeblikket sælges produktet så vidt vi ved kun i Tyskland, men hvis det bliver en succes, er der mulighed for, at Lidl vælger at lancere det på flere markeder fremover.

I lyset af den aktuelle energikrise og kommende energireguleringer er der gode muligheder for, at efterspørgslen efter denne type produkter fortsætter med at vokse. Hvis du allerede har eller overvejer at investere i et solcelleanlæg til altanen, kan dette batteri være et interessant supplement.

Det er dog vigtigt at huske, at batteriet ikke gør særlig meget på egen hånd. Det er designet til at være en del af et større system. Du har også brug for solcellepaneler, der tilsluttes batteriet, samt en mikro-inverter, der styrer energistrømmen mellem batteriet og boligen. Ingen af delene følger lige nu med batteriet, så det er et tilkøb. Men med det rigtige udstyr på plads kan du lagre den solenergi, der produceres i løbet af dagen, og bruge den om morgenen eller om aftenen, samtidig med at batteriet kan fungere som reservestrøm ved eventuelle strømafbrydelser.

Det er ikke det eneste batteri på markedet

(Image credit: Lidl)

Batteriet måler 310 × 170 × 350 mm og vejer ca. 19,8 kg, hvilket gør det velegnet til mindre rum som f.eks. altaner. Batteriet angives at have en IP65-klassificering, der sikrer beskyttelse mod regn og støv, i hvert fald hvis det bygger på samme konstruktion som Marstek B2500-D, som det angiveligt er baseret på. Derudover medfølger der et LED-display og et forlængerkabel til solceller i pakken.

Der medfølger ingen solceller, men Lidl har allerede meddelt, at virksomheden planlægger at begynde at sælge plug-in-solceller på visse markeder. Alternativt er det selvfølgelig muligt at købe paneler fra andre producenter.

Modtagelsen på Reddit har indtil videre været overvejende positiv. Blandt kommentarerne findes anmeldelser som ”fantastisk pris”, ”jeg vil have en” og ”dette gør mig meget optimistisk omkring fremtidens energiuafhængighed”.

Hvis Lidl ikke lancerer batteriet på dit marked, findes der dog alternativer. Blandt disse er Marstek B2500-D, som Lidls model menes at være en ommærket version af, samt den kommende Anker Solarbank 4 Pro, der tilbyder højere kapacitet og en indbygget inverter.

Ligesom mange andre Lidl-produkter konkurrerer dette solcellebatteri primært på prisen. Det tilbyder måske ikke lige så mange funktioner som visse konkurrenter, men koster til gengæld betydeligt mindre.