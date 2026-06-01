Lidl lanserar superbilligt solcellsbatteri för balkonger – kan hjälpa hushåll att kapa elkostnaderna

Lidl har lanserat ett nytt solcellsbatteri för balkonganläggningar i Tyskland

Batteriet kostar från cirka 3 300 kronor och lagrar solel för senare användning

Kan bli ett intressant alternativ för europeiska hushåll som vill minska sitt beroende av höga elpriser

Vi befinner oss mitt i en energikris där krigen i Ukraina och Iran fortsätter att pressa upp energipriserna till nivåer som blir allt svårare för många hushåll att hantera. Allt fler letar därför efter sätt att minska sina elkostnader och Lidl har nu lanserat en möjlig lösning, åtminstone för kunder i Europa.

Enligt PV Magazine har Lidl börjat sälja ett balkongbatteri med en kapacitet på 2,24 kWh i Tyskland. Batteriet har en ingångseffekt på 1 000 W och en uteffekt på 800 W och är kompatibelt med de flesta balkongbaserade solcellssystem. Det innebär att du kan ladda det med solel och använda energin senare. Det finns även en version som kan styras via en app.

Batteriet kostar 299 euro (cirka 3 300 kronor), medan den appanslutna versionen säljs för 399 euro (cirka 4 400 kronor). För närvarande säljs produkten endast i Europa, men om den blir framgångsrik finns möjligheten att Lidl väljer att lansera den på fler marknader framöver.

Med tanke på den pågående energikrisen och kommande energiregleringar finns det goda möjligheter att efterfrågan på den här typen av produkter fortsätter att växa. Om du redan har, eller funderar på att investera i, ett balkongbaserat solcellssystem kan det här batteriet vara ett intressant komplement.

Det är dock viktigt att komma ihåg att batteriet inte gör särskilt mycket på egen hand. Det är utformat för att vara en del av ett större system. Du behöver även solpaneler som ansluts till batteriet, samt en mikroväxelriktare som hanterar energiflödet mellan batteriet och bostaden. Med rätt utrustning på plats kan du lagra den solel som produceras under dagen och använda den på morgonen eller kvällen, samtidigt som batteriet kan fungera som reservkraft vid eventuella strömavbrott.

Inte det enda alternativet

(Image credit: Lidl)

Batteriet mäter 310 × 170 × 350 mm och väger cirka 19,8 kg, vilket gör det lämpligt för mindre utrymmen som balkonger. Produkten tros även ha en IP65-klassning för skydd mot regn och damm, åtminstone om den bygger på samma konstruktion som Marstek B2500-D, som den uppges vara baserad på. Dessutom finns en LED-display och en förlängningskabel för solpaneler i paketet.

Som nämnts tidigare ingår inga solpaneler, men Lidl har redan meddelat att företaget planerar att börja sälja plug-in-solpaneler på vissa marknader. Alternativt går det förstås att köpa paneler från andra tillverkare.

Mottagandet på Reddit har hittills varit övervägande positivt. Bland kommentarerna finns omdömen som ”fantastiskt pris”, ”jag vill ha en” och ”det här gör mig väldigt optimistisk kring framtidens energioberoende”.

Om Lidl inte lanserar batteriet på din marknad finns det dock alternativ. Bland dessa finns Marstek B2500-D, som Lidls modell tros vara en ommärkt version av, samt kommande Anker Solarbank 4 Pro, som erbjuder högre kapacitet och en inbyggd växelriktare.

Precis som många andra Lidl-produkter konkurrerar det här solcellsbatteriet främst med priset. Det erbjuder kanske inte lika många funktioner som vissa konkurrenter, men kostar samtidigt betydligt mindre.

