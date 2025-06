Din Wear OS-smartur kan nu advare dig om kommende jordskælv - men ikke i Norden

Androids jordskælvsadvarsler kommer nu til Wear OS

Funktionen understøttes allerede på telefoner i 98 lande

Inkluderet i den nyeste Google Play Services-opdatering

Android-telefoner har i årevis kunnet advare dig om jordskælv, hvilket giver dig et par minutter til at forberede dig selv og andre – og nu kommer funktionen endelig også til Wear OS-ure.

Hvis du kigger i Googles opdateringsnoter for Play Services fra juni 2025 (via Android Authority), fremgår det, at du nu får advarsler på Wear, hvis der er risiko for jordskælv. Google Play Services opdateres uafhængigt af Android og bør automatisk blive installeret på både din telefon og dit smartwatch i løbet af de kommende dage.

Det gør jordskælvvarsler væsentligt mere nyttige for brugere af Wear OS – særligt for dem, der ofte har telefonen i lommen eller tasken, eller som har ure med mobilforbindelse og lader telefonen blive hjemme.

Google har endnu ikke meldt noget officielt ud om funktionen, men det er sandsynligt, at alle smartwatches, der modtager Wear OS-opdateringer, også vil få adgang til jordskælvsvarslingen.

Sådan fungerer det

Sådan vises meddelelserne på Android-telefoner. (Image credit: Google)

Vi ved endnu ikke præcis, hvordan dette vil fungere på de bedste Android-ure, men vi ved, hvordan det fungerer på telefoner. Google modtager data fra seismiske sensorer samt anonyme accelerometer-aflæsninger fra millioner af Android-telefoner.

Forventede jordskælv med en styrke på 4,5 eller højere vil udløse en advarsel: du vil se et skærmbillede med estimeret styrke og afstand til epicenteret, og du kan trykke på advarslen for at få mere information.

Hvis der forventes kraftige rystelser, vil advarslen ignorere alle lydindstillinger og forstyr-ikke-tilstand på din telefon og afspille en høj lyd. Den vil også vise råd på skærmen om, hvordan du bedst kan beskytte dig mod det kommende jordskælv.

Funktionen er ikke aktiveret i Norden, så Danmark, Sverige, Norge og Finland får ingen advarsler. Men her er jo også meget sjældent jordskælv, så det går nok. Til gengæld forventer vi, at funktionen vil fungere på dit ur, når du rejser ud i verden.

Androids jordskælvvarslingssystem er i øjeblikket aktivt i 98 lande verden over, og du kan se listen her(se under Android Earthquake Alerts System).

På Pixel-telefoner finder du varslingsindstillingerne under Sikkerhed og nødsituationer i Indstillinger.