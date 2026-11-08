Der er ikke meget brugt over den MacBook Air M5, jeg har modtaget fra Swappie. Den er i Swappies Premium-kategori, og mit første indtryk er, at den ser fuldstændig ny ud. Jeg kan ganske enkelt ikke se, at den har haft en tidligere ejer.

Det er selvfølgelig ikke det samme som, at computeren er ny. Et pænt kabinet fortæller hverken hele historien om batteriet eller om, hvordan maskinen klarer sig over længere tid. Men det siger noget om den oplevelse, Swappie vil give brugerne: En brugt computer skal helst føles som et trygt køb, også når man står med produktet i hånden.

Swappie er en finsk virksomhed, der blev grundlagt i 2016 og oprindeligt specialiserede sig i at købe, istandsætte og videresælge brugte iPhones. Siden har virksomheden udvidet sortimentet med både iPads og AirPods, og i august 2026 blev det også muligt for danske kunder at købe istandsatte MacBooks efter en indledende testperiode i Tyskland, Sverige og Finland.

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(Image credit: Peter Hoffmann)

Konceptet er det samme som med virksomhedens iPhones: Swappie opkøber brugte enheder, gennemgår dem grundigt og reparerer eventuelle fejl, inden de sættes til salg igen. Målet er at tilbyde et billigere alternativ til nye Apple-produkter, samtidig med at kunderne får større tryghed ved købet end ved almindelig privat handel.

Swappie opererer i 11 europæiske lande, herunder Danmark, Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig, Holland, Italien, Spanien og Portugal. Og med lanceringen af MacBooks har virksomheden taget endnu et skridt mod at tilbyde et bredere udvalg af brugte Apple-produkter.

Apples prisstigninger gør brugte MacBooks mere interessante

Swappies satsning på brugte MacBooks kommer på et tidspunkt, hvor Apples computere er blevet mærkbart dyrere. I juni 2026 steg de danske priser på MacBook Air og MacBook Pro med omkring 20 procent. Startprisen på MacBook Air steg fra 9.999 til 11.999 kroner, mens MacBook Pro steg fra 14.999 til 17.999 kroner. Prisstigningerne skyldes blandt andet den voksende efterspørgsel på hukommelse og lagerchips, drevet af udbygningen af datacentre til kunstig intelligens.

Ifølge Jeppe Olsen, der har været dansk landechef hos Swappie siden 2023, har interessen for brugte MacBooks været stor. I den første danske salgsuge solgte Swappie tre gange så mange MacBooks, som virksomheden solgte iPads i deres første uge på markedet. Det er især studerende, som har vist interesse for de billigere modeller fra Apple.

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"Det, vi har set her i de første måneder med vores danske kunder, er at rigtig mange studerende vælger at købe en refurbished MacBook", fortæller Jeppe Olsen. Lanceringen faldt tæt på studiestart, hvor mange har brug for en computer, men ikke nødvendigvis har budget til en helt ny MacBook.

Swappie sælger MacBooks med Apples M-chips fra M1-generationen i 2020 og til de nyeste MacBooks med M5-chippen, men det er især de ældre og billigere modeller, der har været efterspørgsel på.

"De nyere MacBooks og computere generelt er jo utrolig dyre, hvorimod vi kan komme med et rigtig godt alternativ, hvor prisen er anderledes. Vi har jo også muligheden for at tilbyde en MacBook Air fra 2020, som sagtens kan klare lektierne eller studierne", siger han.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Det skal være trygt at købe en computer med en fortid

Swappie placerer sig i et markede, som ligger mellem køb af nyt og handel med en privat sælger. Man betaler for en brugt enhed, men også for, at nogen har undersøgt, klargjort og om nødvendigt repareret den. Samtidig får man to års garanti, som giver en tryghed. Det får man normalt ikke, når man handler brugt elektronik.

"Du får en brugt enhed med den her sikkerhed om, at der er nogle specialister, som rent faktisk har sørget for, at det hele fungerer", siger Jeppe Olsen.

Ifølge ham bliver computerne diagnosticeret, repareret efter behov, testet igen og rengjort, før de sendes videre. Swappie bruger både Apples diagnoseværktøjer og egenudviklet software til at finde fejl.

Swappies MacBooks sælges med 14 dages returret og 24 måneders garanti. Det betyder, at computerne sandsynligvis er lidt dyrere end på f.eks. Den Blå Avis. Til gengæld får man altså samme sikkerhed, som når man køber hos en almindelig elektronikforhandler.

(Image credit: Swappie)

For køberen er batteriet et centralt spørgsmål. En computer kan se flot ud og stadig have et batteri, som har mistet en del af sin oprindelige kapacitet. Og netop batteriet er ifølge Jeppe Olsen en af de største bekymringer blandt kunder, der overvejer at købe istandsat elektronik.

“Vi kører rigtig mange undersøgelser løbende, og uanset hvilket produkt det er, så er batteriets tilstand et spørgsmål, vi ser igen og igen”, fortæller Jeppe Olsen.

Forud for lanceringen af MacBooks gennemførte Swappie blandt andet en undersøgelse i Tyskland, hvor tillid og batteriets tilstand var blandt de største bekymringer.

Den Premium-model, jeg fik tilsendt, er i virkelig flot kosmetisk stand. Og batteriets ydelse er også i top med kapacitet på 100%. Men det er også ventet, da alle Swappies Premium-enheder kommer med spritnye batterier. Deres andre brugte enheder har som minimum en batterikapacitet på mindst 86%, og det er næsten altid muligt at købe sig til et nyt batteri. Et nyt batteri som tilvalg koster 600 kroner hos Swappie, hvilket er billigt for et Apple-produkt.

Den største udfordring er at skaffe nok brugte MacBooks

En af Swappies største udfordringer er ifølge Jeppe Olsen at få nok brugte enheder ind til den rigtige pris. Virksomheden kan ikke bare bestille flere computere fra en fabrik, når efterspørgslen stiger. Den er afhængig af, hvilke modeller der bliver tilgængelige på brugtmarkedet, og hvad de koster at købe ind.

Ifølge Jeppe Olsen køber Swappie sine MacBooks gennem erhvervspartnere. Privatpersoner kan altså ikke sælge deres MacBook direkte til virksomheden på samme måde som de kan med en iPhone eller iPad. Udfordringen er at finde de rigtige computere til den rigtige pris.

"Det kan godt være, at vores partnere har nogle computere, men de kan simpelthen være for dyre for os at købe. Det ville ikke give mening, fordi vi så ville sælge dem med tab eller næsten til samme pris som en ny computer", forklarer Jeppe Olsen.

Swappie skifter tasterne, så tastaturet er på dansk. (Image credit: Peter Hoffmann)

Indkøb på tværs af lande giver samtidig en praktisk udfordring: Tastaturerne er forskellige. En computer fra USA eller Tyskland har ikke nødvendigvis de tegn og det layout, en dansk kunde forventer.

"Når vi modtager en MacBook, kan den komme fra USA eller andre steder i verden, og vi har jo ikke de samme tastaturer. Derfor skifter vi faktisk manuelt tastaturhætterne og tilpasser dem, så de passer til det lokale sprog. Det er en ret interessant proces, som vi har brugt utrolig meget tid på. Det er måske ikke noget, man tænker over som kunde, men det er blandt andet derfor, vi ikke bare har valgt at lancere MacBooks fra den ene dag til den anden", fortæller Jeppe Olsen.

Det betyder, at Swappie kan købe brugte MacBooks fra flere forskellige markeder og efterfølgende tilpasse dem til de lande, hvor de skal sælges. Det giver virksomheden større fleksibilitet i indkøbene og kan være med til at afhjælpe manglen på brugte computere.

(Image credit: Swappie)

Et spørgsmål om tillid

Men det handler ikke kun om at skaffe flere MacBooks. Ifølge Jeppe Olsen er tillid helt afgørende, fordi mange kunder stadig køber deres første istandsatte elektroniske produkt.

"Vi er nødt til at levere fra første dag. Det går ikke, at vi begynder at gå på kompromis", understreger han.

En god første oplevelse kan betyde, at kunderne vender tilbage og måske også køber brugt elektronik til resten af familien. Ifølge Jeppe Olsen kommer omkring 30-40 procent af Swappies kunder igen. Kigger man på Truspilot, får Swappie i gennemsnit en karakter på 4,4/5 fra 72.000 brugere.

Den MacBook, jeg har modtaget, viser i hvert fald, at brugt ikke behøver at se brugt ud. Der er tale om en MacBook Air M5 med 16 GB hukommelse og 1 TB lagerplads. Den kostede 12.849 kroner hos Swappie. En tilsvarende model koster hos Apple 16.499 kroner, så alene her er der sparet 3.650 kroner. Med to års garanti og et spritnyt batteri er det i mine øjne et ret godt køb.

Swappie har dog ingen faste priser, så der kan sagtens ligge lignende produkter til højere eller lavere priser. Der er dog ingen tvivl om, at man stadig sparer mange penge i forhold til at købe hos Apple. Samtidig er en brugt computer bedre for miljøet end en ny, og alene af den grund er den en overvejelse værd.