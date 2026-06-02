Pas på, Apple – Nvidia har netop præsenteret sin Arm-baserede RTX Spark-"superchip", der skal udfordre M5

Nvidia har præsenteret sin nye Arm-baserede RTX Spark-chip under Computex 2026

Chippen kombinerer CPU og GPU og henvender sig primært til kreative brugere

Dette tiltag kan blive en alvorlig trussel mod Apple, Qualcomm, Intel og AMD

Nvidia har præsenteret sin nye Arm-baserede bærbarchip, RTX Spark, under Computex 2026 og sender dermed et klart signal til Apple, der har haft enorm succes med sine egne Arm-baserede M-chips, samt til Qualcomm, Intel og AMD.

Nvidia er traditionelt stærkest inden for grafikkort og AI, men lanceringen af RTX Spark (som kommer til at drive fremtidige Windows 11-computere) kan vise sig at sende rystelser igennem markedet for bærbare computere.

Selvom antallet af Windows 11-computere med Arm-chips er vokset de seneste år, primært takket være Qualcomm, er det noget helt andet, når et af verdens største teknologivirksomheder træder ind på markedet. Som Nvidia selv udtrykte det forud for præsentationen sammen med Microsoft og Arm, så er dette indledningen til en "ny æra for computere".

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A new era of PC.25.0528, 121.5990May 29, 2026

På trods af et tæt samarbejde mellem Microsoft og Qualcomm om Arm-baserede Windows-computere er det endnu ikke lykkedes dem at matche Apples succes med Mac-serien. Apple gik væk fra Intel-processorer i 2020 til fordel for sine egne M-chips, og den seneste generation med M5 er fortsat meget populær.

Nvidias indtog på markedet for bærbare processorer kan derfor blive en af de største forandringer, vi har set i flere år – og timingen kunne næppe være bedre.

(Image credit: Future)

Højt præstationsniveau

Nvidia RTX Spark er udstyret med 20 processorkerner og 6 144 CUDA-kerner baseret på virksomhedens Blackwell-arkitektur. Processordelen er udviklet i samarbejde mellem Nvidia og MediaTek.

Ifølge repræsentanter fra MSI, som bliver en af de første producenter til at lancere en computer med RTX Spark, skal den integrerede grafikkortdel tilbyde ydeevne på niveau med et Nvidia GeForce RTX 5070.

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Det er en spændende udvikling, som på sigt kan bane vejen for betydeligt tyndere og lettere gaming-computere. Indledningsvis henvender RTX Spark-baserede computere sig dog primært til kreative brugere snarere end gamere.

Årsagen er, at RTX Spark stadig er baseret på Arm-arkitektur. Støtten til pc-spil, der kører direkte på Arm, er stadig begrænset, og mange spil kræver et kompatibilitetslag som Microsofts Prism. Selvom det gør det muligt at køre spil udviklet til Intel- og AMD-processorer, påvirkes ydeevnen ofte negativt.

I stedet vil RTX Spark-computerne primært henvende sig til kreative brugere og produktivitetsbrugere. Blandt de producenter, der allerede planlægger modeller baseret på chippen, er Dell, MSI og Lenovo.

Rygtet går på, at RTX Spark får en TDP-værdi på mellem 45 og 80 watt. Da den samme kredsløb indeholder både processor og grafikkort, er der visse spørgsmålstegn ved, hvor godt chippen vil præstere i ren gaming sammenlignet med mere traditionelle løsninger.

Alt afhænger af, hvor energieffektiv platformen reelt er.

RTX Spark vil desuden understøtte op til 128 GB LPDDR5X-hukommelse og kan drage fordel af flere af Nvidias spilteknologier, herunder DLSS-opskalering, ray tracing og G-Sync.

Hvis Nvidia formår at levere den ydeevne, som virksomheden lover, kan RTX Spark blive det første virkelig seriøse forsøg på at udfordre Apples dominans inden for Arm-baserede premium-computere – samtidig med at Qualcomm får en ny, meget tung konkurrent at slås med.

Men hvad skete der med rygterne om Nvidia N1?

Forud for Computex gik der rygter om, at Nvidia også ville præsentere en mere strømbesparende chip med konfigurationer på enten 12 kerner (2.560 CUDA-kerner) eller 10 kerner (2.048 CUDA-kerner) og understøttelse af op til 64 GB LPDDR5X-hukommelse.

Det produkt blev dog ikke vist frem under virksomhedens keynote-præsentation.

Laptop-producenterne følger trop

Nvidias CEO Jensen Huang fremviste også flere RTX Spark-baserede computere på scenen fra producenter som MSI, Lenovo og andre store pc-mærker, med løftet om, at de vil blive lanceret i løbet af efteråret. Det betyder sandsynligvis, at vi ikke får nogen modeller at se før september.

Computerne vil fokusere på tynde og lette konstruktioner, hvor visse modeller desuden vil være udstyret med tandem-OLED-skærme og understøttelse af G-Sync.

Dette vil dog være premium-computere, hvilket også er min største frygt. Hvor meget kommer RTX Spark-baserede computere egentlig til at koste?

Nvidia har endnu ikke afsløret nogen priser, men der er en risiko for, at modellerne bliver meget dyre. Det kunne begrænse deres tiltrækningskraft og popularitet, og vi håber virkelig, at vi ikke får en gentagelse af de første generationer af Windows on Arm-computere, som ofte kostede betydeligt mere, end mange var parate til at betale. Hvis disse computere bliver dyrere end MacBook-modeller udstyret med Apples M5 Max-chip, kan Nvidia få det svært.

Tiden må vise, om Apple virkelig har grund til at være bekymret over lanceringen af RTX Spark.

Her er alle RTX Spark-computere, der er præsenteret indtil videre:

Asus ProArt P14

Asus ProArt P16

Dell XPS 16

HP OmniBook X 14

HP OmniBook Ultra 16

Lenovo Yoga Pro 9n

Microsoft Surface Laptop Ultra

MSI Prestige N16 Flip AI+

Jensen Huang vil desuden dele scenen med Microsofts administrerende direktør Satya Nadella under Build 2026 den 2. juni, hvor han forventes at komme nærmere ind på detaljerne omkring RTX Spark-platformen.