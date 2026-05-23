Du skal snart betale mere for RAM på grund af balladen i Hormuzstrædet
Forstyrrelser i skibsfarten gennem Hormuzstrædet giver presser forsyningen og giver prisstigninger på kemikalier, der er afgørende for RAM-produktion
- RAM kan snart blive dyrere
- Årsagen er forstyrrelser i skibstrafikken i Hormuzstrædet
- Problemet påvirker forsyningen af fluoridsyre, der bruges til ætsning og rengøring i RAM-produktionen
Der kan være endnu en komplikation på vej for RAM-forsyningskæden, som kan presse priserne yderligere op.
Vi har tidligere hørt om, forstyrrelser i skibsfarten gennem Hormuzstrædet, der skaber problemer for forsyningen af visse kemikalier, der bruges i hukommelsesproduktionen. Nu rapporterer The Elec (via Tom's Hardware), at situationen er ved at udløse det, der beskrives som et "Iran-linked supply shock" — altså et forsyningschok med forbindelse til Iran.
Konkret drejer det sig om hydrofluorsyre, som bruges til ætsning og rensning i RAM-produktionen. Prisen stiger, fordi råvaren vandfri hydrogenfluorid er blevet markant dyrere — den er steget med 40 procent siden starten af 2026.
Årsagen kan spores tilbage til en global mangel på svovl, hvor den globale forsyning er faldet med næsten en tredjedel som følge af problemerne i Hormuzstrædet. Produktion af hydrofluorsyrens kerneingrediens kræver svovlsyre, og det er præcis dér, chokbølgen rammer.
Hidtil har leverandørerne af hydrofluorsyre selv betalt prisstigningerne uden at sende dem videre. Men den situation holder ikke meget længere. Ifølge The Elec vil de sydkoreanske hukommelsesproducenter Samsung og SK Hynix allerede i slutningen af juni eller juli være tvunget til at betale mere for kemikalierne — og prisstigningerne beskrives som "betydelige".
Analyse: endnu et pres på en i forvejen presset forsyningskæde
Når leverandørerne af hydrofluorsyre hæver priserne, vil RAM-producenterne naturligvis videresende udgifterne — og regningen ender til sidst hos forbrugeren.
Kort sagt: når produktionen bliver dyrere om omtrent en måned, følger nye RAM-prisstigninger. Der vil ganske vist gå noget tid, inden det slår igennem hos detailhandlere og producenter, fordi chips skal fremstilles, monteres og sendes ud i forsyningskæden.
Det er endnu et eksempel på, hvordan forstyrrelser i den globale handel og skibsfart kan have vidtrækkende konsekvenser. RAM er allerede blevet ubehageligt dyre, og flere prisstigninger er det sidste, vi har brug for.
Hvornår RAM-krisen ender, er stadig uklart. De aktuelle forudsigelser peger på, at den kan vare til 2028 — eller endda til 2030. En tidligere Samsung-direktør meldte sig dog på banen med et mere optimistisk syn — selv om det går imod den brede konsensus.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.