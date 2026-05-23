Du skal snart betale mere for RAM på grund af balladen i Hormuzstrædet

RAM kan snart blive dyrere

Årsagen er forstyrrelser i skibstrafikken i Hormuzstrædet

Problemet påvirker forsyningen af fluoridsyre, der bruges til ætsning og rengøring i RAM-produktionen

Der kan være endnu en komplikation på vej for RAM-forsyningskæden, som kan presse priserne yderligere op.

Vi har tidligere hørt om, forstyrrelser i skibsfarten gennem Hormuzstrædet, der skaber problemer for forsyningen af visse kemikalier, der bruges i hukommelsesproduktionen. Nu rapporterer The Elec (via Tom's Hardware), at situationen er ved at udløse det, der beskrives som et "Iran-linked supply shock" — altså et forsyningschok med forbindelse til Iran.

Konkret drejer det sig om hydrofluorsyre, som bruges til ætsning og rensning i RAM-produktionen. Prisen stiger, fordi råvaren vandfri hydrogenfluorid er blevet markant dyrere — den er steget med 40 procent siden starten af 2026.

Årsagen kan spores tilbage til en global mangel på svovl, hvor den globale forsyning er faldet med næsten en tredjedel som følge af problemerne i Hormuzstrædet. Produktion af hydrofluorsyrens kerneingrediens kræver svovlsyre, og det er præcis dér, chokbølgen rammer.

Hidtil har leverandørerne af hydrofluorsyre selv betalt prisstigningerne uden at sende dem videre. Men den situation holder ikke meget længere. Ifølge The Elec vil de sydkoreanske hukommelsesproducenter Samsung og SK Hynix allerede i slutningen af juni eller juli være tvunget til at betale mere for kemikalierne — og prisstigningerne beskrives som "betydelige".

Analyse: endnu et pres på en i forvejen presset forsyningskæde

(Image credit: ShutterStock)

Når leverandørerne af hydrofluorsyre hæver priserne, vil RAM-producenterne naturligvis videresende udgifterne — og regningen ender til sidst hos forbrugeren.

Kort sagt: når produktionen bliver dyrere om omtrent en måned, følger nye RAM-prisstigninger. Der vil ganske vist gå noget tid, inden det slår igennem hos detailhandlere og producenter, fordi chips skal fremstilles, monteres og sendes ud i forsyningskæden.

Det er endnu et eksempel på, hvordan forstyrrelser i den globale handel og skibsfart kan have vidtrækkende konsekvenser. RAM er allerede blevet ubehageligt dyre, og flere prisstigninger er det sidste, vi har brug for.

Hvornår RAM-krisen ender, er stadig uklart. De aktuelle forudsigelser peger på, at den kan vare til 2028 — eller endda til 2030. En tidligere Samsung-direktør meldte sig dog på banen med et mere optimistisk syn — selv om det går imod den brede konsensus.