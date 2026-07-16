Sonos endelig klar med nyt app-design med forbedret navigation og brugervenlighed

Opdateringen indeholder fane-baseret navigation, sortering af højttalere og rum samt en ny dynamisk lydstyrkekontrol på iOS

Udrulningen sker gradvist, så ikke alle får opdateringen på samme tid

Det kan tage op til to uger, før den bliver tilgængelig

Sonos-brugere slipper måske snart for at lede efter alternative apps til at styre deres højttalere. Virksomheden er nu begyndt at udrulle en omfattende opdatering til den officielle Sonos-app. Da opdateringen udrulles gradvist, kommer den ikke til alle brugere på én gang, men Sonos regner med, at den vil være tilgængelig for alle inden for de næste to uger.

I et indlæg på Reddit skriver Sonos: »Vi har en ny opdatering til Sonos-appen, og det er en stor opdatering.«

Ud over de sædvanlige fejlrettelser indeholder den flere forbedringer af brugergrænsefladen samt en ny måde at justere lydstyrken på iOS.

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Ifølge Sonos-repræsentanten ShaunFromSonos bør ingen skulle vente længere end to uger på opdateringen til iOS eller Android, selvom den sandsynligvis når ud til de fleste betydeligt hurtigere. Hvis du har aktiveret automatiske opdateringer, installeres den, så snart den bliver tilgængelig for din enhed.

Nyheder i Sonos-appen i juli 2026

Opdateringen omfatter både Sonos-appen og afspiller-softwaren og introducerer en ny brugergrænseflade med overskuelig fanenavigation. Knapperne viser nu tydeligere, hvilket afsnit der er aktivt, samtidig med at »Hjem«, »System« og »Søg« har fået en mere fremtrædende placering.

Den nye navigation er dog valgfri. For at aktivere den skal du åbne appens indstillinger og slå indstillingen »Aktivér forbedret navigation« til.

Appen gør det også muligt at organisere højttalere og rum præcis, som du ønsker. Du kan sortere dem alfabetisk, efter hvor ofte de bruges, eller efter hvilke højttalere der afspiller musik i øjeblikket. Derudover kan du fastgøre yndlingshøjttalere øverst for hurtigere adgang. Også denne funktion kræver, at den forbedrede navigation er aktiveret.

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På iOS får appen desuden en ny lydstyrkeknap, der vokser i størrelse, når du bruger den. Knappen viser også det nøjagtige lydstyrkeniveau direkte i knappen, hvilket gør det nemmere at se, hvilket niveau du har valgt.

De første reaktioner ser generelt ud til at være positive. En bruger på Reddit fremhæver blandt andet, at søgefunktionen på Android føles betydeligt hurtigere end tidligere.

Sonos opfordrer samtidig brugerne til at komme med feedback på opdateringen i virksomhedens Reddit-tråd, hvis de allerede har fået adgang til den.

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