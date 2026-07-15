"Jag har väntat på det här hur länge som helst!": Sonos nya appdesign med förbättrad navigering, volymkontroller och högtalarordning rullas äntligen ut

Uppdateringen innehåller flikbaserad navigering, sortering av högtalare och rum samt ett nytt dynamiskt volymreglage på iOS

Utrullningen sker stegvis, så alla får inte uppdateringen samtidigt

Det kan ta upp till två veckor innan den blir tillgänglig

Sonos-användare kanske snart slipper leta efter alternativa appar för att styra sina högtalare. Företaget har nu påbörjat utrullningen av en omfattande uppdatering till den officiella Sonos-appen. Eftersom uppdateringen distribueras stegvis kommer den inte till alla användare på en gång, men Sonos räknar med att den ska finnas tillgänglig för alla inom de närmaste två veckorna.

I ett inlägg på Reddit skriver Sonos: "Vi har en ny uppdatering till Sonos-appen, och det här är en stor uppdatering."

Utöver de vanliga buggfixarna innehåller den flera förbättringar av gränssnittet samt ett nytt sätt att justera volymen på iOS.

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Enligt Sonos-representanten ShaunFromSonos bör ingen behöva vänta längre än två veckor på uppdateringen till iOS eller Android, även om den sannolikt når de flesta betydligt snabbare. Har du automatiska uppdateringar aktiverade installeras den så snart den blir tillgänglig för din enhet.

Vad är nytt i Sonos-appen i juli 2026?

Uppdateringen omfattar både Sonos-appen och spelarmjukvaran och introducerar ett nytt gränssnitt med tydlig fliknavigering. Knapparna visar nu tydligare vilken sektion som är aktiv, samtidigt som Hem, System och Sök fått en mer framträdande plats.

Den nya navigeringen är dock valfri. För att aktivera den behöver du öppna appens inställningar och slå på alternativet Enable Improved Navigation.

Appen gör det också möjligt att ordna högtalare och rum precis som du vill. Du kan sortera dem alfabetiskt, efter hur ofta de används eller efter vilka högtalare som spelar musik för tillfället. Dessutom går det att fästa favorithögtalare högst upp för snabbare åtkomst. Även denna funktion kräver att den förbättrade navigeringen aktiveras.

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På iOS får appen dessutom ett nytt volymreglage som växer i storlek när du använder det. Reglaget visar också den exakta volymnivån direkt i reglaget, vilket gör det enklare att se vilken nivå du har valt.

De första reaktionerna verkar överlag vara positiva. En användare på Reddit lyfter bland annat fram att sökfunktionen på Android känns betydligt snabbare än tidigare.

Sonos uppmuntrar samtidigt användare att lämna synpunkter på uppdateringen i företagets Reddit-tråd, om de redan har fått tillgång till den.

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