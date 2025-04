Bowers & Wilkins' nye Px7 S3-hovedtelefoner ser vanvittigt spændende ud med indbygget forstærker og rumlig lyd

Bowers & Wilkins har med egne ord lanceret »de mest avancerede og dygtige trådløse hovedtelefoner, mærket nogensinde har lavet«: Px7 S3.



De er baseret på de imponerende PX7 S2 og PX7 S2e. Men de nye hovedtelefoner har redesignede drivere, understøttelse af aptX Adaptive og Lossless audio, »stærkt forbedret« aktiv støjreduktion og et helt nyt design. Her er det værd at lægge mærke til, at de nye hovedtelefoner har deres egen dedikerede hovedtelefonforstærker. Et spændende koncept, som vi glæder os meget til at lægge ører til.

Designet har også fået en opdatering: Px7 S3 er synligt slankere end PX7 S2e, og det medfølgende etui er også mere kompakt. Et nyt hængsel og en opdateret hovedbøjle er blevet tilføjet for at give en bedre pasform. Bowers & Wilkins siger, at hukommelsesskummet i ørekopperne også er blevet forbedret. Alt dette giver mere komfort under lange lyttesessioner, og i betragtning af specifikationerne er det sandsynligt, at du vil have lyst til bare at beholde dem på 24 timer i døgnet.

Je kunt de bediening aanpassen en je hoofdtelefoon personaliseren via de Muziek-app. (Image credit: Bowers & Wilkins)

Audio og støjreduktion

Hovedtelefonerne understøtter trådløs lyd i høj opløsning via aptX Adaptive og aptX Lossless og er kompatible med streamingtjenester som TIDAL. USB-C og 3,5 mm analoge forbindelser er også tilgængelige. Den aktive støjreduktion har fået en stor opgradering. Bowers & Wilkins lover, at støjreduceringen vil være mere kraftfuld end i tidligere modeller. Px7 S3 er udstyret med hele otte mikrofoner: Fire til at registrere støj fra omgivelserne, to til drivere og to til taleklarhed. En helt ny stemmebehandlingsteknologi - ADI Pure Voice - skal det sikre, at dine telefon- og online-samtaler går klart og tydeligt igennem, selv om du befinder dig i støjende omgivelser.

Via Bowers & Wilkins Music-appen kan du tune lyden med en fem-bånds EQ eller vælge True Sound preset mode. Andre indstillinger, som f.eks. automatisk registrering af om du har headsettet på følsomhed eller betjening af Quick Action-knappen, kan også tilpasses. Batteriet holder i op til 30 timer med støjreduktion aktiveret, og hurtigopladning giver 7 timers ekstra brug på 15 minutter.

Senere på året kommer der en softwareopdatering, som tilføjer understøttelse af rumlig lyd, der er udviklet af Bowers & Wilkins selv. Bluetooth LE Audio understøttes også, herunder Auracast, som giver dig mulighed for at dele lyd med flere hovedtelefoner på én gang.

Farver og pris

(Image credit: Bowers & Wilkins)

Px7 S3 er tilgængelig fra i dag for 3.199 kroner via Bowers & Wilkins' officielle hjemmeside og udvalgte forhandlere. Du kan vælge mellem tre farver: Anthracite Black, Indigo Blue og Canvas White.