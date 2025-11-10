Gemini AI flytter ind i Google Maps

Google lancerer nye Gemini-baserede funktioner til Google Maps

Disse omfatter mere kraftfulde stemmestyringer og forbedrede rutevejledninger

Google Maps får også en særlig Gemini-baseret version af Lens

Google siger farvel til Google Assistant og inviterer Gemini indenfor. Nu får Google Maps en AI-opgradering.

Googles populære app til navigation får snart en Gemini-opdatering, og Google beskriver i et nyt blogindlæg fire nye Google Maps-funktioner, som vi kan se frem til.

Nogle af disse lyder brugbare, mens en enkelt nok virker mere distraherende, hvis du bruger den under kørslen.

Googles Gemini-opgraderinger lyder dog sa,let set som en opgradering fra Google Assistant i Google Maps. Ifølge Google vil opdateringen af Google Maps i Danmark begynde den 12. november og gælder for både Android og iOS. Google forventer, at udrulningen tager et par dage.

1. Gemini voice assistance

Navigate more easily, just by asking - YouTube Watch On

Selvom den nuværende Google Assistant i Google Maps er nyttig, føles den efterhånden lidt forældet, fordi den kun kan forholde sig til et spørgsmål ad gangen.

Det skal Gemini-opgraderingen af Google Maps lave om på. I eksemplet ovenfor spørger brugeren om vej til en billig restaurant med veganske retter langs ruten, inden for et par kilometer.

Efter at have fået en anbefaling kan brugeren derefter stille opfølgende spørgsmål som i en naturlig samtale, som f.eks. "hvordan er parkeringsforholdene der" og "hvilke retter er populære?" Du kan også bede den om at tilføje ikke-relaterede begivenheder til din Google Kalender, hvis du har forbundet den til Gemini.

Den mest nyttige forbedring her er dog uden tvivl muligheden for at rapportere trafikhændelser ved hjælp af din stemme. Det kan være utroligt irriterende og forstyrrende at skulle trykke på sin telefonskærm for at rapportere eller bekræfte ulykker eller vejarbejde i Google Maps. Det er især farligt at blive distraheret, når man kører forbi vejarbejde, så den funktion burde faktisk slet ikke eksistere. Men forhåbentlig bliver det mindre forstyrrende, hvis man ikke behøver at fjerne blikket fra vejen.

Er det en god ide?: Det kan være nyttigt, at man fremover kan rapportere hændelser med stemmen. Men det kan måske være distraherende at lave ændringer i ruten undervejs, selv om man gør det ved at tale med Gemini.

2. Mere præcise anvisninger og tydeligere vejledning, når man skal dreje

Landmarks: Get to your destination with real-world landmarks - YouTube Watch On

Det lyder som en brugbar opdatering. Google har selv erkendt, at eksisterende vejledning i Maps, såsom »drej til højre om 500 meter«, ikke er altid er brugbar, fordi de kan være utroligt svært at vurdere afstanden, mens man kører ned ad en motorvej.

For at hjælpe siger Google, at Gemini vil krydshenvise Street View-billeder fra det lokale område med de nyeste Google Maps-oplysninger steder for at hjælpe med at kunne inkludere lokale pejle mærker i sine anvisninger.

For eksempel kan den sige »drej til højre efter Thai Siam Restaurant«, hvor restauranten er markeret på kortet. Det lyder alt sammen meget nyttigt i teorien, men det er i øjeblikket kun tilgængeligt i USA – og vi ved ikke, hvornår vi kan forvente den globale lancering.

Er det en god ide?: En nyttig opgradering, hvis det virker som i demo-videoen.

3. Trafikadvarsler - nu også når du ikke bruger Maps

No Nav-proactive Alerts: Beat traffic before you’re in it - YouTube Watch On

Denne funktion er mere beregnet til de kortere, daglige ture, hvor du ikke har aktiveret Google Maps-navigation.

Hvis du bruger din Android-mobil, siger Google, at Maps vil være i stand til "proaktivt at advare dig om trafikale udfordringer på din vej", også selv om du ikke bruger appen til navigation. Det kan være praktisk, hvis der f.eks. af en eller anden årsag er en uventet trafikprop på din sædvanlige rute. Så kan Google Maps advare dig, så du kan finde en rute udenom køen.

Det er ikke en kæmpe opgradering, men hvis det sparer dig for en halv times kørsel i tæt trafik, er det en funktion, der er værd at aktivere.

Er det en god ide: Jatak. Kender man ruten, er der jo intet behov for at tænde maps. Så hvis man f.eks. pendler imellem Odense til Århus, vil det være rart stadig at få tips til en hurtigere rute elle udfordringer undervejs.

4. En Gemini-drevet søgefunktion med Google Lens i Maps

Lens in Maps: Get the inside scoop, thanks to Lens built with Gemini - YouTube Watch On

Google Maps får en ny Gemini-drevet Lens-funktion, som skal gøre den mere brugbar, også efter du er ankommet til din destination.

Tryk på det nye kameraikon i appens søgefelt, og du kan holde din telefon op (ligesom i Lens) for at identificere restauranter, caféer, butikker eller seværdigheder. Så kan du tale med Google Maps og stille spørgsmål som "Hvad er det her sted, og hvorfor er det populært?".

Igen er det et optimistisk scenarie – vi må se, hvor godt det fungerer i virkeligheden. Men i teorien kan kombinationen af Google Maps og Gemini være en stærk kombination til rejser eller hurtig information om lokale restauranter, seværdigheder eller andre steder, som man er nysgerrig på.