En Apple Watch Pro med en större, platt skärm kan dyka upp i september

Vi vet att Apple har ett lanseringsevenemang planerat till den 7 september, där vi mycket väl kan få se Apple Watch 8 såväl som iPhone 14 – men det verkar nu troligt att en annan ny Apple-smartklocka också kommer att dyka upp.

Ett nytt inlägg på Macotakara (via MacRumors) pekar på existensen och en nära förestående ankomst av en Apple Watch Pro. Den klockan sägs ha en större storlek på 47 mm och det ryktas också att den kommer med en plattare design än standardmodellen av Apple Watch.

Vi har hört läckor om en sådan enhet tidigare, men detta är ytterligare bevis på att de tidigare förutsägelserna faktiskt var korrekta. Ett mer hållbart titanhölje och längre batteritid har också nämnts i samband med denna nya wearable.

Pro eller Rugged?

Det har gått rykten om en finjusterad, plattare design för Apple Watch 8 ett tag nu och tippades faktiskt att dyka upp redan med Apple Watch 7. Nu verkar det som att den uppdaterade designen kommer att vara exklusiv för en ny modell i serien.

Storleksinformationen på 47 mm är ny – du kan för närvarande köpa en Apple Watch i storlekarna 41 mm och 45 mm – men det har pratats mycket om en Apple Watch Rugged Edition. Denna enhet verkar vara densamma som Apple Watch Pro, och den har även kallats för Apple Watch Extreme Edition av vissa källor.

Oavsett vilket namn det blir skriver Macotakara att Apple kommer att skapa en storslagen show för att presentera sin Apple Watch Pro och eventuellt ge den "one more thing"-behandling som tidigare har använts för att introducera nya produkter (inklusive den ursprungliga Apple Watch).

Fler alternativ att välja mellan

Apple Watch har helt klart varit en framgångsrik produkt för Apple. De är den största säljaren när det gäller smartklockor och successiva iterationer av produkten har förbättrat och utökat dess funktioner under åren.

Om ryktena om en Apple Watch Pro (eller vad den nu heter) visar sig vara korrekta, så verkar det som om Apple vill ge iPhone-ägare ännu mer anledning att köpa en Apple Watch: gillar inte standardmodellen? Okej, här är en större, tåligare och dyrare version som du kan köpa istället.

Ta en titt på de många robusta, utomhussmartklockorna som redan finns tillgängliga (framför allt i det utmärkta Garmin-sortimentet), så blir det snabbt klart att det finns en marknad som Apple ännu inte har utnyttjat. Dessa wearables tilltalar människor som är lite mer seriösa när det gäller löpning, vandring, promenader, cykling eller vad aktiviteten nu råkar vara.

Hur hållbar och långvarig den nya Apple-smartklockan blir återstår att se, men det kan inte skada Apple att ha flera klockmodeller ute till försäljning – och låt oss inte heller glömma det mer prisvärda alternativet Apple Watch SE.