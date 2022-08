Apple saattaa julkistaa ensi kuussa täysin uuden ja isomman Apple Watch -älykellon

Applen tiedetään järjestävän tuttuun tapaan näin syksyn alkaessa esittelytilaisuuden, jossa näemme todennäköisesti uudet iPhone 14 -puhelimet sekä mahdollisesti Apple Watch 8:n. Tuoreiden huhujen mukaan älykellon rinnalle saatetaan saada tosin toinenkin malli.

MacRumors (opens in new tab)-sivu huomasi Macotakarassa (opens in new tab) julkaistun viestin, jonka mukaan myös Apple Watch Pro -malli olisi olemassa ja saapumassa pian. Älykellon väitetään olevan kookkaampi 47 mm malli, minkä lisäksi se olisi muotoilultaan litteämpi kuin perinteinen Apple Watch.

Pro-mallista on tihkunut vuotoja aiemmin ja tuorein väite tuntuisi varmistavan aikaisempien huhujen varmuuden. Siinä on väitetty olevan lisäksi kestävämpi titaanirunko ja pidempi akkukesto.

Ei nimi kelloa pahenna

Uudistettua litteämpää muotoilua on huhuiltu Apple Watch 8:lle jo pienen tovin verran, ja sitä väitettiin saapuvaksi jo Apple Watch 7:ään. Uusimman huhun perusteella muotoilu kohdistuisi ainoastaan älykelloperheen uusimpaan tulokkaaseen.

Kuulemme samalla ensimmäistä kertaa 47 mm mallista, sillä nykyiset Apple Watchit ovat saatavilla joko 41 tai 45 mm koossa. Urheilukäyttöön paremmin soveltuvasta kestävämmästä Apple Watch -mallista on tosin huhuiltu jo paljon, joten se näyttäisi olevan nykyisen huhun kohteena oleva Apple Watch Pro.

Lopullisesta nimestä huolimatta Macotakara väittää Applen säästävän Apple Watch Prolle ison julkistuksen, joten kenties kyseessä on perinteinen "vielä yksi asia"-julkistus.

Valitsimme parhaat älykellot ranteeseen

iPhone 14: uutiset, huhut ja tuoreimmat vuodot Applen seuraavasta lippulaivapuhelimesta

Lisää malleja valittavaksi

Apple Watch on selkeästi ollut menestystuote yhtiölle. Älykellojen osalta se on yksi parhaiten myydyistä malleista, ja kukin uusi malli on parantanut ja vienyt eteenpäin alkuperäistä laitetta.

Jos huhut Apple Watch Prosta pitävät paikkaansa, Apple näyttäisi tuovan kuluttajille entistä enemmän vaihtoehtoja älykelloa haikaileville. Tällä kertaa tosin isomman, kestävämmän ja todennäköisesti paljon kalliimman variaation.

Kestäville malleille on tosin urheilukäytössä kysyntää, ja tätä segmenttiä markkinoilla on pitkälti dominoinut Garmin. Applen osalta Pro-malli olisi siten markkina-avaus siihen suuntaan, jolloin yhtiö voisi havitella puolelleen juoksusta, lenkkeilystä, pyöräilystä ja muusta aktiviteetista kiinnostuneita kellon käyttäjiä.

Toistaiseksi voimme vain spekuloida Pro-mallin mahdollisesta kestävyydestä, mutta silti useampi malli kuluttajille tarkoittaa ylipäätään parempaa valikoimaa. Nykyisen Apple Watchin ja Apple Watch SE:n rinnalla vaihtoehtojen lisääminen yhdellä ei varmasti jäisi monilta huomaamatta.