Apple Watch SE - recension

Innan du läser vidare i den här recensionen, bör du fundera på en sak: Vad vill du egentligen ha från en smartklocka? För om svaret bara är "en Apple Watch", så är Apple Watch SE en underskattat hit, som ger riktigt bra värde för pengarna.

Den löser dock inte alla brister som vi sett tidigare i Apples serie av smartklockor, trots några märkbara förbättringar - och ett startpris på endast 3 195 kronor.

Designen på Apple Watch SE är väldigt bektant - den har samma böjda kanter, rundat aluminiumchassi och Digital Crown på sidan. Om du har haft en Apple Watch tidigare eller bara beundrat enheterna och strävat efter att äga en, finns det inga nyheter eller överraskningar här.

Tillsammans med Apple Watch 6 är det också en 'större' Apple Watch, som kommer med en bredare skärm och finns tillgänglig i storlekar på 40 mm och 44 mm, jämfört med Apple Watch 3 från 2017, som fortfarande finns tillgänglig att köpa, som finns tillgänglig i storlekarna 38 mm och 42 mm och dessutom har en mindre skärm.

Skärmen är också bekant vad gäller skärpa och upplösning. Tack vare OLED-teknologi är skärmen klar, ljus och lättläst i alla situationer - det är här Apple är som allra bäst.

Vissa kan dock bli lite avskräckta av bristen på en Always-On-skärm - Apple har valt att inte inkludera detta för att kunna hålla priset nere, så precis som på äldre klockor måste du höja handleden för att se tiden, hur din träning går, för att följa en karta du använder ... i princip vad som helst.

Även om detta beslut hjälper till att hålla priset nere och även förbättra batteritiden, är det inte ultimat på en smartklocka.

Apple lyser dock starkt i det faktum att detta förmodligen är den bästa förlängningen av en mobil till en wearable bland alla tillgängliga smartklockor just nu. Larm synkroniseras felfritt, din data delas direkt mellan appar och integrationen i Apples ekosystem är enorm.

Men även om många av Watch SE-funktionerna är enklare versioner av dem på iPhone, presterar Apple Watch bra när det gäller fitness. Listan med övningar som kan spåras i den vanliga Workout-appen växer hela tiden och tredjepartsappar som Strava fungerar också bra - trots att det är lite förenklat.

Lägg till en Apple Music-prenumeration och ett par AirPods, så kan du lämna huset utan din mobil och njuta av löprundan med ett välfyllt musikbibliotek - dessa sömlösa upplevelser är det som kommer att locka Apple Watch-användare, och även om detta kan göras med vilken smartklocka som helst från Apple Watch-sortimentet, gör kombinationen av den större skärmen på för att spåra ditt träningspass och det lägre priset jämfört med Watch 6 den här modellen till en övertygande fitnesskompanjon.

Men när det gäller batteritid har Apple fortfarande en bit kvar. Att ha en smartklocka som bara håller en och en halv dag är helt enkelt inte tillräckligt bra under 2020, särskilt nu när Apple har inkluderat sömnspårning på Watch SE.

När ska du ladda den här saken? Det finns ingen tidpunkt på dagen då laddning är ett naturligt alternativ, jämfört med att ladda under natten, så det slutar med att du bara fyller på lite då och då - eller glömmer bort att plocka upp smartklockan igen och är utan den flera timmar i sträck.

Även om batteritiden är bra för att vara en del av Apple Watch-sortimentet (tack vare bristen på en Always-On-skärm och ett effektivt chip i kärnan - det bästa vi har sett från Apple), ligger det ändå efter jämfört med den övriga marknaden.

Om sömnspårning inte var så grundläggande hade detta gett dig ett ännu större problem - då hade du varit tvungen att bestämma om du vill ändra din laddningsrutin för att kunna dra nytta av funktionen eller helt enkelt inte använda den så mycket. Men allt som sömnspårningen på den här smartklockan kommer att göra är att berätta när du har sovit, och flera billigare smartklockor med längre batteritid på marknaden kan ge dig mycket mer data.

Om du är ute efter en banbrytande Apple Watch men inte vill lägga ut en enorm summa pengar, avstår Watch SE från "lyxiga" funktioner och erbjuder bara de saker du verkligen behöver. Den ligger någonstans mellan Apple Watch 4 och Apple Watch 5 när det gäller kraft och funktioner, och om du kan få den äldre Watch 4 på ett erbjudande är det förmodligen värt att kolla in det.

Men om du vill ha en ny Apple Watch rekommenderar vi absolut den här modellen - så länge du kan leva utan en Always-On-skärm.

Priset på Apple Watch SE beror på om du väljer enbart GPS- eller Cellular-utgåvan, samt om du föredrar det enkla Solo Loop/Sport-bandet eller det mer eleganta Braided Solo Loop.

Vi testade en modell med Solo Loop-bandet, som tyvärr var lite för stora för våra handleder. Det var dock mycket trevligare att bara kunna dra på dem, istället för att behöva fippla med ett spänne varje gång.

Apple Watch SE finns tillgänglig att köpa från Apple Store och en rad svenska återförsäljare som bland annat Elgiganten och Komplett med ett startpris på 3190 kronor. Den släpptes den 18 september 2020.

Den första frågan du kanske ställer dig själv är: vad ersätter Apple Watch SE egentligen? Det har ingen Always-On-skärm som Watch 5, men den har mer kraft än Watch 4, så om de två enheterna fortfarande funnits tillgängliga, hade vi mycket väl kunnat kalla den här modellen för Apple Watch 4,5.

Med tanke på det, vilka uppgraderingar (om du kan kalla dem för det) tar SE över från Watch 4 (som tidigare nämnt inte säljs längre)?

Den största förändringen är chipsetet som används i smartklockan - i våra tester fann vi att batteritiden på Apple Watch 5 förbättrades markant när vi stängde av Always-On-skärmen och med tanke på att det inte är ett problem med Watch SE, förväntade vi oss en bra batteritid från den här enheten - och det var också vad vi fick se under de första dagarna av användning.

Det finns fortfarande många användbara funktioner på Apple Watch SE som de som uppgraderar från Apple Watch 3 skulle tycka om, och många av dem är också bra för hälsospårning - vilket snabbt blir den främsta anledningen till att köpa denna klocka.

Decibelmätaren ombord på Watch SE gör ett bra jobb med att varna dig när ljudnivån runtom dig är för högt. Sömnspårningen - som visserligen finns tillgänglig på alla klockor som kan köra det nya WatchOS 7 idag - är användbar, även om den inte är lika avancerad som dedikerade sömnmätare när det kommer till saker som tid spenderad i djupsömn, återhämtning och liknande.

Den ständigt aktiva höjdmätaren är användbar för att ge dig information om stigningen i din löpning - som enligt Apple ska vara oerhört exakt, även om våra sida-vid-sida-tester med Apple Watch 6 under ett träningspass fann att höjden vi hade klättrat varierade med 10-15 meter på en 3 kilometers runda.

Det är ingen enorm skillnad, men vi skulle inte använda Watch SE för att beräkna vår exakta höjdstatistik på något träningspass.

Samtidigt känns Apple Watch SE som ett bra alternativ för en äldre släkting vars hälsa du kanske vill ha ett öga på - då smartklockan har fallavkänning och kan varna om eventuella problem med hjärtfrekvensen - något som kan ge lite sinnesro åt alla.

Det i kombination med den större skärmen med storlekar på både 40 och 44 mm, tack vare mindre ram, fungerar detta som en riktig hjälpsam enhet för äldre personer.

Med den nya Family Setup-funktionen för Watch-serien, som gör att du kan ställa in en Apple-wearable för någon annan från din iPhone, blir Watch SE ett ganska lockande alternativ även för dem som inte har en iPhone.

Designen på Apple Watch SE kommer inte att överraska någon - den billigare Watch skiljer sig inte från någon annan Apple Watch som har lanserats sedan Apple Watch 4 under 2018.

Samma rundade kanter, som elegant viks in i OLED-skärmen (mer om den om ett ögonblick) finns med tillsammans med en Digital Crown som rullar behagligt under fingret när du använder den för att bläddra igenom listor och menyer på urtavlan .

Nedanför hittar du ström-/multitasking-knappen, som du kan använda för att bläddra igenom nyligen öppnade appar för att komma tillbaka till den du just använde.

Trots att detta är en billigare Apple Watch finns det ingen antydan till att nerskärningar gjorts i designprocessen.

På undersidan av Watch SE hittar du pulsmätaren med de glödande gröna lysdioderna som kontrollerar din puls genom hela dagen. Den böjer sig något utåt men känns inte på handleden vid normal användning.

Under 2020 lanserades en helt ny typ av band som heter Solo Loop, som vid första anblick ser ut att vara en riktigt smart grej. Det är en silikon-ögla som du helt enkelt drar över handen, så du slipper att ständigt knäppa upp och spänna fästet på din Watch SE för att ta av och på den.

Men du måste se till att du får rätt storlek för din handled - Apple skickade oss optimistiskt de största och tredje största storlekar som finns tillgängliga, vilket gjorde vår Apple Watch SE till en armring.

Det bästa hade varit att gå till en Apple-butik och prova storlekarna på plats, men i dagens Covid-värld är det troligt att människor är mindre villiga att göra det; alternativet är att skriva ut en pappers-storleksguide, men det känns ju lagom krångligt.

Lyckligtvis finns det många andra band att välja mellan, så du hittar alltid något som passar, även om de är dyra, och det är inte alltid enkelt att ta av och på dem - vi önskar att Apple skulle skapa en design som gör att du enklare kan byta band.

Till skillnad från Apple Watch 6 finns det inga nya snygga färger för Apple Watch SE - Team Cook behåller helt klart den röda färgen för flaggskeppsmodellen av smartklockan för att locka köpare att spendera lite mer om de vill ha (enligt vår mening) den snyggaste färgen runt handleden. Om du vill ha en Watch SE, blir du tvungen att välja mellan färgerna guld, silver eller rymdgrå.

Apple Watch SE-skärmen använder samma OLED-skärmteknik som använts på Watch-serien sedan länge och sträcker sig tillbaka till den första modellen. Som vi nämnde ovan är den större än Apple Watch 3, tack vare sina storlekar på 40 mm och 44 mm, vilket är en av de största anledningarna till varför du bör välja Watch SE över Watch 3.

Det dem som älskade Always-On-skärmen som fanns tillgänglig på Watch 5 och Watch 6, är det den stora grejen som saknas på Watch SE. Vad som är intressant är att SE använder samma lågtemperatur polykristallin oxid (LTPO)-teknologi som Apple Watch-klockorna med Always-On-skärm, men tråkigt nog verkar det inte heller som att Apple kommer att aktivera den här tekniken i framtiden.

LTPO displays allow for variable refresh rates, thus enabling the Apple Watch’s always-on display. If the Series 5/6 have LTPO and get always on, why doesn’t the SE with LTPO get always-on, too? Could this, one day, be enabled through software? pic.twitter.com/5IZ8KvxGHnSeptember 18, 2020