Un Apple Watch Pro, con una pantalla más grande y plana, podría llegar en septiembre

Sabemos que Apple celebrará un evento el 7 de septiembre (opens in new tab), y que ese día podríamos ver el Apple Watch 8 (opens in new tab) junto con los nuevos iPhone 14 (opens in new tab), pero ahora, parece que un segundo modelo de smartwatch de Apple también será lanzado ese día.

Una nueva publicación en la web Macotakara (opens in new tab) (compartido por MacRumors (opens in new tab)) apunta a la existencia y la inminente llegada de un Apple Watch Pro. Parece que este wearable contará con un cuerpo más grande de 47mm, y que su diseño será más plano que el del Apple Watch estándar.

Ya habíamos escuchado hablar sobre un dispositivo así anteriormente, por lo que esta filtración lo que hace es dar más fuerza a ese rumor y darle credibilidad. También se ha mencionado que este otro modelo de smartwatch contará con una carcasa más resistente de titanio, y una duración de batería más larga.

¿Pro o "Rugged"?

Hace tiempo que se rumorea un diseño algo modificado, más plano, para el Apple Watch 8, y de hecho, la primera vez que se habló de esto se dijo que veríamos ese cambio para el Apple Watch 7 (opens in new tab). Ahora, parece que ese diseño actualizado será exclusivo para un nuevo modelo de la serie.

La información sobre el tamaño de 47mm es nueva, actualmente el Apple Watch está disponible en 41mm y 45mm. Por otro lado, últimamente se ha hablado mucho de un modelo llamado Apple Watch Rugged Edition (opens in new tab). Parece que se trata del mismo modelo que aquí han llamado Apple Watch Pro, y otras fuentes también se han referido a él como Apple Watch Extreme Edition.

Sea cual sea el nombre que finalmente le pongan a este modelo adicional, Macotakara dice que Apple hará un gran show al presentar el Apple Watch Pro, y tal vez lo anuncien en la clásica sección de "One More Thing" (significa "una cosa más" en español) que suele tener Apple en sus eventos de lanzamiento, donde la compañía presenta nuevos productos.

Más smartwatches donde elegir

El Apple Watch es sin dudas un producto de Apple muy exitoso, en todos los sentidos. Es el smartwatch más vendido del mercado, y cada nueva generación ha mejorado a la anterior, añadiendo nuevas características, desde hace años.

Si los rumores sobre un Apple Watch Pro (o como se llame) resultan ser ciertos, parece que Apple quiere dar a los propietarios de iPhone más razones todavía por las que comprarse un Apple Watch: "¿no te gusta la edición estándar? Pues aquí tienes una versión más grande, más resistente y más cara que puedes comprar".

Solo hay que echar un vistazo a los smartwatches que hay en el mercado que son especialmente robustos para las actividades al aire libre (como los Garmin): ese es un mercado que Apple todavía no ha aprovechado. Estos wearables atraen a personas que se toman un poco más en serio el deporte, desde salir correr, a excursiones, paseos, ciclismo o cualquier otra actividad.

Todavía está por ver lo duradero que termina siendo el nuevo smartwatch de Apple, pero sea como sea no le puede venir mal a la compañía contar con otra versión más de smartwatch para vender, sumándose al estándar y al Apple Watch SE (opens in new tab), que es la opción más asequible.