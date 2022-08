El lanzamiento del iPhone 14 está previsto para el 7 de septiembre: esto es todo lo que sabemos

Apple ha fijado el 7 de septiembre como fecha para el lanzamiento de su rumoreado iPhone 14. No hay más detalles que la hora y el lugar: El evento "Far Out" tendrá lugar a las 12 de la noche (hora de Madrid) en el Steve Jobs Theater de su Campus Apple Park y se retransmitirá online en Apple Events (opens in new tab).

El anuncio al menos pone fin a parte de la especulación en el mundo de Apple, pero deja la puerta abierta a lo que deberíamos esperar ver y escuchar el 7 de septiembre. Por cierto, vale la pena señalar que el nuevo iPhone tiene una fecha de lanzamiento bastante inusual: el primer miércoles de septiembre. Normalmente, Apple presenta sus productos un martes y, en el caso del iPhone, suele ser en la segunda semana del mes. Pero septiembre empieza tarde en la semana y luego está el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos, que básicamente elimina el lunes como día de viaje para los diversos analistas y la prensa (¡como nosotros!) que estarán presentes.

Cuando el CEO de Apple, Tim Cook, salga al escenario ese miércoles, no llevará nada. Cook hablará primero del estado de la empresa y de cómo Apple ha superado los retos de la pandemia y las consiguientes limitaciones de suministro. Elogiará las nuevas aperturas de tiendas en todo el mundo y, apostamos, alabará al "increíble equipo" de Apple en un esfuerzo por conseguir que todos vuelvan (opens in new tab) al Apple Park y a otras oficinas de Apple al menos tres días a la semana.

Es posible que Cook también insinúe los nuevos programas de Apple TV como una forma de mostrar la fuerza de sus servicios, y de recordar a los inversores que la fortuna de Apple no está ligada únicamente a su línea de iPhone, que sigue siendo muy rentable.

En algún momento, Cook empezará a presentar el iPhone 14, que en realidad serán hasta cuatro modelos de iPhone 14:

La mayoría de rumores apuntan a que el iPhone 13 mini (opens in new tab) será el último de una línea efímera de iPhones de tamaño reducido.

Mientras tanto, el nuevo teléfono de la manzana, el iPhone 14 Max, ofrecerá el tamaño del Pro Max pero las características y la asequibilidad del iPhone 14. También habrá una bifurcación de las líneas Max y Pro en el sentido de que la primera conservará el aspecto de la pantalla de la generación anterior del iPhone 13, mientras que la línea Pro debería ver el fin del notch a gran escala.

Aunque hay muchas cosas que probablemente no cambien entre el iPhone 13 (opens in new tab) y los modelos previstos del iPhone 14 (piensa en el diseño básico, la tecnología de la pantalla), las cámaras podrían recibir una gran actualización. La mayoría de los rumores apuntan a que la línea Pro tendrá cámaras de 48MP. Es un gran salto desde las cámaras de 12MP de la línea 13 y, de nuevo, ayudará a diferenciar entre el iPhone 14 y 14 Max y el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Vale la pena señalar que la mayoría de la gente probablemente terminará por utilizar algún tipo de modo "pixel binning", que combinará cuatro píxeles a la vez en una imagen de 12MP aún mejor.

Seguimos esperando algo que se aproxime al zoom óptico de 5X (o superior) en al menos uno de los modelos del iPhone 14.

Sí, un nuevo chip A16 Bionic de Apple debería estar en todos los modelos de iPhone 14, aunque aparte de un posible proceso de 3nm que ahorra batería, nadie espera una actualización importante respecto al A15 Bionic. Es posible que Apple no crea que lo necesita, ya que, en la mayoría de las pruebas, el A15 Bionic sigue superando a las CPUs móviles Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Mentiríamos si dijéramos que no estamos ilusionados con el rumoreado iPhone 14 de color púrpura.

El esperado lanzamiento del iPhone 14 también iniciaría la cuenta atrás para el lanzamiento completo de iOS 16, que actualmente está en beta pública. La plataforma móvil actualizada y su nueva pantalla de bloqueo, notificaciones y widgets de terceros no se lanzarán, sin embargo, hasta que lo hagan los nuevos iPhones, lo que debería ocurrir antes de finales de septiembre, aunque los pedidos anticipados del iPhone 14 podrían producirse tan pronto como el viernes siguiente al lanzamiento.

Algo más que iPhones

Es muy probable que Apple utilice el evento del 7 de septiembre como plataforma de lanzamiento no sólo de una serie de dispositivos para el iPhone 14, sino también de otros dispositivos domésticos y portátiles.

Podríamos ver el rumoreado HomePod 2, uno que se acerca más al diseño del HomePod original. Esto significa que podría ser más grande que el HomePod mini, pero probablemente siga siendo más pequeño que el diseño original. Y lo que es más importante, podría tener una gran potencia de audio.

Muchos esperan que el nuevo Apple Watch 8 (opens in new tab) (o Series 8) llegue junto con el iPhone 14. Pocos esperan un rediseño a gran escala, aunque Apple podría aplanar los lados y la cara para darle un aspecto más, casi, al estilo del iPhone. La gran novedad en los wearables de Apple será... más grande. Debería haber un Apple Watch 8 Pro (opens in new tab), una versión más grande y resistente del Apple Watch diseñada para deportes extremos y/o uso intensivo en exteriores.

También podríamos ver los nuevos AirPods 4 o AirPods Pro 2, ya que ambos son compañeros perfectos del rumoreado iPhone 14. Existe la posibilidad de que sólo aparezcan los próximos AirPods 4. Lo que no se prevé es que los estuches de carga de ninguna de las dos versiones vengan con puertos de carga USB-C. Puede que tengamos que esperar hasta el año que viene para esa actualización.

Y algo "de regalo"

Con cada evento de lanzamiento de Apple llega la esperanza (llámalo deseo desesperado) de que haya "alguna cosa más". Es una tradición que el cofundador de Apple, el difunto Steve Jobs, comenzó hace más de una década, y que el actual CEO Cook ha honrado sólo esporádicamente.

Sin embargo, si llega, puede que por fin veamos por primera vez las gafas AR de Apple (opens in new tab). Tal vez. Tal vez no.

Puedes estar al día de todos los últimos rumores sobre el iPhone 14 de Apple aquí (opens in new tab) y no te olvides de seguir la pista a TechRadar. Estaremos sobre el terreno en el Apple Park, ofreciendo noticias del evento y las primeras impresiones de todos los nuevos gadgets.