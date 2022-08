El nuevo Apple iPhone 14 llegará antes de tiempo este año, según el filtrador más fiable que hay

La nueva gama iPhone 14 (opens in new tab)de Apple se lanzará antes de lo habitual este año, según Mark Gurman, que es el filtrador de Apple más fiable que hay en el mundo (el medio The Verge (opens in new tab) ha sido el que ha compartido la información). Mientras que los iPhone 13 (opens in new tab) fueron presentados a mediados de septiembre (opens in new tab), los nuevos iPhone 14 serán lanzados en un evento que se celebrará el 7 de septiembre, y se pondrán a la venta el 16 de septiembre.

Este año se espera que Apple incorpore un nuevo modelo a su gama, que tendrá una gran pantalla, y llega para sustituir al iPhone 13 mini. Según los rumores, los modelos básicos de la gama serán el iPhone 14 y el iPhone 14 Max (que es el que acabamos de comentar).

Parece que este año, más que nunca, habrá una clara división entre esos dos modelos básicos y los dos Pro, ya que los superiores llegarán con un rendimiento actualizado, con grandes mejoras en las cámaras, un nuevo diseño para la cámara frontal y otras novedades. Hablamos del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro Max. Se espera que estos dos modelos llegarán con el nuevo chip A16 Bionic, mientras que los otros dos mantendrán el chip A15 Bionic que equipa la gama actual.

Es una buena señal de que ya no hay problemas de suministros

El año pasado, el lanzamiento de la nueva gama fue un poco más tarde (más avanzado el mes de septiembre), y no olvidemos que se había hablado mucho de que este 2022 los iPhone 14 podrían retrasarse debido a los problemas de la cadena de suministro. A finales de este verano hemos visto varios lanzamientos de móviles y no parece que haya habido muchos problemas de suministro. Ahora, con la noticia de que los iPhone 14 podrían llegar antes de tiempo (aunque solo sea una semana), es otra señal de que la industria va volviendo a la normalidad y vuelve a ser capaz de abastecer a los consumidores sin subir los precios ni provocar grandes retrasos.

Llegados a este punto, la gama iPhone 14 ya se ha filtrado mucho, y puedes encontrar toda esa información reunida en este artículo (pinchando aquí), en el que te contamos todos los detalles conocidos. También cabe señalar que, por lo que sabemos, el iPhone 14 Pro Max es el que suena más prometedor. Por cierto, también se espera que Apple anuncie en el mismo evento de septiembre su nuevo smartwatch Apple Watch 8.