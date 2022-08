Här är allt vi vet inför iPhone 14-lanseringen den 7 september

Apple har satt den 7 september som datumet för lanseringen av sin kommande iPhone 14 (opens in new tab)-serie. Det finns inga detaljer utöver tid och plats: "Far Out"-evenemanget kommer att äga rum klockan 19:00 svensk tid på Steve Jobs Theatre på dess Apple Park Campus och kommer att streamas online på Apple Events (opens in new tab).

Detta ger svar på en del av spekulationer från ivriga Apple-fans, men lämnar dörren öppen för vad vi kan förvänta oss att få se och höra den 7 september. Det är förresten värt att notera att den nya iPhone-serien kommer att få en lansering den första onsdagen i månaden, vilket är ganska ovanligt för att vara Apple. Apple presenterar vanligtvis sina nya produkter på tisdagar och med iPhone har det ofta varit under den andra veckan i månaden. Men nu går vi in i september sent under veckan och därefter är det Labor Day-helgen i USA, som i princip gör att måndagen försvinner som en resdag för diverse analytiker och press som kommer att vara närvarande.

När Apples VD Tim Cook väl kliver ut på scenen på onsdagen den 7 september, kommer det förmodligen dröja ett tag innan han faktiskt presenterar något. Cook kommer troligen först att prata om läget i företaget och hur Apple har övervunnit utmaningarna med pandemin och efterföljande begränsningar. Han kommer att berömma nya butiksöppningar runt om i världen och säkert nämna något om Apples fantastiska team.

Cook kan också hinta nya Apple TV-serier (opens in new tab) som ett sätt att visa styrkan i sina tjänster - och påminna investerare om att Apples förmögenheter inte enbart är knutna till dess fortfarande mycket lönsamma iPhone-serie.

Vid någon tidpunkt kommer Cook att börja introducera iPhone 14, som faktiskt kommer att bestå av så många som fyra iPhone 14-modeller:

De flesta rykten pekar på att iPhone 13 mini (opens in new tab) är den sista i en kortlivad serie av iPhones i mini-storlek.

Samtidigt kommer den nya mobilen, iPhone 14 Max, att erbjuda storleken på Pro Max men funktionerna och prisvärdheten hos iPhone 14. Det kommer också att bli en splittring av Max- och Pro-serierna då den förstnämnda kommer att behålla skärmen och känslan av den tidigare generationens iPhone 13 (opens in new tab), medan Pro-serien bör se slutet av fullskaliga flärp.

Även om det finns mycket som förmodligen inte kommer att förändras mellan iPhone 13 och förväntade iPhone 14-modeller (vad gäller grundläggande design, skärmteknik), kan kamerorna få en stor uppgradering. De flesta rykten pekar på att Pro-serien får 48 MP-kameror. Det är ett stort hopp uppåt jämfört med 12 MP-kamerorna i 13-serien och, återigen, kommer det att hjälpa till att skilja mellan iPhone 14 och 14 Max och iPhone 14 Pro och 14 Pro Max. Det är värt att notera att de flesta antagligen kommer att få någon form av "pixel binning (opens in new tab)"-läge, som kommer att kombinera fyra pixlar åt gången för att skapa en ännu bättre 12 MP-bild.

Vi hoppas fortfarande på något runt en 5x optisk (eller högre) zoom på minst en av iPhone 14-modellerna.

Ja, ett nytt Apple silicon A16 Bionic-chip bör finnas i alla iPhone 14-modeller, men bortsett från en potentiell batteribesparande 3 nm-process är det ingen som förväntar sig någon större uppgradering (opens in new tab) jämfört med A15 Bionic. Apple kanske inte känner att de behöver det eftersom A15 Bionic i de flesta tester fortfarande slår Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 (opens in new tab)-processorer.

Vi måste också säga att vi är minst sagt ivriga över att få se den lila iPhone 14.

Den förväntade lanseringen av iPhone 14 skulle också starta nedräkningen för den fullständiga lanseringen av iOS 16 (opens in new tab), som för närvarande är i offentlig beta. Den uppdaterade mobila plattformen och dess nya låsskärm (opens in new tab), aviseringar och tredjepartswidgets kommer dock inte att lanseras förrän de nya iPhones gör det, vilket borde vara innan slutet av september, även om förbeställningar (opens in new tab) av iPhone 14 kan ske så snart som fredagen efter lanseringen.

Mer än bara iPhones

Det finns en stor chans att Apple kommer att använda detta evenemang den 7 september som ett tillfälle att presentera fler enheter, inte bara den nya iPhone 14-serien. Vi kan även få se fler enheter inom hem- och wearable-kategorierna presenteras.

Det kan hända att vi får se den nya HomePod 2 (opens in new tab) som det gått rykten om och som ska ligga närmare den ursprungliga HomePod-designen. Detta betyder att den kan bli större än HomePod mini (opens in new tab) men förmodligen fortfarande mindre än den ursprungliga designen. Vad som är ännu viktigare är att den kan bjuda på rejält med kraft på ljudfronten.

Många förväntar sig att den nya Apple Watch 8 (opens in new tab) (eller Series 8) kommer att dyka upp tillsammans med iPhone 14. Få förväntar sig en helt ny design, även om Apple kan platta till sidorna och framsidan för att ge den ett mer iPhone-liknande utseende. Den stora nyheterna för Apples nya wearables är att det kan dyka upp en Apple Watch 8 Pro (opens in new tab), som är en större och mer robust version av Apple Watch designad för extrema sporter och/eller intensivt utomhusbruk.

Vi kanske också får se de nya AirPods 4 (opens in new tab) eller AirPods Pro 2 (opens in new tab), eftersom de båda är perfekta följeslagare för den kommande iPhone 14. Det finns en chans att bara AirPods 4 dyker upp. Något vi däremot inte förväntar oss att få se är att deras laddningsfodral kommer med USB-C-laddningsportar, då vi förmodligen blir tvungna att vänta till nästa år får att få se den uppdateringen.

Något mer

Med varje Apple-lanseringsevenemang sitter många fans och hoppas på att det kommer att dyka upp "en sak till". Det är en tradition som Apples medgrundare, Steve Jobs, startade för mer än ett decennium sedan och som företagets nuvarande VD Cook har hedrat sporadiskt.

Om det blir något sådant tillkännagivande i år, kan vi äntligen få vår första glimt av Apple AR (opens in new tab)-glasögon. Kanske. Kanske inte.

Vi på TechRadar kommer att hålla koll på alla Apple-nyheter och rykten som dyker upp fram till lanseringen och täcka alla nyheter som presenteras under lanseringen, så kika gärna in här med jämna mellanrum för allt det senaste.