Apple Watch Pro med større og flatere skjerm ryktes lansert i september

Vi vet at Apple har et lanseringsarrangement planlagt den 7. september, der vi antakeligvis både blir kjent med Apple Watch 8 og iPhone 14 – men nå ser det ut til at en annen Apple-smartklokke også kommer til å dukke opp.



Et nytt innlegg på Macotakara (opens in new tab) (takk til MacRumors (opens in new tab)) vitner om at en Apple Watch Pro både eksisterer og skal være på vei med det første. Armpryden skal ha et chassis på 47 mm og det ryktes også at designet skal være flatere enn i de vanlige Apple Watch-modellene.



Vi har merket oss lekkasjer om en slik enhet tidligere, men med mer ferskt fra ryktebørsen begynner det å bli stadig mer tydelig at de tidligere spådommene faktisk kan finne på å stemme. En mer standhaftig urkasse i titan og lengre batteritid har også tidligere blitt nevnt i sammenheng med den nye klokken.

Blir det Pro eller Rugged?

At nye Apple Watch 8 potensielt skal få et flatere design har gått rundene hos lekkasjemakerne på ryktebørsen en stund, og det ble opprinnelig sagt at det var Apple Watch 7 som skulle bli trykket noe sammen. Nå later det imidlertid til at det nye utseendet kommer til å være å finne i en helt ny enhet i serien.



47 mm-informasjonen er ny – per nå kan du få Apple Watch i enten 41 mm eller 45 mm – men det har vært masse snakk om en tenkt Apple Watch Rugged Edition. Dette ser ut til å være den samme som Apple Watch Pro, og har også fått navnet Apple Watch Extreme Edition av enkelte kilder.



Uansett hva Apple velger å gå for hva gjelder navn, så mener Macotakara at Apple kommer til å gjøre et stort nummer av annonseringen av Apple Watch Pro. Vi skal ikke se bort ifra at vi i år får en helt ny klokke når det er dags for «one more thing», et segment Steve Jobs i sin tid gjorde legendarisk, blant annet brukt av Tim Cook til å introdusere den opprinnelige Apple Watch-klokken.

Kommentar: Vi sier ikke «nei, takk» til flere typer Apple Watch i sortimentet

Apple Watch har uten tvil vært en suksess for Apple, uansett hvordan du velger å måle det. Dette er den mestselgende smartklokken, hvis oppfølgere har klart å implementere stadig relevante oppgraderinger og nye funksjoner i årenes løp.



Hvis ryktene om en Apple Watch Pro (eller hva nå enn den ender opp med å hete) viser seg å være sanne, så later det til at Apple nå ønsker å gi iPhone-eiere ennå flere grunner til å kjøpe en Apple Watch: Liker du ikke standard-modellen? Vel, her får du en større, mer slitesterk (og selvsagt dyrere) variant du kan kjøpe.

Tar man en titt på de mest holdbare klokkene ment for utendørsbruk på markedet, særlig de fantastiske klokkene fra Garmin, så blir det raskt tydelig at dette er et område Apple bør ha interesse av å operere i. Disse wearable-enhetene er myntet på folk som tar løping, turgåing, sykling og alle mulige andre fysiske aktiviteter hakket mer seriøst enn hvermannsen.



Nøyaktig hvor mye juling og bruk den nye Apple-smartklokken tåler gjenstår å se, men det kan på ingen måte skade for Apple å ha flere valgmuligheter til salgs. Se bare på den rimelige Apple Watch SE-modellen, en klokke som faktisk klarer å konkurrere godt med grunnmodellen.