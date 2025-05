Nya Switch 2-spel: alla bekräftade titlar som kommer 2025 och framåt

Bland de kommande Switch 2-spelen hittar vi ett helt nytt 3D-plattformsspel med Donkey Kong, en uppföljare till ett kultförklarat Kirby-rallyspel och till och med ett Nintendo-exklusivt spel från FromSoftware. Med tanke på årets uppställning ser Nintendos nya konsol ut att få en riktigt stark start.

Vilket blir nästa stora spel till Switch 2? (Image credit: Nintendo) Tack vare den fullständiga presentationen av Nintendo Switch 2 vet vi nu att konsolen lanseras den 5 juni 2025. Den lanseras tillsammans med Mario Kart World och en ny Pro Controller med bakre paddelknappar. Även om Mario Kart utan tvekan är huvudnumret, kommer du också kunna spela andra lanseringstitlar som Cyberpunk 2077, Deltarune och Street Fighter 6. Senare under året kommer även Elden Ring och Metroid Prime 4 till Nintendos nya konsol.

Oavsett om du redan lyckats förboka en Nintendo Switch 2 eller inte, kommer du kunna spela många av dessa spel även på den ursprungliga Nintendo Switch. Men det är tydligt att Nintendo Switch 2 är den bästa plattformen för spelupplevelsen – med en rad exklusiva titlar planerade det kommande året, där varje spel verkligen ser ut att utnyttja nästa generations kraft.

Vi har till och med redan spelat på Nintendo Switch 2 – testat den nya Pro Controller, fått en förhandstitt på Mario Kart World och använt vår kunskap för att jämföra specifikationerna mellan Switch och Switch 2. Under de senaste åtta åren har TechRadar Gaming bevakat hela Switch-konsolens livscykel och vi ser mycket fram emot att testa dess efterträdare mer grundligt under de kommande månaderna.

Tills vidare hittar du här alla bekräftade kommande Nintendo Switch 2-spel, så att du kan hålla koll på vad du snart kommer kunna spela.

Kommande Switch-spel 2025: årets största titlar

Mario Kart World – 5 juni 2025 (Switch 2)

Deltarune – 5 juni 2025 (Switch 2)

Donkey Kong: Bananza – 17 juli 2025 (Switch 2)

Borderlands 4 – 23 september (Switch 2, XSX|S, PS5, PC)

Kirby Air Riders – TBA 2025 (Switch 2)

Pokémon Legends Z-A – TBA 2025 (Switch 2, Switch)

Metroid Prime 4: Beyond – TBA 2025 (Switch 2, Switch)

Låt oss ta en närmare titt på några av de största spelen som planeras för Switch 2.

(Image credit: Nintendo)

Mario Kart World Mario i öppen värld. Dagens bästa erbjudanden 999 kr hos Amazon SE

Mario Kart World är det första helt nya konsolsläppet i serien sedan 2017 och det ser ut att bli ett rejält kliv framåt. Den stora förändringen är att spelet nu erbjuder en enorm öppen värld där du kan tävla med dina vänner. Varje bana har en fysisk plats på en sammanhängande karta. Upp till 24 spelare kan tävla samtidigt i Grand Prix, eller i det nya Knockout-läget, där det gäller att ta sig från ena sidan av kartan till den andra.

Spelet släpps exklusivt till Nintendo Switch 2 och lanseras tillsammans med konsolen den 5 juni 2025.

(Image credit: Nintendo)

Dags för nya versioner av två älskade klassiker. The Legend of Zelda: Breath of the Wild och Tears of the Kingdom (säljs separat) får båda Nintendo Switch 2-versioner vid lanseringen av den nya konsolen – med förbättrad grafik och prestanda.

Det känns nästan överflödigt att hylla dessa spel ännu en gång, men ja – de är två av de bästa spelen som någonsin gjorts och ja – du bör absolut spela dem. De nya utgåvorna erbjuder högre upplösning, bättre flyt och ny kompatibilitet med appen Zelda Notes.

Du kommer kunna köpa båda förbättrade versionerna den 5 juni 2025. Observera att om du redan äger dem till Nintendo Switch, kan du uppgradera till Switch 2-versionen för en mindre avgift.

(Image credit: Nintendo)

Donkey Kong Bananza KONG!

Donkey Kong Bananza är ett helt nytt 3D-plattformsspel där den ökända apan försöker stoppa ett girigt gruvföretag som heter Voidco. De är nämligen ute efter gyllene bananer – vilket råkar vara Kongs favoritmat – så han kommer slå, stampa, kasta och mosa allt som står i vägen. Du får utforska en vidsträckt underjordisk värld fylld med färgglada miljöer, skatter och hemligheter att upptäcka.

Donkey Kong Bananza lanseras den 17 juli 2025, exklusivt till Nintendo Switch 2.

(Image credit: Gearbox)

Borderlands 4 Gör dig redo för nya äventyr, Vault Hunter.

Vidare till Borderlands 4, som först lanseras i september för PS5, XSX|S och PC. Det här är ett utmärkt exempel på hur Nintendos nya konsol kan köra tredjepartsspel på ett sätt som föregångaren inte klarade av. Versionen till Switch 2 släpps senare under 2025, vilket innebär att du kan ta med dig all vault-hunting-action i handhållet läge.

Detaljer kring spelets berättelse är fortfarande få, men vi vet att det finns fyra nya spelbara karaktärer att välja mellan.

Borderlands 4 släpps någon gång under 2025 för Nintendo Switch 2.

(Image credit: Nintendo)

Metroid Prime 4: Beyond Samus gör comeback.

Metroid Prime 4: Beyond markerar en efterlängtad comeback för den tredimensionella Metroid-serien. Det är fortfarande planerat för 2025 och kommer att lanseras till både Nintendo Switch 2 och Nintendo Switch. Det som visats hittills tyder på att spelet håller sig troget den ursprungliga trilogin, med plattforming, pussel och förstapersonsskjutande.

Samus har den här gången psykiska krafter och spelare kan använda Joy-Con-kontrollernas nya musfunktion för att sikta.

Metroid Prime 4: Beyond lanseras någon gång under 2025.

(Image credit: Nintendo)

Pokémon Legends Z-A Lumiose City väntar!

Pokémon Legends Z-A tar spelarna tillbaka till Lumiose City för att delta i ett projekt som ska göra staden mer lämpad för ett harmoniskt liv mellan Pokémon och människor. Här finns dynamiska strider, utforskning i storstadsmiljö och tre startpokémon: Totodile, Chikorita och Tepig. Mega-utveckling är också tillbaka, vilket lägger till ett nytt lager i striderna och ger Pokémon som Charizard och Lucario nya former.

Pokémon Legends Z-A släpps någon gång under 2025 till Nintendo Switch 2 och Nintendo Switch.

(Image credit: FromSoftware)

The Duskbloods Bloodsworn.

The Duskbloods var kanske den största överraskningen under Switch 2-presentationen. Det är ett flerspelarbaserat onlineactionspel från skaparna av Elden Ring, Dark Souls och Bloodborne. Än mer förvånande är att det lanseras exklusivt till Nintendo Switch 2 – något som få hade förväntat sig.

Vi vet inte särskilt mycket om spelet ännu, men vi vet att spelare kommer delta i PvPvE-strider som karaktärer kallade "The Bloodsworn". Dessa vampyrliknande figurer har övermänskliga krafter som kan användas för att jaga och eliminera fiender.

The Duskbloods är planerat för release 2026 till Nintendo Switch 2. Något exakt datum har ännu inte angivits.

Lanseringsschema för Nintendo Switch 2-spel

(Image credit: Nintendo)

Här följer det kompletta schemat för bekräftade Switch 2-spel. Vissa titlar kommer även till ursprungliga Nintendo Switch – detta anges i så fall. Vi uppdaterar listan löpande när nya datum tillkännages.

Kommande Switch 2-spel: juni 2025

(Image credit: Nintendo)

I juni väntar själva Nintendo Switch 2 och ett helt gäng lanseringstitlar:

Arcade Archives 2 Ridge Racer – 5 juni (Switch 2)

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster – 5 juni (Switch 2)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 5 juni (Switch 2)

Deltarune – 5 juni (Switch 2)

Fast Fusion – 5 juni (Switch 2)

Fortnite – 5 juni (Switch 2)

Hitman World of Assassination: Signature Edition – 5 juni (Switch 2)

Hogwarts Legacy – 5 juni (Switch 2)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – 5 juni (Switch 2)

Mario Kart World – 5 juni (Switch 2)

Nintendo Switch 2 Welcome Tour – 5 juni (Switch 2)

Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition – 5 juni (Switch 2)

Puyo Puyo Tetris 2S – 5 juni (Switch 2)

Rune Factory: Guardians of Azuma – 5 juni (Switch 2)

Sid Meier's Civilization 7 (Switch 2 Edition) – 5 juni (Switch 2)

Sonic X Shadow Generations – 5 juni (Switch 2)

Split Fiction – 5 juni (Switch 2)

Street Fighter 6 – 5 juni (Switch 2)

Survival Kids – 5 juni (Switch 2)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch 2 Edition) – 5 juni (Switch 2)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch 2 Edition) – 5 juni (Switch 2)

Yakuza 0: Director's Cut – 5 juni (Switch 2)

Radio Remastered: Mystery of the Soulless Army – 19 juni (Switch 2)

Tamagotchi Plaza (Switch 2 Edition) – 27 juni (Switch 2)

Kommande Switch 2-spel: juli 2025

(Image credit: Activision)

Nu vidare till juli, då ett nytt Donkey Kong-spel lanseras exklusivt till Nintendo Switch 2.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 – 11 juli (PC, PlayStation, Xbox, Switch)

Donkey Kong Bananza – 17 juli (Switch 2)

Shadow Labyrinth (Switch 2 Edition) – 18 juli (Switch 2)

Super Mario Party Jamboree (Switch 2 Edition) – 24 juli (Switch 2)

No Sleep For Kaname Date – 25 juli (Switch 2)

Wild Hearts S – 25 juli (Switch 2)

Ys X: Proud Nordics – 31 juli (Switch 2)

Kommande Switch 2-spel: augusti 2025

(Image credit: Nintendo)

Augusti bjuder på en ny version av ett utmärkt Kirby 3D-plattformsspel:

Story of Seasons: Grand Bazaar (Switch 2 Edition) – 27 augusti (Switch 2)

Kirby and the Forgotten Land (Switch 2 Edition) – 28 augusti (Switch 2)

Kommande Switch 2-spel: september 2025

(Image credit: Ubisoft)

Spelare kommer att kunna hoppa in i Star Wars Outlaws på Switch 2 i september:

Star Wars Outlaws (Switch 2 Edition) – 4 september (Switch 2)

Dæmon X Machina: Titanic Scion – 5 september (Switch 2)

Intro – Nintendo Switch 2 - YouTube Watch On

Kommande Switch 2-spel: resten av 2025 och TBA

(Image credit: Nintendo)

Här är en lista över Switch 2-spel som har tillkännagivits, men som antingen endast har fått ett preliminärt lanseringsår eller ligger längre fram i tiden. Så länge inget exakt datum har meddelats står dessa titlar som "TBA". Listan uppdateras löpande när nya lanseringsdatum tillkännages.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – vinter 2025 (Switch 2)

Borderlands 4 – TBA 2025 (Switch 2)

Drag x Drive – TBA 2025 (Switch 2)

Elden Ring: Tarnished Edition – TBA 2025 (Switch 2)

Hades II – TBA 2025 (Switch 2)

Hollow Knight: Silksong – TBA 2025 (Switch 2)

Metroid Prime 4: Beyond – TBA 2025 (Switch 2, Switch)

Pokémon Legends Z-A – TBA 2025 (Switch 2, Switch)

Professor Layton and the New World Of Steam – TBA 2025 (Switch 2)

Reanimal – TBA 2025 (Switch 2)

Two Point Museum – TBA 2025 (Switch 2, Switch)

Witchbrook – TBA 2025 (Switch 2)

Yooka-Replaylee – TBA 2025 (Switch 2)

Marvel Cosmic Invasion – TBA 2025 (Switch 2)

The Duskbloods – TBA 2026 (Switch 2)

Enter The Gungeon – TBA 2026 (Switch 2)

Final Fantasy VII Remake Intergrade – TBA (Switch 2)

Human: Fall Flat 2 – TBA (Switch 2)

My Time at Evershine – TBA (Switch 2)

PowerWash Simulator 2 – TBA (Switch 2)

Project 007 – TBA (Switch 2)

Nya Nintendo Switch 2-spel - vanliga frågor

(Image credit: Nintendo)

Vilka spel kommer till Switch 2? Det är många spel som släpps till Switch 2 det kommande året. De största är Mario Kart World den 5 juni, Donkey Kong Bananza den 17 juli och därefter Metroid Prime 4 någon gång under 2025. Vi får också Pokémon Legends: Z-A i år, samt Hades II som är konsol-exklusivt till Switch 2.

Är Switch 2 bättre än Switch 1? Switch 2 har bättre specifikationer än Switch 1, med en större skärm, stöd för upp till 4K-upplösning och möjligheten att köra spel i upp till 120 bilder per sekund. Vi får vänta till lanseringen för att se hur den står sig mot föregångaren i praktiken – men just nu ser det ut som att Switch 2 kan bli en betydligt bättre konsol än Switch 1, särskilt med bättre stöd för tredjepartsspel och en förbättrad Pro Controller med bakre paddlar.