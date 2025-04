Juegos para Switch 2 en este 2025 y más allá

Los próximos juegos para Switch 2 incluyen un nuevo juego de plataformas en 3D de Donkey Kong, una secuela del clásico de carreras Kirby e incluso un juego exclusivo de FromSoftware para Nintendo. A juzgar por la oferta de este año, la nueva consola de Nintendo ha tenido un comienzo realmente brillante.

¿Cuál es el próximo gran juego de la Switch 2? (Image credit: Nintendo) Gracias a la presentación completa de Nintendo Switch 2, sabemos que la consola se lanzará el 5 de junio de 2025. Incluye Mario Kart World en su lanzamiento, así como un nuevo mando Pro con botones traseros. Y aunque Mario Kart es sin duda el título estrella, también podrás jugar a otros juegos de lanzamiento de Switch 2 como Cyberpunk 2077, Deltarune y Street Fighter 6. Más adelante en este año, Elden Ring y Metroid Prime 4 llegarán a la nueva consola de Nintendo.

Y si ya has reservado la Nintendo Switch 2 , podrás jugar a muchos de estos juegos en la Nintendo Switch original . Aun así, está claro que Nintendo Switch 2 es el mejor lugar para jugar, con un montón de juegos exclusivos de Switch 2 programados para el próximo año, cada uno con la pinta de una auténtica experiencia de nueva generación.

Por ahora, aquí tienes todos los próximos juegos confirmados para Nintendo Switch 2, para que veas qué podrás jugar próximamente. Actualizaremos esta página a medida que se anuncien nuevas fechas de lanzamiento.

Próximos juegos de la Switch y Switch 2: los mejores lanzamientos de este 2025

Mario Kart World - 5 de junio de 2025 (Switch 2)

5 de junio de 2025 (Switch 2) Deltarune - 5 de junio de 2025 (Switch 2)

5 de junio de 2025 (Switch 2) Donkey Kong: Bananza - 17 de julio de 2025 (Switch 2)

17 de julio de 2025 (Switch 2) Borderlands 4 - 23 de septiembre (Switch 2, XSX|S, PS5, PC)

23 de septiembre (Switch 2, XSX|S, PS5, PC) Kirby Air Riders - Fecha de lanzamiento: 2025 (Switch 2)

Fecha de lanzamiento: 2025 (Switch 2) Pokémon Legends ZA - Fecha de lanzamiento: 2025 (Switch 2, Switch)

Fecha de lanzamiento: 2025 (Switch 2, Switch) Metroid Prime 4: Beyond - Fecha de lanzamiento: 2025 (Switch 2, Switch)

Ahora, profundicemos en algunos de los juegos más importantes planificados para Switch 2.

(Image credit: Nintendo)

Mario Kart World Por todo el mundo

Mario Kart World es la primera entrega completamente nueva de la serie para consolas desde 2017, y por lo que hemos visto hasta ahora, promete ser un gran avance. La principal novedad es que ahora hay un enorme mundo abierto para competir con tus amigos, y cada circuito tiene una posición real en un mapa interconectado. Hasta 24 jugadores pueden competir entre sí en el Gran Premio o en el nuevo Modo Eliminatoria, que les obliga a recorrer el mapa de un lado a otro.

Este solo saldrá para Nintendo Switch 2 y se lanzará junto con la consola el 5 de junio de 2025.

(Image credit: Nintendo)

Ahora, nuevas versiones de dos juegos absolutamente geniales. The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom (se venden por separado) recibirán una edición para Nintendo Switch 2 junto con el lanzamiento de la nueva consola, lo que les dará un aspecto y una jugabilidad inigualables. Parece un poco absurdo elogiar estos juegos a estas alturas, pero sí, son dos de los mejores juegos jamás creados, y sí, sin duda deberías jugarlos. Las nuevas versiones añaden mayor resolución y mejor rendimiento, además de compatibilidad con la app Zelda Notes.

Podrás adquirir estos dos títulos mejorados el 5 de junio de 2025. Ten en cuenta que si ya los tienes en Nintendo Switch, puedes actualizarlos a las nuevas versiones por una pequeña tarifa.

(Image credit: Nintendo)

Donkey Kong Bananza En modo jungla

Donkey Kong Bananza es un nuevo juego de plataformas en 3D protagonizado por el simio protagonista, quien intenta defenderse de una codiciosa corporación minera llamada Voidco. Van tras los plátanos dorados, que casualmente son el alimento predilecto de Kong, así que golpeará, aplastará, pisoteará y agarrará a cualquiera que se interponga en su camino. Explorarás un extenso mundo subterráneo lleno de pintorescos lugares, tesoros y secretos por descubrir.

Donkey Kong Bananza se lanzará el 17 de julio de 2025, solo en Nintendo Switch 2.

(Image credit: Gearbox)

Borderlands 4 Listos para cazar

Ahora, Borderlands 4 , que se lanzará en septiembre para PS5, XSX|S y PC, es un gran ejemplo de cómo la nueva consola puede ejecutar juegos de terceros de una forma que su predecesora simplemente no pudo. La versión para Switch 2 se lanzará en algún momento de 2025, lo que significa que podrás disfrutar de la búsqueda de la bóveda dondequiera que estés en el modo portátil. Por el momento, hay pocos detalles sobre la historia del juego, aunque sabemos que hay cuatro nuevos personajes jugables para elegir.

Borderlands 4 se lanzará en 2025 para Nintendo Switch 2.

(Image credit: Nintendo)

Metroid Prime 4: Beyond ¿Amigos o enemigos?

Metroid Prime 4: Beyond es el esperado regreso de la serie Metroid 3D. Su lanzamiento sigue previsto para 2025 y se lanzará tanto para Nintendo Switch 2 como para Nintendo Switch. La jugabilidad revelada hasta el momento indica que será fiel a la trilogía original, con plataformas, puzles y acción de disparos en primera persona. Samus cuenta con habilidades psíquicas en esta ocasión, y los jugadores pueden usar la nueva función del ratón Joy-Con para apuntar.

Metroid Prime 4: Beyond se lanzará en algún momento de 2025. Una vez que tengamos una fecha de lanzamiento más precisa, actualizaremos esta sección.

(Image credit: Nintendo)

Pokémon Legends Z-A Lumiose City nos espera

Pokémon Legends ZA lleva a los jugadores de vuelta a Lumiose City para participar en un programa que busca hacer del lugar un lugar más propicio para la convivencia entre Pokémon y personas. Ofrece combates dinámicos, exploración por toda la ciudad y tres Pokémon iniciales: Totodile, Chikorita y Tepig. La megaevolución también está de vuelta, añadiendo un nuevo nivel de combate y dando nuevas formas a Pokémon como Charizard y Lucario.

Pokémon Legends ZA se lanzará en algún momento de 2025 para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

(Image credit: FromSoftware)

The Duskbloods Acción pura

The Duskbloods fue quizás la mayor sorpresa del evento de presentación de Switch 2. Se trata de un juego de acción multijugador en línea de los creadores de Elden Ring , Dark Souls y Bloodborne . Y lo que es aún más sorprendente, solo se lanzará para Nintendo Switch 2, algo realmente inesperado. Aún queda mucho por descubrir sobre el juego, pero sabemos que los jugadores participarán en combates PvPvE, asumiendo el papel de "Los Juramentados de Sangre". Estos personajes vampíricos poseen habilidades sobrehumanas que pueden usarse para cazar y eliminar enemigos.

The Duskbloods se lanzará en 2026 en Nintendo Switch 2. Hasta el momento, no se ha dado una fecha más precisa.

Nintendo Switch 2 calendario de lanzamientos

(Image credit: Nintendo)

Ahora, veamos el calendario completo de lanzamientos de Nintendo Switch 2. Los siguientes juegos se lanzarán en Switch 2 y algunos también en Switch. Indicaremos cuándo es el caso y actualizaremos las fechas de lanzamiento a medida que se anuncien.

Lanzamientos Switch 2: Junio

(Image credit: Nintendo)

Todos tendremos en nuestras manos la Nintendo Switch 2 y una gran cantidad de juegos de lanzamiento en junio:

Arcade Archives 2 Ridge Racer - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Bravely Default Flying Fairy HD Remaster - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Cyberpunk 2077: Edición Definitiva - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Deltarune - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Fast Fusion - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Fortnite - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Hitman World of Assassination: Signature Edition - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Hogwarts Legacy - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Mario Kart World - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Nintendo Switch 2 Welcome Tour - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Nobunaga's Ambition: Awakening Edición Completa - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Puyo Puyo Tetris 2S - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Rune Factory: Guardianes de Azuma - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Sid Meier's Civilization 7 (Edición Nintendo Switch 2) - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Sonic X Shadow Generations - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Split Fiction - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Street Fighter 6 - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Survival Kids - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Edición Switch 2) - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Edición Switch 2) - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Yakuza 0 Director's Cut - 5 de junio (Switch 2)

5 de junio (Switch 2) Radio Remastered: Mystery of the Soulless Army - 19 de junio (Switch 2)

19 de junio (Switch 2) Tamagotchi Plaza (Edición Switch 2) - 27 de junio (Switch 2)

Lanzamientos Switch 2: Julio

(Image credit: Activision)

Ahora llegamos a julio, cuando se lanzará un nuevo juego de Donkey Kong exclusivamente para Nintendo Switch 2.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - 11 de julio (PC, PlayStation, Xbox, Switch)

11 de julio (PC, PlayStation, Xbox, Switch) Donkey Kong Bananza - 17 de julio de 2025 (Switch 2)

17 de julio de 2025 (Switch 2) Shadow Labyrinth (Edición Switch 2) - 18 de julio (Switch 2)

18 de julio (Switch 2) Super Mario Party Jamboree (Edición Switch 2) - 24 de julio (Switch 2)

24 de julio (Switch 2) No Sleep For Kaname Date - 25 de julio (Switch 2)

25 de julio (Switch 2) Wild Hearts S - 25 de julio (Switch 2)

25 de julio (Switch 2) Ys X: Proud Nordics - 31 de julio (Switch 2)

Lanzamientos Switch 2: Agosto

(Image credit: Nintendo)

Agosto trae una nueva versión del excelente juego de plataformas 3D de Kirby:

Story of Seasons: Grand Bazaar (Edición Switch 2) - 27 de agosto (Switch 2)

27 de agosto (Switch 2) Kirby and the Forgotten Land (Edición Switch 2) - 28 de agosto (Switch 2)

Lanzamientos Switch 2: Septiembre

(Image credit: Ubisoft)

Los jugadores podrán disfrutar de Star Wars Outlaws en Switch 2 en septiembre:

Star Wars Outlaws (Edición Switch 2) - 4 de septiembre (Switch 2)

4 de septiembre (Switch 2) Dæmon X Machina: Titanic Scion - 5 de septiembre (Switch 2)

Lanzamientos Switch 2: Resto del 2025 y Por Confirmar

(Image credit: Nintendo)

Por último, aquí tenéis una lista de juegos para Switch 2 que se han anunciado, pero que aún no tienen más de una fecha de lanzamiento o que aún les queda mucho tiempo. Por ahora, están por confirmar, pero esta página se actualizará una vez que cada juego tenga una fecha de lanzamiento.