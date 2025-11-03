Samsungs store One UI 8.5-oppdatering kan være på vei til Galaxy-telefoner – her er 5 av de mest spennende nyhetene

Galaxy S25 Ultra blir en av de første telefonene som får One UI 8.5.

Flere funksjoner i Samsung One UI 8.5 har blitt avslørt

Disse inkluderer kamera, AI, varsler med mer

Et betaprogram kan lanseres i løpet av de kommende ukene

Samsung One UI 8 (basert på Android 16) er blitt rullet ut til Galaxy-enheter de siste månedene, men den neste store programvareoppdateringen er allerede under arbeid i form av One UI 8.5 – og mange detaljer om hva du kan forvente har nå lekket.

One UI 8.5 er ennå ikke offisiell, men det er mye som tyder på at Samsung vil lansere et betaprogram innen utgangen av året, og at den fullstendige oppdateringen deretter vil begynne å rulles ut til telefoner og nettbrett en gang i 2026.

Galaxy S26-serien vil være den første som får den nye programvaren, men det er fortsatt uklart hvilke andre modeller som vil være kompatible. Mens vi venter på den offisielle lanseringen, har vi samlet fem av de mest interessante nye funksjonene som er avslørt så langt.

1. Prioriterte varsler

Det ser ut til at One UI 8.5 vil inkludere nye funksjoner for å prioritere visse varsler fremfor andre – noe som kan bidra til å håndtere den konstante flommen av varsler mange av oss mottar hver dag.

Ifølge nettstedet SammyGuru, som klarte å aktivere funksjonen via lekket One UI 8.5-kode, vil brukere kunne angi prioritet per app, der viktige varsler er uthevet og stablet over andre varsler fra samme kilde.

2. Kamerapresets

Det har lenge vært klager på at Samsung har forsømt kameramaskinvaren i flaggskipene sine de siste årene, men med One UI 8.5 kommer det i det minste noen velkomne forbedringer for mobilfotografer – i form av forhåndsinnstillinger for kameraet.

Ifølge Android Authority, som oppdaget referanser til funksjonen i en lekket versjon av programvaren, vil du kunne lagre dine egne forhåndsinnstillinger for ISO, eksponering, lukkerhastighet og lignende parametere. Dette vil gjøre det enkelt å bytte mellom forskjellige opptaksmodi avhengig av situasjonen – for eksempel nattbilder, portretter eller actionbilder.

3. Fotorensning

Fra kamerainnstillinger til bilderedigering har leaker @tarunvats33 funnet bevis på at Object Eraser-verktøyet nå er integrert direkte i den nye Generative Edit-funksjonen i Samsungs Galleri-app.

Det er ikke en helt ny funksjon, mer en forbedring av et eksisterende verktøy, men det betyr at du kan fjerne objekter fra bilder ved hjelp av AI med færre trykk – direkte via Generative Edit-knappen (ikonet med de glitrende stjernene).

4. Adaptiv datasparing

En annen ny funksjon funnet i koden fra Android Authority er Adaptive Data Saver-funksjonen. Som navnet antyder, vil den forhindre at videoer på sosiale medier lastes inn automatisk, og i stedet bare spilles av når du aktivt velger å gjøre det.

Dette vil være nyttig for de med begrenset surfing eller ustabile forbindelser, selv om vi ennå ikke vet nøyaktig hvordan funksjonen vil arte seg i praksis. I følge kodereferansene skal imidlertid ikke videokvalitet og hastighet normalt bli påvirket.

5. Edge Panel i liggende modus

Edge Panel – popup-snarveipanelet som allerede var tilstede i One UI 8 – ser også ut til å få mer fleksibilitet i neste oppdatering, ifølge SamMobile.

For første gang vil panelet kunne brukes i liggende modus, noe som gjør det enklere å få tilgang til og bruke snarveier når skjermen roteres – for eksempel når du ser på filmer eller spiller spill. Men som med alle disse lekkede funksjonene, gjenstår det å se hvilke som faktisk vil komme med i den endelige versjonen av One UI 8.5.