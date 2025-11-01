Samsungs stora One UI 8.5-uppdatering kan vara på väg till Galaxy-telefoner – här är 5 av de mest spännande nyheterna

Galaxy S25 Ultra kommer att vara en av de första telefonerna att få One UI 8.5.

Flera funktioner i Samsung One UI 8.5 har avslöjats

De rör bland annat kamera, AI, notiser och mer

Ett betaprogram kan lanseras inom de närmaste veckorna

Samsung One UI 8 (baserad på Android 16) har rullats ut till Galaxy-enheter under de senaste månaderna, men nästa stora mjukvaruuppdatering är redan på gång i form av One UI 8.5 – och en hel del detaljer om vad som väntar har nu läckt.

One UI 8.5 är ännu inte officiell, men mycket tyder på att Samsung kommer att lansera ett betaprogram innan årets slut, och att den färdiga uppdateringen sedan kommer att börja rullas ut till telefoner och surfplattor någon gång under 2026.

Galaxy S26-serien lär bli först ut att få den nya mjukvaran, men det är ännu oklart vilka andra modeller som kommer att vara kompatibla. Medan vi väntar på den officiella lanseringen har vi samlat fem av de mest intressanta nya funktionerna som hittills har avslöjats.

1. Prioriterade notiser

Det verkar som att One UI 8.5 kommer att innehålla nya funktioner för att prioritera vissa notiser framför andra – något som kan hjälpa till att hantera den ständiga floden av aviseringar många av oss får varje dag.

Enligt sajten SammyGuru, som lyckats aktivera funktionen via läckt One UI 8.5-kod, ska användare kunna ställa in prioritet per app, där viktiga notiser lyfts fram och staplas ovanför övriga aviseringar från samma källa.

2. Kamerapresets

Det har länge funnits klagomål på att Samsung har försummat kamerahårdvaran i sina flaggskepp de senaste åren, men med One UI 8.5 kommer åtminstone några välkomna förbättringar för mobilfotografer – i form av kamerapresets.

Enligt Android Authority, som upptäckt referenser till funktionen i en läckt version av mjukvaran, kommer man att kunna spara egna förinställningar för ISO, exponering, slutartid och liknande parametrar. Det gör det enkelt att växla mellan olika fotolägen beroende på situation – exempelvis nattfoto, porträtt eller actionbilder.

3. Fotorensning

One UI 8.5: Object eraser has been integrated into generative edit.

Från kamerainställningar till bildredigering – läckan @tarunvats33 har hittat tecken på att Object Eraser-verktyget nu integreras direkt i den nya Generative Edit-funktionen i Samsungs Galleri-app.

Det är ingen helt ny funktion, snarare en förbättring av ett befintligt verktyg, men det innebär att man kan ta bort objekt ur bilder med hjälp av AI med färre tryck – direkt via Generative Edit-knappen (symbolen med gnistrande stjärnor).

4. Adaptiv databesparing

Ytterligare en nyhet som Android Authority hittat i koden är funktionen Adaptive Data Saver. Som namnet antyder ska den förhindra att videor på sociala medier laddas automatiskt, och istället bara spela upp när du aktivt väljer det.

Det här kommer att vara praktiskt för den som har begränsad surfmängd eller en ostabil uppkoppling, även om vi ännu inte vet exakt hur funktionen kommer att fungera i praktiken. Enligt kodreferenserna ska dock videokvalitet och hastighet normalt sett inte påverkas.

5. Edge Panel i liggande läge

Edge Panel – den pop-up-panel med genvägar som redan finns i One UI 8 – ser också ut att få större flexibilitet i nästa uppdatering, enligt SamMobile.

För första gången ska panelen kunna användas i liggande läge, vilket gör det enklare att nå och använda genvägar när skärmen är roterad – till exempel vid filmvisning eller spel. Men som med alla dessa läckta funktioner återstår det att se vilka som faktiskt tar sig in i den slutgiltiga versionen av One UI 8.5.