Samsung Galaxy A27 er lansert med flere viktige oppgraderinger fra A26 – men en viktig egenskap er plutselig blitt dårligere

Samsung har avduket Galaxy A27.

Budsjettmobilen får et raskere brikkesett, et forbedret selfiekamera og et oppdatert design sammenlignet med Galaxy A26.

Samtidig får den dårligere vannmotstand og et ultravidvinkelkamera med lavere oppløsning.

Samsung har nå lansert Galaxy A27, etterfølgeren til budsjettmobilen Galaxy A26. Selv om den nye modellen inkluderer flere velkomne forbedringer, er det også noen endringer som går i feil retning.

Det mest bemerkelsesverdige er vannmotstanden. Mens Galaxy A26 har en IP67-klassifisering, nøyer Galaxy A27 seg med IP64, som betyr at den er mindre beskyttet mot vann enn forgjengeren.

Et av kameraene ser også ut til å ha blitt nedgradert. Begge telefonene har et 50 MP hovedkamera og et 2 MP makrokamera, men Galaxy A27 har et 5 MP ultravidvinkelkamera, mens Galaxy A26 er utstyrt med et 8 MP ultravidvinkelkamera.

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På papiret kan det også virke som om selfiekameraet har tatt et skritt tilbake, ettersom Galaxy A27 har et 12 MP kamera sammenlignet med 13 MP i Galaxy A26. I praksis virker det imidlertid mer som en forbedring. Samsung oppgir at den nye sensoren kan fange et bredere dynamisk område og rikere farger, noe som skal gi mer naturlige selfier.

(Image credit: Samsung)

Raskere brikke og tynnere skjermrammer

På oppgraderingssiden finner vi en kraftigere Snapdragon 6 Gen 3-brikke, et hullkamera i stedet for det tidligere dråpeformede hakket, og tynnere skjermrammer.

Samsung Galaxy A27 får også forbedrede AI-funksjoner, inkludert støtte for å identifisere flere objekter samtidig i Circle to Search og mer nøyaktige resultater fra Object Eraser.

Ellers er spesifikasjonene stort sett uendret sammenlignet med fjorårets modell. Telefonen har fortsatt en 6,7-tommers skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, opptil 8 GB RAM, opptil 256 GB lagringsplass og et 5000 mAh batteri med støtte for 25 W hurtiglading.

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Galaxy A27 leveres med Android 16, og Samsung lover seks generasjoner med Android-oppdateringer og seks år med sikkerhetsoppdateringer.

Telefonen kan allerede bestilles, til en anbefalt startpris på 3 990 kroner for 128 GB og 4 990 kroner for 256 GB.

Galaxy A27 er tilgjengelig i svart, blått, lysegrønt og lyserosa, men ikke alle farger vil være tilgjengelige i alle markeder. Samsung har for eksempel bekreftet at både USA og Australia kun vil få den svarte varianten. I Norge er fargene blå, lys rosa og svart tilgjengelige ved lansering.