Samsung Galaxy A27 lanserad med flera viktiga uppgraderingar jämfört med A26 – men en central funktion har oväntat blivit sämre

Samsung har presenterat Galaxy A27

Budgettelefonen får ett snabbare chipset, en förbättrad selfiekamera och en uppdaterad design jämfört med Galaxy A26

Samtidigt får den sämre vattentålighet och en ultravidvinkelkamera med lägre upplösning

Samsung har nu lanserat Galaxy A27, efterföljaren till budgettelefonen Galaxy A26. Även om den nya modellen innehåller flera välkomna förbättringar finns det också några förändringar som går åt fel håll.

Den mest anmärkningsvärda är vattentåligheten. Medan Galaxy A26 har en IP67-klassning nöjer sig Galaxy A27 med IP64, vilket innebär att den är sämre skyddad mot vatten än sin föregångare.

Även en av kamerorna ser ut att ha fått en nedgradering. Båda telefonerna har en huvudkamera på 50 MP och en makrokamera på 2 MP, men Galaxy A27 har en ultravidvinkelkamera på 5 MP, medan Galaxy A26 är utrustad med en ultravidvinkelkamera på 8 MP.

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På pappret kan även selfiekameran se ut att ha tagit ett steg tillbaka, eftersom Galaxy A27 har en kamera på 12 MP jämfört med 13 MP i Galaxy A26. I praktiken verkar det dock snarare röra sig om en förbättring. Samsung uppger att den nya sensorn kan fånga ett bredare dynamiskt omfång och rikare färger, vilket ska ge mer naturliga selfies.

(Image credit: Samsung)

Snabbare chipset och tunnare skärmkanter

På uppgraderingssidan hittar vi ett kraftfullare Snapdragon 6 Gen 3-chipset, en hålkamera i stället för den tidigare droppformade skåran samt tunnare skärmkanter.

Samsung Galaxy A27 får också förbättrade AI-funktioner, bland annat stöd för identifiering av flera objekt samtidigt i Circle to Search och mer precisa resultat från Object Eraser.

I övrigt är specifikationerna i stort sett oförändrade jämfört med fjolårets modell. Telefonen har fortfarande en 6,7-tumsskärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens, upp till 8 GB RAM, upp till 256 GB lagring samt ett batteri på 5 000 mAh med stöd för 25 W snabbladdning.

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Galaxy A27 levereras med Android 16 och Samsung lovar sex generationer av Android-uppdateringar samt sex års säkerhetsuppdateringar.

Telefonen börjar säljas den 3 juli till ett rekommenderat startpris på 3 990 SEK för 128 GB och 4 990 SEK för 256 GB.

Galaxy A27 kommer att erbjudas i svart, blå, ljusgrön och ljusrosa, men alla färger blir inte tillgängliga på samtliga marknader. Samsung har exempelvis bekräftat att både USA och Australien endast får den svarta varianten. Exakt vilka färger som blir tillgängliga för den svenska marknaden är inte klart ännu.