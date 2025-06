Rykter om at Samsung Galaxy Z Fold 7 får «bransjeunike» funksjoner – dette kan de være

Galaxy Z Fold 7 kan få «bransjeunike» teknologi

Det er uklart hva disse oppgraderingene kan bety

Den brettbare telefonen forventes å lanseres i juli

Vi er klare for den store avduking av Samsung Galaxy Z Fold 7, som forventes å skje en gang i juli – og forventningene har nettopp blitt enda høyere etter en ny lekkasje.

Ifølge vanligvis velinformerte @UniverseIce vil Galaxy Z Fold 7 introdusere «bransjeledende teknologier» som vil skille dette flaggskipet fra konkurrentene. «Samsung har endelig tatt seriøse steg», legger lekkeren til.

Dessverre gis det ingen ytterligere detaljer, så vi får spekulere i hva dette kan bety – og mer om det om et øyeblikk. Dette antyder imidlertid at etterfølgeren til Samsung Galaxy Z Fold 6 kan bli en mer betydelig oppgradering enn vi tidligere forventet.

Det er usannsynlig at Samsung vil gå helt over streken og komme med en sci-fi-nyhet. Det er mer sannsynlig at den brettbare telefonen vil få en betydelig forbedring av en av sine tidligere kjernekomponenter.

Hva kan «bransjeunike» bety?

Samsung Galaxy Z Fold7 will bring some industry-first technologies, and Samsung finally got serious.June 8, 2025

Det er flere viktige områder der Galaxy Z Fold 7 kan bryte ny grunn. Et av dem er skjermen: den kan ha en 8,2-tommers hovedskjerm, som er betydelig større enn forgjengeren, og den kan også være den første brettbare telefonen som leveres med en pekepenn.

Så er det mulighetene for forbedringer av formfaktoren og materialene. Vi har allerede hørt at Galaxy Z Fold 7 kan ha en titanramme for økt holdbarhet og lavere vekt, samtidig som den er Samsungs tynneste sammenleggbare telefon hittil. Andre rykter har pekt på forbedret støvmotstand.

Med sammenleggbare telefoner er sammenleggbarheten alltid et problem. Det er mulig at Samsung har funnet en måte å gjøre sammenleggbarheten nesten usynlig på, og hengslene kan til og med få oppgraderinger når det gjelder holdbarhet og levetid. Ny batteriteknologi har også blitt nevnt i ryktene, men uten ytterligere detaljer.

Vi kan heller ikke glemme kameraene. Lekkasjer har antydet at Galaxy Z Fold 7 vil sette nye standarder for kameraer i brettbare telefoner, og hovedkameraet kan til og med komme opp i 200 MP. Alle disse forbedringene ville være svært velkomne, og vi kan godt se flere av dem når telefonen gjør sin store debut.

