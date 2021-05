Designet og lanseringsdatoen til Sony WF-1000XM4 har lekket på nett

Sony WF-1000XM3 fikk dugelig med ros da de ble lansert, og klatret raskt til toppen av vår liste over de beste helt trådløse øreproppene – og ble der. Dette takket være en utrolig god aktiv støydemping og en framifrå lydkvalitet.



Ryktene om de uunngåelige oppfølgerne, Sony WF-1000XM4, har økt i omfang de siste månedene, og nå i det siste har det begynt å tegne seg et ganske godt bilde om hvordan de kommer til å se ut og til og med når vi får se en lansering (det ser ut til å bli i starten av juni.) Informasjonen er signert The Walkman Blog.

(Image credit: The Walkman Blog)

Selv om bildene som nå er lastet opp kun viser prototyper, er det nok ikke så langt unna det endelige resultatet vi nå ser, og de stemmer godt med bildene som fant veien til eteren i februar – noe som gjør at denne lekkasjen virker ganske så troverdig.



Om inneværende lekkasje er reell, så virker det som om at den lengre, mer pilleformede, formfaktoren i WF-1000X-seriens tidligere utgaver har forsvunnet, og blitt erstattet med en langt mer kompakt og avrundet form.



Nåværende spekulasjoner rundt den sylindriske formen dreier seg rundt om det kan ha en sammenheng med de eksterne mikrofonene som trengs for å tilby støydemping og opptak av stemmer ved telefonsamtaler.

(Image credit: The Walkman Blog)

The Walkman Blog avslørte også bilder av WF-1000XM4-modellenes ladeetui, og merket seg at desto høyere utgangseffekt (5 V, 140 mA, kontra 120 mA) vil kunne føre til en noe raskere ladehastighet for hodetelefonene når de ligger i etuiet.



Det snakkes også om at etuiet kan lades av Sonys kommende mobiltoppmodell Xperia 1 III.



Ved hjelp av størrelsen på USB-C-porten har The Walkman Blog funnet ut at størrelsen på det nye etuiet er omtrent 60 mm x 38 mm x 28 mm (LxHxD), hvilket er langt mer kompakt enn WF-1000XM3-etuiet, som måler 78 mm x 62 mm x 28 mm.

Lanseringsdato?

Vi har tidligere fått innsikt i hvordan de kommende hodetelefonene kan se ut, men dette er første gangen vi har fått en viss idé om når de faktisk kommer til å lanseres.



Det opprinnelige dokumentet fra FCC listet opp datoen 27. september som tidspunktet da taushetsplikten for det amerikanske forvaltningsorganet for telekommunikasjon skulle gå ut (såkalt short-term confidentiality) – dette er en typisk indikator på når et produkt offisielt skal presenteres av en produsent – men nå har altså datoen blitt oppdatert: ny dato, 9. juni.



Selv om dette på ingen måte er offisiell kommunikasjon fra Sony, har vi basert på tidligere modeller, og hvordan de har blitt håndtert av FCC-dokumenter, god grunn til å tro at vi kommer til å bli servert Sony WF-1000XM4 i første halvdel av juni – hvilket betyr at det ikke er lenge til vi får mer, helt sikker, informasjon om både den nye modellen og lanseringsdatoen.