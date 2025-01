Hva er DeepSeek? Alt du trenger å vite om den nye ChatGPT-rivalen som har tatt App Store med storm

Til tross for at det har vært under utvikling i noen år, ser det ut til at DeepSeek har kommet nesten over natten etter at utgivelsen av R1-modellen den 20. januar tok AI-verdenen med storm, hovedsakelig fordi den tilbyr ytelse som konkurrerer med ChatGPT-o1 uten at du må betale for å bruke den. Appen er for tiden nummer én på iPhones App Store som et resultat av dens umiddelbare popularitet.

DeepSeek er et kinesisk-eid AI-selskap og har utviklet sine LLM-er (kalt DeepSeek-V3 og DeepSeek-R1) for å være på nivå med rivalene ChatGPT-4o og ChatGPT-o1 mens de koster en brøkdel av prisen for API-tilkoblingene. Og på grunn av måten det fungerer på, bruker DeepSeek langt mindre datakraft til å behandle oppgaver.

Noen sikkerhetseksperter har uttrykt bekymring for personvern når de bruker DeepSeek, ettersom det er et kinesisk selskap. Gitt den nylige juridiske kontroversen rundt TikTok, er det åpenbart bekymring for at data den sanker kan falle i hendene på den kinesiske staten.

DeepSeek har allerede tålt noen «ondsinnede angrep» som har resultert i tjenesteavbrudd som har tvunget den til å begrense hvem som kan registrere seg.

Hva er DeepSeek?

DeepSeek er det kinesiske oppstartsselskapet som skapte DeepSeek-V3 og DeepSeek-R1 LLMs. Det ble grunnlagt i mai 2023 av Liang Wenfeng, en innflytelsesrik figur i hedgefond- og AI-bransjen.

Det første DeepSeek-produktet var DeepSeek Coder, utgitt i november 2023. DeepSeek-V2 fulgte i mai 2024 med en aggressivt billig prisplan som forårsaket forstyrrelser i det kinesiske AI-markedet, og tvang konkurrentene til å senke prisene.

Selskapets nåværende LLM-modeller er DeepSeek-V3 og DeepSeek-R1. Begge har imponerende testresultater sammenlignet med konkurrentene, men bruker betydelig færre ressurser på grunn av måten LLM-ene er blitt opprettet på. DeepSeek-V3 er en generell modell, mens DeepSeek-R1 fokuserer på resonneringsoppgaver.

DeepSeek har vært i stand til å utvikle LLM-er raskt ved å bruke en innovativ opplæringsprosess som er avhengig av prøving og feiling for å forbedre seg selv. Så i hovedsak lærer DeepSeeks LLM-modeller på en måte som ligner på menneskelig læring, ved å motta tilbakemeldinger basert på egne handlinger. De bruker også en MoE-arkitektur (Mixture-of-Experts), så de aktiverer bare en liten brøkdel av parameterne sine på et gitt tidspunkt, noe som reduserer beregningsmengden betydelig og gjør dem mer effektive.

Både DeepSeek-V3 og DeepSeek-R1 er gratis tilgjengelige ved bruk av chatboten. (Image credit: Apple/DeepSeek)

Hva er DeepSeek? DeepSeek tilbyr AI av sammenlignbar kvalitet som ChatGPT, men er helt gratis å bruke i chatbot-form. Den mangler noen av de mer avanserte egenskapene til ChatGPT, spesielt AI-video og bildeskaping, men vi venter at det vil bli enda bedre over tid.

For å bruke DeepSeek som en chatbot kan du ganske enkelt gå inn på DeepSeek.com og klikke på Start Now. Du må opprette en konto for å bruke den, men du kan logge på med Google-kontoen din hvis du vil.

Alternativt kan du laste ned DeepSeek-appen for iOS eller Android, og bruke chatboten på mobilen.

Hvor mye koster DeepSeek og hvordan får du et abonnement?

Du trenger ikke abonnere på DeepSeek, fordi, i det minste i chatbot-formen, er det gratis å bruke. DeepSeek-chatboten bruker som standard DeepSeek-V3-modellen, men du kan bytte til R1-modellen når som helst ved å klikke eller trykke på 'DeepThink (R1)'-knappen under ledetekstlinjen.

Hvis du vil bruke DeepSeek mer profesjonelt og bruke API-ene til å koble til DeepSeek for oppgaver som koding i bakgrunnen, må du betale for det. Foreløpig er det bare $0,55 per inndata-token og $2,19 per million output-tokens. Dette står seg meget godt godt i sammenligning med OpenAIs API, som koster $15 og $60.

DeepSeek og ChatGPT: Hva er de viktigste forskjellene?

LLM har unektelig solide muskler, men DeepSeek ser likevelut til å være ganske grunnleggende sammenlignet med sine rivaler med tanke på funksjoner. Når det gjelder chatting med chatboten, er det akkurat det samme som å bruke ChatGPT – du skriver ganske enkelt inn noe i ledetekstlinjen, for eksempel «Fortell meg om stoikerne», og du vil få et svar. Dette kan du deretter utvide med oppfølgende oppfordringer, som «Forklar det for meg som om jeg er en 6-åring». Svarene du får fra de to chatbotene er veldig like.

Det du vil legge mest merke til, er at DeepSeek er begrenset ved ikke å inneholde alle ekstrafunksjonene du får med ChatGPT. For eksempel vil du legge merke til at du ikke kan generere AI-bilder eller video ved å bruke DeepSeek, og du får ikke noen av verktøyene som ChatGPT tilbyr, som Canvas eller muligheten til å samhandle med tilpassede GPT-er som «Insta Guru» og «DesignerGPT».

Hvis du er en ChatGPT Plus-abonnent, er det en rekke LLM-er du kan velge når du bruker ChatGPT. I DeepSeek har du bare to - DeepSeek-V3 er standard, og hvis du vil bruke den avanserte resonneringsmodellen, må du trykke eller klikke på 'DeepThink (R1)'-knappen før du kan stille spørsmål.

ChatGPT kan lage AI-bilder. Det kan ikke DeepSeek. (Image credit: Apple/OpenAI/DeepSeek)

Det er også færre alternativer i innstillingene for tilpasning i DeepSeek, så det er ikke like lett å finjustere svarene du får. Kort sagt oppleves DeepSeek veldig likt som ChatGPT uten alle ekstrafunksjonene. Vi testet både DeepSeek og ChatGPT ved å bruke de samme instruksjonene for å finne ut hvilken vi foretrekker.

DeepSeek og ChatGPT: De viktigste forskjellene DeepSeek: gratis å bruke, mye billigere APIer, men bare grunnleggende chatbot-funksjonalitet.

ChatGPT: krever abonnement på Plus eller Pro for tilgang til avanserte funksjoner.

En av de beste funksjonene til ChatGPT er ChatGPT-søkefunksjonen, som nylig ble gjort tilgjengelig for alle på gratisnivået. Med den kan du søke på nettet ved å bruke dens samtalemetode. DeepSeek har også en søkefunksjon som fungerer på nøyaktig samme måte som ChatGPT.

Til slutt kan du laste opp bilder i DeepSeek, men bare for å trekke ut tekst fra dem. ChatGPT er på sin side multimodal, så den kan laste opp et bilde og svare på spørsmål du måtte ha om det.

DeepSeek-søk og ChatGPT-søk: Hva er de viktigste forskjellene

AI-søk er et av de kuleste bruksområdene for en AI-chatbot vi har sett så langt. Den lar deg søke på nettet ved å bruke samme slags samtaleinstrukser som du vanligvis engasjerer en chatbot med.

Akkurat som ChatGPT, har DeepSeek en søkefunksjon innebygd i chatboten. Bare trykk på Søk-knappen og deretter blir den ledeteksten du skriver inn et nettsøk. Det kan vel egentlig ikke bli enklere enn dette.

Når du har utført søket, for eksempel etter pizzarestauranter i byen din, kan du stille oppfølgingsspørsmål, for eksempel «Hvis du måtte velge én av disse restaurantene, hvilken er dét?»

Bruk av søkeevnene til DeepSeek (Image credit: DeepSeek)

DeepSeek vil svare på spørsmålet ditt ved å anbefale én enkelt restaurant og begrunne valget. Det er denne muligheten til å følge opp det første søket med flere spørsmål, som om det var en ekte samtale, som gjør AI-søkeverktøy spesielt nyttige.

Både ChatGPT og DeepSeek lar deg klikke for å se kilden til en bestemt anbefaling, men ChatGPT gjør en bedre jobb med å organisere alle kildene for å gjøre dem lettere å henvise til, og når du klikker på en, åpner den Citations-sidefeltet, slik at du får enkel tilgang. DeepSeek er på sin side litt mer grunnleggende i måten den leverer søkeresultater på.

Slik bruker du DeepSeek-R1 for å få dypere resonnementer

For vanskeligere spørsmål kan det være lurt å bytte til R1 LLM. (Image credit: DeepSeek)

DeepSeek-R1 er en avansert resonneringsmodell, som er på nivå med ChatGPT-o1-modellen. Disse modellene er bedre på matematiske spørsmål og spørsmål som krever dypere tankeprosesser, så det tar vanligvis lengre tid å svare på dem, men de vil presentere resonnementet på en mer tilgjengelig måte.

For å bruke R1 i DeepSeek-chatboten, trykker du ganske enkelt på 'DeepThink(R1)'-knappen før du skriver inn spørsmålet ditt. Knappen er på ledetekstlinjen, ved siden av Søk-knappen, og er uthevet når den er valgt.

Når du stiller spørsmålet ditt, vil du legge merke til at svaret kommer tregere enn normalt, og du vil også oppleve at det ser ut som om DeepSeek har en samtale med seg selv før den leverer svaret. Det er slik at du kan se resonneringsprosessen den gikk gjennom for å levere svaret. Det er ganske fascinerende!

Slik bytter du til DeepSeek fra ChatGPT

En ting du bør huske på før du dropper ChatGPT til fordel for DeepSeek, er at du ikke vil få muligheten til å laste opp bilder for analyse, generere bilder eller bruke noen av tilleggsverktøyene, som Canvas, som skiller ChatGPT og DeepSeek fra hverandre.

Hvis alt du vil gjøre er å stille spørsmål til en AI-chatbot, generere kode eller trekke ut tekst fra bilder, vil du oppdage at DeepSeek for øyeblikket ser ut til å tilfredsstille alle dine behov uten å koste deg noe.

Vi fant også ut at vi fikk en og annen «high demand»-melding fra DeepSeek som resulterte i at søket vårt mislyktes. Imidlertid er DeepSeek foreløpig helt gratis å bruke som chatbot på mobil og på nett, og det er en stor fordel.