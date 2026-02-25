Nikon avduker det perfekte teleobjektivet for sports-, bryllups- og videofotografer

Nye Nikkor Z 70-200 mm ƒ/2.8 VR S II veier bare 998 g

Lover stillere, raskere autofokus og sekstrinns stabilisering

Tilgjengelig fra mars, koster 39 990 kroner

Nikon har avduket Nikkor Z 70-200 mm ƒ/2.8 VR S II, en andre generasjons omarbeiding av telezoomen som lover klasseledende vektbesparelser, et raskere autofokussystem og en nydesignet optisk design – alt samtidig som den maksimale blenderåpningen på ƒ/2.8, som gjør denne typen objektiv så nyttig i svakt lys, beholdes. Det nye objektivet vil være tilgjengelig fra mars 2026 med en pris på 39 990 kroner.

Det mest slående er vekten. Med en vekt på bare 998 g (uten stativfeste), er det nye objektivet 362 g lettere enn det originale Nikkor Z 70-200 mm ƒ/2.8 VR S, og ifølge Nikon det letteste objektivet blant 70–200 mm ƒ/2.8-alternativene for speilløse fullformatkameraer.

Det er også 12 mm kortere enn før, noe som burde utgjøre en stor forskjell når man filmer håndholdt over lengre perioder eller når det er montert på en gimbal for videoarbeid. Faktisk holder den interne zoomdesignen tyngdepunktet konsistent når brennvidden endres, noe gimbalbrukere vil sette spesielt pris på.

Autofokusen får også en oppgradering. Det nye objektivet bruker Nikons «Silky Swift» talespolemotorer og sies å levere AF-hastigheter opptil 3,5 ganger raskere enn den første generasjonen når det er parret med et kamerahus som bruker EXPEED 7-prosessoren, for eksempel Nikon Z6 III eller Z8.

Objektivet er også 50 % mer stillegående, noe som er viktig for videografer som ønsker ren lyd direkte i kameraet uten at den mekaniske summingen fra fokussystemet høres i opptaket.

Image 1 of 3 (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon)

Bildestabiliseringen er forbedret til seks trinn med innebygd vibrasjonsreduksjon, med Synchro VR på kompatible Z-hus for maksimal stabilitet i hele bildet.

Det optiske designet er også omarbeidet, og Nikon sier at det strømlinjeformede designet bruker færre linseelementer mer effektivt, med dobbeltsidige asfæriske elementer, Super ED- og SR-glass, og nye belegg for forbedret skarphet, bedre bokeh og bedre motstand mot gjenskinn.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Det er også noen ergonomiske forbedringer som runder av det som høres ut som en svært omfattende oppgradering: kontrollringen kan gjøres trinnløs for jevn bruk i video, stativfestet er avtakbart og bruker en Arca-Swiss-fot, og solblenderen har et filtervindu – en liten, men smart detalj som betyr at du ikke trenger å fjerne dekselet når du bruker et roterende variabelt ND-filter.

Et perfekt ekstraobjektiv i kameravesken?

(Image credit: Nikon)

For fotografer som bruker Nikons Z-system, høres dette ut som en perfekt partner til en standard zoom som Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II.

Brennviddeområdet 70-200mm f/2.8 er et av de mest allsidige innen fotografering – like hjemmevant i bryllup, sport, dyreliv og spontane gatebilder – og kombinasjonen av et raskere, stillere AF-system og en betydelig lettere konstruksjon gjør denne nye versjonen lettere å anbefale enn forgjengeren for fotografer som ønsker lengre rekkevidde uten trettheten som ofte følger med å bære tung optikk hele dagen.

Det ser også ut som en sterk oppgradering for de som fortsatt bruker objektivets enda eldre forgjenger, AF-S Nikkor 70-200mm ƒ/2.8E FL ED VR. TechRadars kameraredaktør Timothy Coleman sier at den versjonen har vært hans mest brukte objektiv gjennom årene, men at han vurderer å oppgradere til dette nye speilløse alternativet.

Hvis du ønsker et sett med to objektiver til arrangementer eller reiser og allerede har dekket behovene dine for alt fra vidvinkel til standard zoom, ser dette ut som et opplagt neste kjøp. Hold utkikk etter dette fra mars 2026.