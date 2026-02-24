Nikon visar upp det perfekta teleobjektivet för sport-, bröllops- och videofotografer

Nya Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II väger bara 998 g

Utlovar tystare, snabbare autofokus och sex stegs stabilisering

Tillgängligt från mars, kostar 39 990 kronor

Nikon har presenterat Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S II, en andra generationens omarbetning av sin telezoom som utlovar klassledande viktbesparing, ett snabbare autofokussystem och en omdesignad optisk konstruktion – allt samtidigt som den maximala bländaren f/2,8 behålls, vilket gör den här typen av objektiv så användbar i svagt ljus. Det nya objektivet blir tillgängligt från mars 2026 med ett pris på 39 990 kronor.

Den mest iögonfallande siffran är vikten. Med bara 998 g (utan stativfäste) är det nya objektivet 362 g lättare än originalet Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S och, enligt Nikon, det lättaste objektivet bland 70–200mm f/2,8-alternativen för spegellösa fullformatskameror.

Det är också 12 mm kortare än tidigare, vilket bör göra stor skillnad vid handhållen fotografering under längre perioder eller när det monteras på en gimbal för videoarbete. Faktum är att den interna zoomdesignen håller tyngdpunkten konsekvent när brännvidden ändras, något som särskilt gimbal-användare lär uppskatta.

Autofokusen får också en uppgradering. Det nya objektivet använder Nikons röstspolemotorer “Silky Swift” och uppges leverera AF-hastigheter upp till 3,5 gånger snabbare än första generationen när det paras ihop med ett kamerahus som använder EXPEED 7-processorn, som Nikon Z6 III eller Z8.

Objektivet är dessutom 50 % tystare, vilket är viktigt för videofotografer som vill ha rent ljud direkt i kameran utan att fokussystemets mekaniska surr hörs i inspelningarna.

Image 1 of 3 (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon)

Bildstabiliseringen har förbättrats till sexstegs inbyggd Vibration Reduction, med Synchro VR på kompatibla Z-hus för maximal stabilitet över hela bilden.

Den optiska konstruktionen har också arbetats om och Nikon säger att den strömlinjeformade designen använder färre linselement på ett mer effektivt sätt, med dubbelsidiga asfäriska element, Super ED- och SR-glas samt nya ytbehandlingar för bättre skärpa, snyggare bokeh och bättre motstånd mot ströljus.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det finns även några ergonomiska förbättringar som rundar av vad som låter som en mycket omfattande uppgradering: kontrollringen kan göras steglös för mjuk användning vid video, stativfästet är avtagbart och använder Arca-Swiss-fot, och motljusskyddet har ett filterfönster – en liten men smart detalj som gör att du inte behöver ta bort skyddet när du använder ett roterande variabelt ND-filter.

Ett perfekt andra objektiv i kameraväskan?

(Image credit: Nikon)

För fotografer som använder Nikons Z-system låter det här som en perfekt partner till en standardzoom som Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II.

Brännviddsområdet 70–200 mm f/2,8 är ett av de mest mångsidiga inom fotografi – lika hemma vid bröllop, sport, djurliv och spontana gatubilder – och kombinationen av snabbare, tystare AF-system och en betydligt lättare konstruktion gör den här nya versionen lättare att rekommendera än föregångaren till fotografer som vill ha längre räckvidd utan tröttheten som ofta följer med att bära tung optik hela dagen.

Den ser också ut att bli en stark uppgradering för dem som fortfarande använder en ännu äldre föregångare till objektivet, AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR. TechRadars kamera-redaktör Timothy Coleman säger att den versionen har varit hans mest använda objektiv genom åren, men att han överväger att uppgradera till det här nya spegellösa alternativet.

Om du vill ha ett kit med två objektiv för evenemang eller resor och redan har täckt behovet av vidvinkel-till-standardzoom, ser detta ut som ett självklart nästa köp. Håll utkik efter det från mars 2026.