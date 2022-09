iPhone 14 vs iPhone 11: tijd voor een upgrade?

Apple heeft eindelijk de iPhone 14 onthuld en heel wat iPhone 11-gebruikers zullen wellicht twijfelen om te upgraden.

Is de nieuwste iPhone een upgrade die zijn geld waard is? We zijn nog niet helemaal klaar met onze volledige review, maar we hebben wel de nodige informatie om beide toestellen met elkaar te vergelijken.

Laten we eens kijken hoe deze twee iPhones zich tot elkaar verhouden op vlak van prijs, ontwerp, prestaties, camera en batterij.

iPhone 14 vs iPhone 11 prijs en beschikbaarheid

De iPhone 14 zal vanaf 16 september in de winkel liggen. Pre-orders zijn nu al beschikbaar voor de vroege vogels. De iPhone 14 is beschikbaar in de volgende drie versies:

- iPhone 14 128GB voor 1019 euro

- iPhone 14 256GB voor 1149 euro

- iPhone 14 512GB voor 1409 euro

Apple heeft ervoor gekozen om hun prijzen in de VS niet te verhogen, maar wel in Europa. Zo kost het basismodel van de iPhone 14 nu 110 euro meer dan het basismodel van de iPhone 13 met zijn adviesprijs van 909 euro.

De iPhone 11 werd daarnaast in 2019 gelanceerd. In die tijd had het basismodel slechts 64GB opslag en was 256GB de maximale optie. De volledige prijslijst zag er toen als volgt uit:

- iPhone 11 64GB voor 809 euro

- iPhone 11 128GB voor 859 euro

- iPhone 11 256GB voor 979 euro

Als we beide versies met 128GB opslag vergelijken, dan zien we dat Apple zijn prijs met 160 euro heeft verhoogd op drie jaar tijd. De prijzen van de iPhone 11 zijn natuurlijk gezakt en je vindt makkelijk refurbished exemplaren voor nog geen 400 euro tegenwoordig.

iPhone 14 vs iPhone 11 ontwerp

De iPhone 14 houdt vast aan het gekende design van Apple, dat voor het eerst verscheen met de iPhone 12 twee jaar geleden. Tegenover de iPhone 11 zien we enkele kleine, maar toch belangrijke wijzigingen.

Terwijl de iPhone 11 ons nog deed denken aan het iPhone 6-tijdperk, met gebogen randen en een display dat in de behuizing "vloeit", zien we bij de iPhone 14 een afgevlakt en hoekig ontwerp. Veel gebruikers zijn het er wel over eens dat de afgeronde zijkanten van de iPhone 11 comfortabeler waren om vast te houden.

De iPhone 11 is met afmetingen van 150,9 x 75,7 x 8,3 mm de grotere van de twee, terwijl de iPhone 14 146,7 x 71,5 x 7,8 mm meet. Het oudere model is ook zwaarder en weegt 194 gram tegenover de 172 gram van de iPhone 14.

Beide telefoons zijn verkrijgbaar in het lichtpaars, wat een interessante gelijkenis is. Een andere gelijkenis is dat beide telefoons dezelfde notch hebben, hoewel die van de iPhone 14 aanzienlijk kleiner is. Ook de randen rondom het scherm van de iPhone 14 zijn kleiner geworden.

Afgezien van deze oppervlakkige verschillen hebben beide telefoons een aluminium frame, een glazen voor- en achterkant, een premium gevoel en een IP68-score voor water- en stofbestendigheid.

Wat stevigheid betreft, is de iPhone 14 de winnaar. Die heeft namelijk Ceramic Shield, dat ongeveer vier keer sterker is dan het Gorilla Glass van de iPhone 11.

iPhone 14 vs iPhone 11 scherm

Beide iPhones hebben een 6,1 inch display, maar de iPhone 14 is duidelijk de betere van de twee. Ten eerste heeft die een OLED-paneel, met een levendigere kleurenweergave en diepere zwarttinten tegenover het IPS LCD-scherm van de iPhone 11.

Zelfs ten tijde van onze iPhone 11 review vonden we het jammer dat Apple nog LCD gebruikte in plaats van OLED. De resolutie was hier eveneens niet fantastisch voor deze prijs.

Het iPhone 14 scherm is veel scherper dan dat van de iPhone 11. We zien hier een resolutie van 1170 x 2532, wat opvallend meer is dan de 828 x 1792 van de iPhone 11. Het scherm van de iPhone 14 kan daarnaast helderder worden en is beter leesbaar in de felle zon.

Qua refresh rate zitten beide iPhones wel gelijk met hun 60Hz-schermen. We hadden eigenlijk gehoopt dat de iPhone 14 dit zou optrekken naar 120Hz, aangezien je tegenwoordig zelfs toestellen van 300 euro vindt met dit type scherm.

iPhone 14 vs iPhone 11 camera

Hoewel beide toestellen twee 12MP-camera's hebben, zijn die van de iPhone 14 niet meer te vergelijken met die van de iPhone 11. Apple heeft de hoofdcamera de voorbije jaren sterk verbeterd.

De camerasensor van de iPhone 14 is aanzienlijk groter, met grotere pixels van 1,9 µm (in plaats van 1,4 µm in de iPhone 11). Hij geniet daarnaast van een groter diafragma van f/1.5 (tegenover f/1.8 in de iPhone 11). Dit zorgt ervoor dat de prestaties bij weinig licht veel beter zijn met de iPhone 14.

Dit geldt vooral als je rekening houdt met het geavanceerde sensor shift stabilisatiesysteem van de iPhone 14 (de iPhone 11 heeft alleen standaard optische beeldstabilisatie) en de superieure beeldverwerking van de iPhone 14. Die bevat nu Apple's nieuwe Photonic Engine die de Deep Fusion nabewerking eerder toepast voor een nog beter eindresultaat.

Een andere grote sprong bij de iPhone 14 is de selfiecamera. Ook hier heeft de iPhone 14 een breder diafragma van f/1.9 (de iPhone 11 heeft slechts f/2.2). We zien in de iPhone 14 voor het eerst autofocus, waardoor je makkelijker een scherpe selfie kan nemen, zelfs bij weinig licht en met meerdere mensen in het frame.

iPhone 14 vs iPhone 11 specs en prestaties

De prestaties tussen deze twee telefoons zijn een wereld van verschil. Apple heeft de iPhone 14 dan wel niet uitgerust met zijn allernieuwste chip, maar hij draait nog steeds op de topklasse A15 Bionic uit de iPhone 13 van vorig jaar.

Daarmee ligt hij twee generaties voor op de iPhone 11 en zijn A13 Bionic. De chip in het nieuwere toestel is gebouwd met een kleinere 5nm-standaard (tegenover 7nm). Daardoor is hij over het algemeen sneller en zuiniger.

Het verschil in prestaties is duidelijk te zien in onze Geekbench 5 multi-core benchmark, waarbij de iPhone 13 Pro 4688 scoort ten opzichte van de iPhone 11 met een score van 3186.

Volgens uitgelekte specificaties (Apple maakt niet bekend hoeveel geheugen zijn telefoons hebben), heeft de iPhone 14 ook 50% meer RAM-geheugen dan zijn oudere broertje. We hebben nu dus 6GB in plaats van 4GB in de iPhone 11.

De nieuwe iPhone heeft tot slot meer interne opslag. Hij begint bij 128GB en dat loopt op tot maximaal 512GB. De iPhone 11 begint bij slechts 64GB en kan maximaal 256GB hebben.

iPhone 14 vs iPhone 11 batterij

Apple vermeldt nooit de exacte capaciteit van zijn batterijen, maar we hebben een gerucht gehoord dat de iPhone 14 met een 3.279mAh batterij komt. We weten daarnaast dat de iPhone 11 een 3.110mAh-batterij heeft.

De iPhone 14 heeft een iets grotere batterij, maar hij heeft ook een scherm dat meer stroom vereist. Aan de andere kant heeft hij wel een efficiëntere chipset.

Tijdens onze tests ging de iPhone 11 gemakkelijk een dag mee zonder opladen. We moeten nog testen of de iPhone 14 net zo goed presteert, maar op basis van onze ervaring met de iPhone 13 verwachten we dat wel. Het is namelijk nog nooit gebeurd dat Apple de batterij in een nieuwere iPhone slechter heeft gemaakt.

Tot slot kunnen beide iPhones draadloos opladen en gebruiken ze de Lightning-aansluiting. Voor de volledigheid vermelden we nog dat de iPhone 11 de laatste generatie was met een oplaadblok in de doos. Sinds de iPhone 12 levert Apple alleen nog een USB-C naar Lightning-kabel, maar geen oplaadblok meer.

Conclusie

De iPhone 14 ziet er niet uit als de meest opwindende upgrade, als je hem vergelijkt met de iPhone 13. Vergelijk je hem met de veel oudere iPhone 11, dan merk je wel veel verschillen.

Het display is scherper en levendiger, de camera is geavanceerder en de prestaties zijn over de gehele lijn beter. De verschillen in ontwerp zijn natuurlijk een kwestie van smaak, maar weet wel dat de iPhone 14 minder snel zal barsten.

Het enige probleempunt is de prijs. Een refurbished iPhone 11 kost je nog geen 400 euro tegenwoordig. Zeker na de prijsstijging van de iPhone 14 waardoor hij minstens 1019 euro kost, is dat een aantrekkelijk aanbod. Vergeet tot slot niet dat de iPhone 11 nog maar twee jaar iOS-updates zal krijgen (tot en met iOS 18), terwijl de iPhone 14 vijf jaar iOS-updates voor de boeg heeft (tot en met iOS 21).