We vergeleken twee middenklasse Dolby Atmos-soundbars en de concurrentie was nog nooit zo pittig

Soundbars zijn een effectieve manier om het ingebouwde geluid van je tv een flinke boost te geven, want zelfs het geluid van de beste tv’s komt qua kwaliteit niet overeen met het haarscherpe beeld.

De Sonos Beam (Gen 2) is één van de beste soundbars op de markt en biedt een krachtige, meeslepende luisterervaring bij films en muziek, en dat aan een middenklasse prijs.

De markt voor middenklasse soundbars is echter bijzonder competitief, met heel wat merken die alternatieven aanbieden voor de Sonos Beam. Eén van die merken is Sony.

Wij kregen onlangs de kans om de Sony Bravia Theater Bar 6, een 3.1.2-kanaals soundbar, naast de Sonos Beam te testen. De Theater 6 wordt geleverd met een subwoofer in de doos, iets wat bij de Sonos Beam ontbreekt (al biedt die laatste een verrassend sterke bas voor een alles-in-één soundbar).

Hoe zouden deze twee soundbars, die beide 499 euro kosten, zich tegenover elkaar verhouden? We sloten ze aan op de Panasonic MZ1500, een schitterende OLED TV, en speelden een paar 4K-Blu-rays af.

Sonos

Image 1 of 2 De Beam levert indrukwekkend geluid voor zijn formaat (Image credit: Future) (Image credit: Future)

De Beam lijkt op het eerste gezicht één groot nadeel te hebben: er wordt geen subwoofer meegeleverd. Daardoor zou je verwachten dat het basgeluid aanzienlijk zwakker is dan dat van de Bravia Theater 6, maar dat bleek verrassend genoeg niet het geval.

Tijdens een achtervolgingsscène in The Batman produceerde de Beam een stevige, doordringende bas voor zo’n compacte soundbar. De dreunende motor van de Batmobile klonk krachtig en vol. Hetzelfde gold voor Top Gun: Maverick. Het moment waarop het Darkstar-vliegtuig wordt gelanceerd in de Mach 10-scène kwam keihard binnen.

Ook de helderheid van dialogen wist ons te overtuigen, ondanks het kleine formaat van de Beam. Bij verschillende muzikale scènes uit A Complete Unknown kwamen de stemmen helder door, zonder dat andere elementen in de mix verloren gingen. In Wicked wist de Beam Elphaba’s krachtige zang tijdens ‘Defying Gravity’ nauwkeurig weer te geven. We merkten zelfs dat we bij de muziekscènes uit A Complete Unknown de Beam verkozen boven de Bar 6.

Bovendien wist de Beam de actie op het scherm goed te volgen. Geluidseffecten zoals piepende banden en rondvliegende auto’s in The Batman, of de overvliegende jets in Top Gun: Maverick, werden overtuigend in de kamer geplaatst.

Sony

Image 1 of 2 De Bravia Theater Bar 6 levert indrukwekkende bas- en hoogte-effecten en heeft een breed geluidsbeeld. (Image credit: Future) (Image credit: Future)

De externe subwoofer van de Sony Bravia Theater Bar 6 geeft deze soundbar een duidelijk voordeel ten opzichte van de Sonos Beam. Hoe goed de Beam ook presteert voor zijn formaat, qua bas kan hij simpelweg niet op tegen de Bar 6.

De enorme subwoofer van Sony zorgt voor een kamervullend basgeluid met veel impact. Tijdens dezelfde achtervolgingsscène uit The Batman klonk het gebrul van de Batmobile krachtiger en meeslepender dan bij de Beam. We moesten zelfs het basniveau wat terugschroeven. Tegelijk bleef de bas strak en gecontroleerd. Qua pure geluidskracht kwam de Bar 6 als winnaar uit de bus.

Dankzij de twee hoogtekanalen op de soundbar zelf scoort de Bar 6 ook beter dan de Beam als het aankomt op hoogte-effecten. De regen in The Batman kwam meer op de voorgrond, zelfs tijdens de achtervolging met de Batmobile, waarin muziek en explosies elkaar snel opvolgen. En in de Mach 10-scène uit Top Gun: Maverick, waarin het Darkstar-vliegtuig over Admiral Cain scheert, wist de Bar 6 de beweging van het vliegtuig nauwkeuriger in de ruimte te plaatsen dan de Beam.

De Bar 6 is ook een stuk breder dan de Beam (950 mm tegenover 651 mm), wat zorgt voor een ruimere geluidsweergave. Tijdens de ‘Defying Gravity’-scène in Wicked voelde het geluid van de wind en de richting waarin die zich bewoog meeslepender aan op de Bar 6, terwijl de Beam hier zeker ook goed presteerde. Met de Sound Field-modus geactiveerd werd de ervaring nog intenser.

Bij de muzikale optredens in A Complete Unknown leverde de Bar 6 een voller en ruimtelijker geluid dan de Beam. Zo klonk het applaus van het publiek tijdens het optreden van Dylan en Joan Baez op het Newport Folk Festival duidelijker op de Bar 6 en kregen de zang en gitaren een bredere, meer gelaagde klank.

Beam vs Bar 6: het oordeel

Image 1 of 1 Welke soundbar beter is, hangt uiteindelijk af van jouw persoonlijke omstandigheden (Image credit: Future)

Zowel de Beam als de Bar 6 laten zien hoe doeltreffend middenklasse soundbars het geluid van je tv kunnen verbeteren, elk met hun eigen sterke punten. De Beam blinkt uit bij muziekgerelateerde content en biedt, gezien zijn compacte formaat, een verrassend ruimtelijke soundstage en indrukwekkende bas.

Toch heeft de Bar 6 dankzij de meegeleverde subwoofer een krachtigere bas, een bredere geluidsweergave door zijn grotere formaat en omhooggerichte speakers die hoogte-effecten nauwkeuriger weergeven dan de Beam.

Welke soundbar uiteindelijk het beste is, hangt af van je situatie. Heb je een kleinere ruimte, dan is de Beam meer dan voldoende. Maar voor een middelgrote kamer waarin je op zoek bent naar krachtiger en ruimtelijker geluid, is de Bar 6 de juiste keuze.