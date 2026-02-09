Sonos gaat in 2026 weer nieuwe producten lanceren: dit zouden wij graag zien

2025 was een vrij rustig jaar voor Sonos en dat is ook wel te begrijpen. Het jaar daarvoor was namelijk een drama, gezien de vervelende situatie rondom de nieuwe app. Begin vorig jaar kreeg het bedrijf dan ook een nieuwe CEO en die wil natuurlijk ook geen nieuwe problemen creëren door overhaaste beslissingen. Dat betekende echter dat het bedrijf helemaal geen nieuwe hardware aankondigde vorig jaar. De laatste grote release was dan ook die van de Sonos Arc Ultra in oktober 2024.

Nu lijkt het erop dat Sonos dit jaar wel weer klaar is om nieuwe producten te lanceren. Schijnbaar kunnen we meer hardware verwachten "in de tweede helft van zijn fiscale 2026". Dat betekent in het geval van Sonos de periode tussen april en september.

We hebben ondertussen wel al een aankondiging gezien van de Amp Multi, maar dat is een vrij niche versterker die voor de gemiddelde consument lang niet zo interessant is als de speakers en soundbars van het bedrijf.

We zijn nog niet veel leaks tegengekomen met informatie over wat we kunnen verwachten van nieuwe Sonos-hardware. Dat is opmerkelijk, want voorheen lekte er altijd heel snel informatie over nieuwe producten. Misschien wordt deze "terugkeer" echter wat zorgvuldiger behandeld. Hoewel we dus weinig gehoord hebben, hebben we zelf wel een aantal Sonos-apparaten die we dit jaar graag zouden zien. Hieronder vind je zes producten waarvan wij hopen dat Sonos ze dit jaar lanceert.

1. Een 'Sonos Era 500' met een focus op hi-fi

De Sonos Five bestaat inmiddels al erg lang en het voelt dan ook alsof het wel tijd is voor een soort vervanger. Sonos heeft natuurlijk wel de Sonos Era 300 op de markt gebracht, maar die heeft niet echt dezelfde focus als de Five. De Era 300 is meer gefocust op ruimtelijke audio en niet zozeer op het bieden van het meest gedetailleerde en diepe geluid, zoals bij een echte hi-fi speaker wel het geval is.

Toch heeft Sonos wel wat nieuwe technologieën geïntroduceerd die hier goed van pas zouden kunnen komen. Zo is de Sound Motion-basspeaker, die zijn debuut maakte in de Sonos Arc Ultra een erg handig onderdeel. Het is een verrassend compacte speaker die enorm veel lucht weet te verplaatsen en een vrij kleine ruimte, zonder daarbij ook de hele behuizing te laten trillen. Het zou mooi zijn als deze technologie kan worden toegepast om de bas te regelen voor deze zogenaamde Era 500.

Daarnaast zien we voor dit soort speaker verder ook graag gewoon een naar voren gericht driversysteem, in plaats van de speakers in de Era 300 die meerdere kanten op moeten worden gericht voor het ruimtelijke effect. Als je deze driver inzet voor de lage tonen, dan kan je de andere drivers zich laten focussen op middentonen en dat zorgt hopelijk dan weer voor gedetailleerde middentonen en een groter dynamisch bereik, omdat er niet één driver is die zich bezig moet houden met zoveel mogelijk frequenties.

Voeg hier als laatste dan nog maar de compressie-driver en het hoornsysteem van de Era 100 aan toe. Dit soort systemen worden ook, in studiomonitoren gebruikt en zouden dus ook zeker geschikt zijn voor in een hi-fi speaker.

Het zou als laatste fijn zijn als deze speaker, net als de Sonos Five, ook verschillende aansluitingen ondersteunt en bijvoorbeeld niet alleen een USB-C-poort waar je dan maar een dongle aan moet hangen (zoals bij de Era 100 en 300) als je een platenspeler aan wil sluiten.

2. Een Sonos Beam Gen 3 met Sound Motion en omhooggerichte speakers

Hoewel de Sonos Beam Gen 2 nog steeds een geweldige compacte soundbar is, die we ook zeker na de nodige prijsdalingen nog aanbevelen, zouden we inmiddels toch wel graag een nieuw model met een aantal upgrades zien.

De Beam Gen 2 weer een verrassend krachtig geluid te creëren voor zo'n kleine soundbar, maar het Dolby Atmos-effect dat je hier krijgt, is volledig virtueel. Wanneer zelfs kleine speakers zoals de Bose Smart Soundbar omhooggerichte speakers toevoegen, wordt het ruimtelijke effect meteen een stuk sterker.

Het zou dus mooi zijn als een nieuwe Beam ook de Sound Motion-technologie kan gebruiken voor zijn basweergave, waardoor er hopelijk meer ruimte vrij blijft voor fysieke omhooggerichte speakers.

Daarnaast zouden we ook graag HDMI-passthrough zien op Sonos-soundbars, maar dat lijkt ons helaas niet heel waarschijnlijk, en zeker niet op dit compacte model. Hopelijk zijn er dan in ieder geval dus wel wat audio-upgrades aanwezig.

3. Een draadloze thuisbioscoop via een HDMI-dongle

Nu we het toch over soundbars hebben, de laatste jaren zien we steeds meer modellen die je ook draadloos met je tv kan verbinden. Zo hebben Samsung en LG allebei manieren om hun soundbars draadloos met hun eigen tv's te verbinden.

LG ondersteunt nu ook Dolby Atmos FlexConnect op sommige soundbars en speakers. TCL is daarnaast al bezig met draadloze speakers met Dolby Atmos FlexConnect en verder kan je ook draadloze speakersystemen vinden van merken zoals Sony en Hisense.

Nou maakt Sonos natuurlijk geen tv's, waar het bedrijf dan een technologie in zou kunnen verwerken voor een draadloze verbinding met zijn soundbars, maar het is wel opmerkelijk dat er nog geen draadloze optie is. Het bedrijf zou hiervoor een samenwerking kunnen aangaan met tv-fabrikanten, maar een simpelere optie is misschien gewoon een soort HDMI-dongle voor deze draadloze verbinding.

Het zou ook mooi zijn als zo'n apparaatje het mogelijk maakt om een draadloos surround sound-effect te creëren zonder soundbar en dus met alleen maar losse speakers. Dat leek ook een mogelijkheid te worden bij de streaming-box die het bedrijf uiteindelijk gecanceld heeft. We zien die feature dus graag op een andere manier terugkeren.

4. Een draagbare speaker tussen de Roam en Move

Sonos heeft momenteel twee speakers in zijn aanbod die gepromoot worden als draagbare speakers: de Sonos Roam 2 en de Sonos Move 2. De Roam 2 is een erg klein model met een adviesprijs van 199 euro en de Move 2 is dan juist weer een vrij grote speaker met een adviesprijs van 499 euro. Er zit dus qua formaat en prijs een redelijk groot gat tussen deze twee draagbare speakers en we zouden graag een tussenoptie zien die misschien vergelijkbaar is met een speaker zoals de JBL Charge 6.

Sonos heeft ons laten weten dat het een mini-versie van de Sound Motion-speaker overweegt te ontwikkelen en dit lijkt een goed product te zijn om die in te verwerken. Een van de beste aspecten van de Roam- en Move-modellen is dat ze het grootste gedeelte van de tijd ook prima net als elke andere Sonos-speaker kunnen werken, maar op het moment dat je een speaker nodig hebt om mee onderweg te nemen, schakel je simpelweg over naar Bluetooth en neem je ze mee.

Het voelt ook zeker alsof er wel ruimte is voor een model met een iets krachtiger geluid dan de Roam, maar een iets lagere prijs dan de Move. Dan bedoelen we gewoon een speaker die prima een slaapkamer, kantoorkamer of keuken kan vullen, niet per se meteen een grote woonkamer.

5. Een Era 100 met een display

De WiiM Sound is een directe concurrent van de Sonos Era 100. De speakersetup is bijna identiek en ze zijn ook beide geschikt als onderdeel van een multi-room setup. De WiiM Sound heeft echter wel één leuke extra en dat is een touchscreen aan de voorkant. Dat display voegt niet alleen wat meer persoonlijkheid toe, maar geeft je ook toegang tot een handige extra manier om de speaker te bedienen.

Dit scherm zorgt wel voor een iets hogere prijs dan bij de Era 100, dus als je op zoek bent naar de betere prijs-kwaliteit, dan kan je beter voor de Era 100 kiezen. WiiM heeft echter ook een model genaamd de Sound Lite. Daarbij is het scherm verwijderd en qua prijs kan dit model dus wel beter concurreren met de Era 100. Het zou dus ook wel mooi zijn als Sonos het tegenovergestelde doet en nu dus een Era 100 met touchscreen toevoegt aan zijn line-up, ook al wordt dat dan dus ongetwijfeld een duurder model.

Het display hoeft niet alle functies uit de volledige Sonos-app te bevatten, maar misschien is het wel handig als de 'Favorieten' uit de app hier kunnen worden weergegeven. Zo krijg je snelle toegang tot je favoriete streamingstations, afspeellijsten en artiesten, waarna je dan kan bepalen op welke speakers de muziek moet worden afgespeeld.

6. Een grote party speaker

De Sonos Move 2 is al een erg krachtige draagbare speaker, maar voor wat grotere feestjes worden party speakers toch steeds populairder. Dit hebben we van meerdere audiobedrijven gehoord. Dit soort speakers zijn nog een formaatje groter, hebben soms wielen aan de onderkant en zijn dus meer bedoeld voor gebruik tijdens feestjes en events dan voor een normale luistersessie in je woonkamer.

Vooral de party speakers van JBL zijn hier erg populair, maar ook bedrijven zoals Soundcore (van Anker), LG en nog veel meer maken dit soort speakers. Het zou dan ook interessant zijn als Sonos k een eigen party speaker op de markt brengt.

We stellen ons hier een groot model met waterbestendigheid, een krachtig, goed geluid en misschien een wat stijlvoller design (vergeleken met bestaande party speakers) voor. Ook dit lijkt weer een goede kans om gebruik te maken van Sound Motion, maar misschien hier juist een nog wat grotere versie of meerdere modules om zo een enorm krachtige bas te creëren voor in grotere ruimtes of buitenshuis. Het zou al helemaal mooi zijn als Sonos hier de compressie-drivers uit de Era 300 gebruikt om deze party speaker een beter, gedetailleerder geluid te geven dan de meeste andere party speakers op de markt.