Nieuwe goedkope OLED TV van Samsung mist mogelijk één cruciaal onderdeel

We schreven onlangs over de komst van het nieuwe budgetvriendelijke OLED SE-paneel van LG Display, dat minder zou gaan kosten dan de huidige goedkopere OLED-panelen, terwijl het tegelijkertijd helderder zou zijn. LG Display had al bevestigd dat het paneel in 2026 in tv's zou worden gebruikt. We verwachten dit paneel onder andere in de nieuwe LG B6, hoewel LG zelf nog niets bevestigd heeft.

Dit OLED SE-paneel zal vrijwel zeker ook in andere tv's worden gebruikt. Een nieuw bericht van Daily Korea (via FlatpanelsHD) geeft aan dat onder andere Samsung dit type panelen heeft besteld voor hun tv's. We veronderstellen dat Samsungs goedkopere OLED TV voor dit jaar, de Samsung S85H, dit paneel bevat.

Er is echter één nadeel aan dit alles: reflecties. Het gebrek aan een polarisator is een belangrijke reden waarom het nieuwe OLED SE-paneel goedkoper en helderder is. Dat onderdeel zorgt ervoor dat je minder last hebt van lichtreflecties. Dat is eigenlijk de reden waarom we weten dat Samsung deze panelen heeft besteld: volgens het rapport omvat de aankoop van Samsung “polarisatorvrije panelen”, terwijl alle andere OLED-schermen wel een polarisator gebruiken.

De linker tv heeft een betere polarisator dan de rechter. (Image credit: Future)

Het verwijderen van de polarisatiefilter is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom de panelen helderder zijn dan voorheen, met naar verluidt een HDR-piekhelderheid van 1.000 nits, vergeleken met de 777 nits die we hebben gemeten bij de Samsung S85F. Polarisatiefilters absorberen licht, dus het verwijderen ervan is een eenvoudige manier om een helderder scherm te krijgen. Het bijkomstige nadeel is dat je meer last hebt van reflecties van lichtbronnen in de kamer.

In plaats van de polarisatiefilter zal dit scherm volgens FlatpanelsHD gebruikmaken van “een nieuwe reflecterende laag” die een gemeten lichtreflectie van 4,4% heeft. Ter vergelijking: de geclaimde reflectie van het Tandem OLED-paneel in de LG G6 (het topmodel) is 0,3%.

Niet te enthousiast worden

Hoewel de verhoogde reflectiviteit het grootste minpunt is van het nieuwe OLED-paneel, heeft de Samsung S85H nog een ander probleem: er is geen Dolby Vision. Samsung ondersteunt Dolby Vision nooit op zijn tv's en zet volledig in op HDR10+. Dolby Vision wordt momenteel echter breder ondersteund door films en series op streamingdiensten.

De LG B6 zal waarschijnlijk hetzelfde paneel gebruiken als de Samsung S85H, maar ondersteunt wel Dolby Vision, wat een groot verschil kan maken. Toen onze tv-expert de Samsung S85F en LG B5 vergeleek, ontdekte hij dat Dolby Vision een groot verschil maakte voor de beeldkwaliteit in vergelijking met standaard HDR.

Dat komt omdat Dolby Vision tv's in staat stelt HDR-beelden beter aan te passen, met name voor tv's met een lager contrast. De meeste films en programma's worden gemaakt voor een piekhelderheid van 1000 nits als hoogste helderheidsniveau, waarbij alle andere tinten vanaf dat punt worden gekalibreerd. Als een tv die helderheidsniveaus niet kan halen, moet een proces genaamd tone mapping worden toegepast.

Tone mapping houdt in dat de tv bepaalt hoe die heldere elementen worden teruggebracht tot iets wat de tv wél kan weergeven. Als dit slecht wordt gedaan, kunnen verschillende tinten in elkaar overlopen, waardoor details verloren gaan.

Een voorbeeld van hoe tone mapping werkt in extreme omstandigheden: in deze Dolby Vision-video van 10.000 nits kan de LG B5 aan de linkerkant de witte en grijze tinten opnieuw toewijzen om de details te behouden. De Samsung S85F aan de rechterkant drukt die tinten samen tot één grijze massa. (Image credit: Future)

Dolby Vision is ontworpen om tone mapping toe te passen op basis van de intentie van de oorspronkelijke maker, zodat je erop kunt vertrouwen dat dit goed gebeurt en zoveel mogelijk details behouden blijven. HDR10+ doet trouwens precies hetzelfde.

Dit proces is niet zo belangrijk op helderdere tv's, maar op deze donkerdere tv's is het van groot belang. Zelfs met het helderdere paneel lijken deze goedkope OLED TV's nog steeds in de categorie te vallen waar het een duidelijk verschil maakt.