LG G5 vs LG G4: is LG's nieuwe OLED TV de beste ooit?

LG's OLED TV's behoren steevast tot de beste OLED TV's op de markt en de LG G4 was daarop geen uitzondering. Dit was een van de meest populaire premium modellen van 2024 en hij wist een erg goede indruk op ons te maken met zijn felle OLED-paneel, krachtige beeldverwerking en stijlvolle design.

Tijdens CES 2025 werd de LG G5 geïntroduceerd (het rechter model in de afbeelding hierboven, met links de LG G4). Dit model belooft een nog hogere helderheid, slimmere beeldverwerking en verbeterde connectiviteit te leveren. Maar hoe groot is deze upgrade eigenlijk en is het het waard om te upgraden naar dit model (voor LG G4-eigenaars en anderen die een nieuwe tv zoeken)?

De LG G4 levert al een fantastische beeldkwaliteit dankzij zijn Micro Lens Array-paneel (MLA) en zijn Alpha 11-processor. De LG G5 levert natuurlijk een nog indrukwekkender totaalpakket, met onder andere een nog feller OLED-paneel, een nieuwe Alpha 11 AI Gen2-processor en een "slimmere" gebruikerservaring, aangestuurd door AI.

Geen van beide OLED-modellen is echt budgetvriendelijk, dus ze zijn vooral interessant voor mensen die echt op zoek zijn naar een van de beste OLED TV's op de markt. Gelukkig lijkt het erop, gebaseerd op de Europese prijzen voor de LG G5 zijn intussen bekend en gelukkig is de tv niet duurder geworden tegenover vorig jaar.

LG G5 vs LG G4: design en bouwkwaliteit

LG's nieuwe G5 OLED heeft hetzelfde dunne design als de LG G4 dat perfect is voor wandmontage. (Image credit: LG)

LG's G-serie van OLED TV's is altijd al voorzien van een premium, minimalistisch design en daar komt dus ook geen verandering in bij de LG G5. Hij is net als de LG G4 bedoeld om mooi plat aan een muur te kunnen hangen dankzij zijn stijlvolle, Gallery-ontwerp. Dit ontwerp zorgt ervoor dat hij er meer als een premium decoratie uitziet dan een traditionele tv.

De LG G4 was ook al indrukwekkend dun, had bijna geen zichtbare schermranden en had een stevige, hoogwaardige afwerking. De LG G5 volgt weer grotendeels dezelfde formule voor het design, maar LG heeft wel de duurzaamheid en warmteafvoer verbeterd.

Hoewel dit dus geen hele interessante designveranderingen zijn, moeten ze er wel voor zorgen dat de tv op de lange termijn beter blijft presteren en hopelijk dus ook langer meegaat.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Bij de LG G4 waren er hier en daar opties te vinden voor een 55- of 65-inch model met een meegeleverde standaard (in plaats van muurbevestiging), maar was een muurbevestigingssysteem de standaard optie. Bij de LG G5 lijkt het erop dat de 48-, 55- en 65-inch modellen met standaard geleverd worden en de twee grootste modellen met een muurbevestigingssysteem.

LG G5 vs LG G4: display, helderheid en beeldkwaliteit

De LG G4 (hierboven te zien) was al enorm helder dankzij zijn MLA-displaytechnologie, maar het nieuwe four-stack OLED-paneel van de LG G5 presteert toch weer beter. (Image credit: Future)

Toen de LG G4 werd gelanceerd, legde hij de lat vrij hoog voor OLED-helderheid dankzij zijn Micro Lens Array-paneel. Dat paneel verbeterde de efficiëntie van het licht en de piekhelderheid. Samen met LG's Alpha 11-processor wist het MLA-paneel levendige kleuren, diepe zwartwaardes en uitstekende HDR-prestaties te bieden.

De LG G4 werd ook geprezen voor zijn dynamische tone mapping. Die functie hielp namelijk bij het aanpassen van de helderheidsniveaus per scène om constant voor een zo realistisch mogelijk contrast te zorgen.

Bij de LG G5 heeft LG voor een compleet andere aanpak gekozen. In plaats van MLA-technologie gebruikt LG in de G5 een gloednieuw four-stack OLED-paneel. Deze nieuwe aanpak zorgt opnieuw voor een hogere piekhelderheid (mogelijk tot 4.000 nits bij toekomstige OLED-modellen) en heeft hiervoor geen MLA nodig.

De keuze voor het four-stack-design betekent een betere efficiëntie en duurzaamheid. Tegelijkertijd worden de typerende diepe zwartwaardes en accurate kleuren van OLED behouden. MLA verbeterde de helderheid ook al door een extra laag microscopisch kleine lenzen toe te voegen, maar het nieuwe paneel van de LG G5 verandert hoe het licht wordt geproduceerd en zorgt niet alleen voor fellere highlights, maar ook voor een betere full-screen helderheid.

Een andere verandering is de introductie van de Alpha 11 AI Gen2-processor. De Alpha 11-chip in de LG G4 wist ook al uitstekende prestaties te leveren bij AI-upscaling en beeldverwerking, maar de nieuwe chip gaat nog beter om met realtime aanpassingen voor dingen zoals helderheid, contrast en detailverbeteringen.

De LG G5 moet ook weer beter met beweging omgaan. Ook op dit vlak was de LG G4 al erg sterk, zeker bij sport en actiescènes met veel snelle bewegingen. Toch kan de LG G5 nog soepelere bewegingen en verminderde motion blur leveren.

Op het gebied van HDR-formats bieden beide tv's ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10 en HLG (maar niet voor HDR10+), dus hierin verschillen ze niet. De verbeterde helderheid en beeldverwerking zorgen er wel voor dat Dolby Vision er op de LG G5 iets beter uit zal zien. Er is ook een nieuwe Filmmaker-modus met 'Ambient Light Compensation' die op dynamische wijze het gamma (het bereik tussen de felste witte tint en donkerste zwarte tint) verbetert aan de hand van de verlichting in je ruimte.

LG G5 vs LG G4: slimme features

LG's webOS smart tv-interface. (Image credit: Future)

LG's webOS is al een lange tijd een groot pluspunt voor zijn OLED TV's en de LG G4 werd uitgebracht met webOS 24 als besturingssysteem. Die versie introduceerde een meer gepersonaliseerd homescherm, snellere navigatie en betere aanbevelingen gebaseerd op je kijkgedrag.

Dit besturingssysteem bevat ook AI-gestuurde beeld- en geluidsverbeteringen, een speciaal gaming-dashboard en naadloze integratie met slimme assistenten zoals de Google Assistant en Alexa. Dat zijn natuurlijk ook allemaal leuke toevoegingen.

De LG G5 bouwt voort op deze ontwikkelingen met webOS 25. Deze nieuwere software moet onder andere verfijndere AI-personalisaties bieden. LG heeft gehint naar een verbeterde gebruikerservaring met snellere laadtijden, een overzichtelijkere interface en profielen voor meerdere gebruikers die geactiveerd kunnen worden door 'AI Voice ID'. Dat betekent dat verschillende leden van je huishouden allemaal hun eigen gepersonaliseerde aanbevelingen te zien kunnen krijgen.

Een andere grote focus voor de LG G5 is de manier waarop content aangeboden wordt met behulp van AI. De LG G4 had dus ook al aanbevolen content gebaseerd op je kijkgeschiedenis, maar de LG G5 gaat nog een stapje verder met aanbevelingen die dynamisch in realtime worden aangepast. Hierbij wordt er onder andere rekening gehouden met bepaalde trends, genres en zelfs het moment van de dag.

Qua smart home-integratie hebben we bij beide tv's te maken met ondersteuning voor Apple HomeKit, Google Home en Matter. Je kan dus via de tv ook allerlei slimme apparaten bedienen. De LG G5 verbetert de responsiviteit een beetje, maar beide modellen leveren een uitstekende ervaring op dit vlak.

LG G5 vs LG G4: audio, gaming en connectiviteit

LG's Game Bar-menu met snelle toegang tot allerlei gamefuncties en -instellingen. (Image credit: Future)

Audio is altijd een beetje een zwaktepunt geweest van de ultradunne OLED TV's van LG en dat was helaas ook te merken bij de LG G4. Dat model biedt een virtueel 11.1.2-kanaals surround sound, aangedreven door AI Sound Pro en dat moet een meeslepende audio-ervaring simuleren. Hoewel het geluid prima klinkt voor een vrij casual kijkervaring, zullen veel gebruikers toch liever een soundbar met de tv verbinden voor een dieper basgeluid en betere ruimtelijke effecten.

De LG G5 heeft geen gigantische upgrade gekregen qua audio-hardware. Er is nog steeds ondersteuning voor Dolby Atmos, maar de positionering van geluiden is nu iets verfijnder. Dialogen zullen duidelijker klinken en actiescènes bieden een meeslepender geluid. Net als bij de LG G4 is een extern audiosysteem alsnog een betere optie voor mensen die echt een meeslepende audio-ervaring willen die qua kwaliteit overeenkomt met het beeld.

Op het gebied van gaming hebben de LG G4 en LG G5 allebei features die ze ideaal maken voor gamen op een PS5, Xbox Series X en/of een krachtige gaming-pc. De LG G4 heeft vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/144Hz, VRR (AMD FreeSync én NVIDIA G-Sync) en Dolby Vision-gaming. Deze features zorgen voor soepele gameplay met minimale input lag. De LG G5 biedt nu een maximale refresh rate van 165Hz (met nog steeds VRR), wat eigenlijk alleen handig is voor pc-gamers, aangezien zowel de PS5 (Pro), Xbox Series X/S als Nintendo Switch 2 maximaal 120fps kunnen bereiken.

Een van de belangrijkste nieuwe features van de LG G5 is de draadloze 4K-videotransmissie. LG heeft hier zijn 'Zero Connect'-technologie geïntroduceerd en hiermee kan de tv een draadloos 4K-signaal van een losse hub ontvangen. Dit betekent dat je je consoles en andere mediaspelers uit het zicht kan houden en toch nog steeds van een hoge resolutie en lage latency kan genieten. Verder bieden beide tv's qua connectiviteit ondersteuning voor Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.0.

LG G5 vs LG G4: oordeel

De nieuwe LG G5 OLED TV tijdens CES 2025. (Image credit: Future)

De LG G4 werd gelanceerd met een premium prijs en dat is ook niet zo heel vreemd, want het was eenmaal een van de beste OLED TV's van 2024. Natuurlijk daalde die prijs na een tijdje wel en de prijs-kwaliteitverhouding is inmiddels geweldig als je op zoek bent naar een fantastische beeldkwaliteit, maar niet per se al de nieuwste features nodig hebt.

Zelfs in begin 2025 is de LG G4 nog steeds een van de beste OLED TV's en al helemaal wanneer je hem met een mooie korting in huis kan halen. De adviesprijzen van de LG G5 zijn erg vergelijkbaar met die van de LG G4. Hieronder een kort overzicht van de prijzen per formaat van de LG G5:

OLED48G5: 1.799 euro

OLED55G5: 2.399 euro

OLED65G5: 3.299 euro

OLED77G5: 4.499 euro

OLED83G5: 5.999 euro

OLED97G5: 24.999 euro

Als je al een LG G4 hebt, zijn de verschillen het niet echt waard om te upgraden. Als je daarentegen een iets oudere (of minder premium) tv hebt en je toch al op zoek was naar een nieuwe tv, dan biedt de LG G5 een van de beste OLED-ervaringen die je maar kan krijgen op dit moment. Hij levert subtiele, maar belangrijke verbeteringen voor zowel de beeldkwaliteit als de gebruiksvriendelijkheid.

Uiteindelijk is de LG G5 natuurlijk de beste keuze als je echt op zoek bent naar de allerbeste LG OLED TV van dit moment. Als je echter een goede deal voor de LG G4 kan vinden, zou het dom zijn om deze te laten liggen. Hij levert prestaties van bijna hetzelfde niveau, maar voor een lagere prijs.