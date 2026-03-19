Is deze tv de OLED-killer waarop we gewacht hebben?

TCL heeft twee enorme micro-LED TV's onthuld en hoewel ze duur zijn, zijn ze niet zó duur als verwacht. De productie van micro-LED is altijd erg duur geweest, waardoor je zou verwachten dat een 100-inch micro-LED TV bijna 100.000 euro kost. De micro-LED's van TCL zijn een stuk goedkoper.

Zoals Notebookcheck meldt, kost het "goedkopere" model, de TCL Max163M, in China 249.999 yuan, oftewel ongeveer 31.500 euro. Het duurdere model, de TCL Max163M Pro, kost 349.999 yuan, ongeveer 44.000 euro. Dit zijn (geloof het of niet) lage prijzen voor micro-LED TV's van 163 inch. Hoewel we er niet vanuit kunnen gaan dat de Chinese prijs direct overeenkomt met de europrijs, kunnen we wel een vergelijking maken met de 116-inch Hisense 116UX RGB mini-LED. Die kost hier zo'n 25.000 euro.

De TCL Max163M tv's hebben beide een 163-inch micro-LED-scherm dat volgens het bedrijf een HDR-helderheid van maximaal 10.000 nits en 100% van het BT.2020-kleurengamma kan bereiken. De tv's hebben een lage reflectiegraad, vier HDMI 2.1-poorten, één USB 3.0-poort en één USB 2.0-poort. Het Pro-model heeft een hogere refresh rate dan het standaardmodel, met name 120Hz. De refresh rate van het andere model is nog niet aangegeven, maar we gaan ervan uit dat dit 60Hz is. Ondanks hun grote formaat zijn dit wel 4K-tv's en geen 8K-tv's. Beide tv's zijn momenteel exclusief verkrijgbaar op de Chinese markt en het is onduidelijk of ze ook in andere landen beschikbaar zullen worden.

Chinese klanten kunnen ook een nieuwe QD-mini-LED TV kopen, de TCL Q9M Pro SQD. Deze tv zal verkrijgbaar zijn in 55, 65, 75, 85 en 98 inch. SQD staat voor "Super Quantum Dot" en we hebben al een versie van deze technologie aan de tand gevoeld in de TCL X11L. De nieuwe tv heeft een refresh rate van 150Hz, die kan worden verhoogd tot 300Hz (wellicht bij een lagere resolutie).

De tv lijkt erg op de vorige generatie, de Q9L Pro, en behoudt het Onkyo 2.2.1-kanaals geluidssysteem, maar het scherm is helderder. TCL spreekt van 5.000 nits, ten opzichte van 4.500 nits voor de Q9L Pro. Er zijn verder nog vier HDMI 2.1-poorten en Wi-Fi 6. Net als bij de micro-LED's is er nog geen nieuws over prijzen of beschikbaarheid buiten China. De prijzen daar beginnen bij 6.199 yuan voor de 55 inch tot 19.999 yuan voor de 98 inch. Dat komt neer op ongeveer 785 euro en 2.500 euro.