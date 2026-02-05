Recente LG OLED TV's krijgen een geweldige gratis Dolby Atmos-upgrade

LG heeft zijn C5-, CS5-, en G5-tv's uit 2025 voorzien van een gratis update met ondersteuning voor Dolby Atmos FlexConnect. De tv's werken na de update als een soort hub, waar je LG's nieuwe Sound Suite-speakers op kan aansluiten. Dankzij FlexConnect kan je de speakers vrijwel overal in een ruimte neerzetten en hoe dan ook van accuraat gepositioneerde audio genieten. Je hoeft je speakers hierdoor dus niet meer per se in een standaard surround sound-opstelling te zetten met specifieke speakers voor en achter je.

De update brengt Dolby Atmos FlexConnect dus naar drie modellen, die hierdoor direct verbonden kunnen worden met de draadloze Sound Suite M5- en M7-speakers en de W7-subwoofer. Hierbij worden de speakers in de tv ook gekoppeld aan de draadloze speakers voor het beste effect. Deze tv's kunnen als FlexConnect-hubs audio vanuit de speakers analyseren en de output aanpassen aan de hand van hun positie. Verderop zullen we nog wat dieper ingaan op FlexConnect, maar daar komt het in het kort op neer.

Het enige nadeel hier is dat deze LG-tv's nog steeds alleen als hub zullen dienen voor de compatibele speakers van LG zelf. Dat terwijl Dolby Atmos FlexConnect uiteindelijk beschikbaar zal zijn op speakers van meerdere merken.

In een FlexConnect-systeem kan je je speakers waar je maar wil in een ruimte plaatsen en het systeem zal ze vervolgens terugvinden en kalibreren. (Image credit: Future)

Wat is Dolby Atmos FlexConnect?

Dolby Atmos FlexConnect is in principe een soort systeem voor de kalibratie van speakers die je op een flexibelere manier over je ruimte kan verspreiden en waarmee je toch nog van een mooi ruimtelijk Dolby Atmos-effect kan genieten. Je hoeft je hierbij dus niet zo'n zorgen te maken over de precieze locaties van je speakers als bij een traditionelere surround sound-setup.

De draadloze speakers in een FlexConnect-setup sturen hun locatie door naar de hub, zodat deze de timing en frequenties kan aanpassen om ruimtelijke audio alsnog zo goed mogelijk te positioneren. In theorie betekent dit dus dat je je speakers vrijwel overal in de ruimte kan neerzetten en toch nog steeds kan genieten van accuraat gepositioneerde geluidseffecten bij het luisteren naar Dolby Atmos-soundtracks en -muziek.

LG zegt dat er tot 22 mogelijke configuraties beschikbaar zijn als je een van de ondersteunde tv's koppelt aan zijn M5- of M7-speakers en de W7-subwoofer. Wat betekent dat in de praktijk? Nou, je kan dus een surround sound-setup creëren die zo groot, klein of vreemd is als je maar wil. Zo kan je kiezen voor bijvoorbeeld maar één achterspeaker in plaats van twee of meerdere speakers links in de ruimte, waar je ze ook daadwerkelijk kwijt kan op een plank. FlexConnect zal de speakers in de setup identificeren en zorgen dat de output goed wordt afgestemd aan de hand van de fysieke positionering en afstanden, om zo toch nog een goed samenhangend geluid te creëren.

LG lijkt al flink in te zetten op Dolby Atmos FlexConnect, maar het is niet het enige bekende merk die dit doet. TCL was bijvoorbeeld de eerste grote naam die een FlexConnect-product aankondigde en dat was de TCL Z100-speaker. De technologie is van Dolby, dus andere merken worden niet weerhouden om ook dit soort speakers te ontwikkelen. Wat dus wel belangrijk is, is dat LG in dit geval met zijn tv's dus alleen zijn eigen FlexConnect-speakers ondersteunt (of ze in ieder geval als hub laat dienen voor zijn eigen speakers).

We hebben een aantal jaar geleden al een keer kennis kunnen maken met FlexConnect en het klonk toen echt fantastisch. Dit is dus zeker een nieuwe ontwikkeling om in de gaten te houden. Momenteel zijn er nog maar een paar opties om uit te kiezen, maar we verwachten dat er de komende maanden (en jaren) nog veel meer FlexConnect-speakers op de markt komen.