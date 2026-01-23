Het geluid van de LG C5 OLED TV is niet goed genoeg en we verdienen beter

De LG C5 is over het algemeen een geweldige OLED TV, maar dat komt voornamelijk door zijn beeldkwaliteit en features, en zeker niet door zijn audiokwaliteit. Het is een van de beste, scherpste tv's die we getest hebben, maar op het vlak van audio stelt de tv helaas teleur.

Dat is helaas ook geen verrassing meer op dit punt. Bij veel van de beste tv's van dit moment zal je vrij matige audiokwaliteit krijgen. Aangezien tv's steeds dunner zijn geworden, is het natuurlijk wel iets lastiger geworden om echt goede geluidssystemen in te bouwen, maar we gokken dat fabrikanten ook gewoon denken: "Ach, iedereen koopt toch wel een soundbar of surround-systeem".

We werden weer eens herinnerd aan de matige audiokwaliteit van moderne tv's toen we Batman Begins op de C5 bekeken (zonder soundbar). Deze Christopher Nolan-film bevat prachtig camerawerk, realistische actie en goede dialogen en ziet er ook uitstekend uit op de tv. We moesten echter het volume van de tv op ongeveer 70 (van de 100) zetten om de dialogen nog een beetje te kunnen verstaan.

Nolan-films hebben vaak ook niet echt de beste audiomix (geluidseffecten krijgen vaak de prioriteit in plaats van dialogen), maar toch moet het niet zo lastig zijn om de dialogen te kunnen volgen. Zo erg saboteert Nolan zijn films namelijk toch ook weer niet. Dit lag dus echt aan de tv-speakers.

Het gaat niet alleen om de fysieke speakers

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

De LG C5 heeft verschillende audiomodi om uit te kiezen, zoals Standaard, Cinema, AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Sport, Muziek en Game Optimizer. We hadden de tv wel op de Cinema-audiomodus staan, dus dat kan hebben bijgedragen aan de versterkte achtergrondgeluiden.

We hebben vervolgens echter ook Clear Voice Pro uitgeprobeerd in de hoop dat stemmen hierdoor wat helderder zouden klinken. Het resultaat was echter heel erg jammer. Stemmen klonken zo scherp dat het bijna pijnlijk was om aan te horen en er was ook een soort onnatuurlijke echo aanwezig. Achtergrondgeluiden verdwenen hier ook juist weer heel erg op de achtergrond, waardoor ze niet veel meer toevoegden.

De standaard audiomodus was dan weer redelijk vlak en loste onze problemen met de dialogen niet op. De meeste van deze geluidsmodi, los van de AI-modi, klinken voor ons eigenlijk gewoon als lichtjes aangepaste EQ-profielen. Er lijkt gewoon wat te worden gespeeld met de bas- en treble-niveaus om meer bij bepaalde soorten audio te passen. Dit heeft dus ook geen gigantisch (positief) effect.

In de eerste instantie bekeken we de film via streaming, dus om te kijken of dat misschien bijdroeg aan het probleem, hebben we vervolgens ook de de blu-ray van dezelfde film afgespeeld. Dit zorgde voor een flink verbeterde beeldkwaliteit, maar de audio klonk helaas toch nog ongeveer hetzelfde.

Image 1 of 7 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Is dit gewoon een manier om ons soundbars te laten kopen?

Natuurlijk is een soundbar een duidelijke oplossing voor dit probleem, maar het is eigenlijk wel belachelijk dat je zo'n 2.600 euro kan betalen voor de 65-inch C5 en dan geen degelijk geluid krijgt en nog eens zo'n 400 euro of meer moet neerleggen om een fatsoenlijke soundbar en subwoofer te kopen als oplossing voor dit probleem.

Daarnaast heeft misschien ook niet iedereen (een goede) plaats voor een soundbar (en subwoofer). Als je een premium tv koopt, zou je toch eigenlijk ook wel een wat beter ingebouwd geluid mogen verwachten. Misschien mag de focus op een hogere helderheid wel eens een jaartje ingeruild worden voor een focus op audiokwaliteit.

AI-optimalisaties kunnen hier en daar een beetje helpen, maar ze kunnen niet compenseren voor matige hardware. Natuurlijk is dit een lastig probleem om aan te pakken bij ultradunne tv's, maar sommige merken weten het toch iets beter te doen, zoals Philips bijvoorbeeld met zijn Philips OLED910. Veel merken maken het echter vrij lastig om zonder soundbar te genieten van goed verstaanbare en goed gebalanceerde audio, hoe hard je het volume ook zet.