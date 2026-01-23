Heb je echt een soundbar met Dolby Atmos nodig?

Wanneer je begint met het samenstellen van een thuisbioscoopsetup, kies je waarschijnlijk als eerste voor een mooie tv. Dat is natuurlijk ook wel een logische eerste stap, want voor velen zal een goede beeldkwaliteit misschien (net) wat zwaarder wegen dan een goede audiokwaliteit.

Toch is het belangrijk om het effect van een goed geluidssysteem niet te onderschatten. Je hoeft ook echt niet per se, zoals vroeger het geval was, een systeem samen te stellen uit allerlei losse speakers en een AV-ontvanger en dergelijke. Dat is nog steeds een optie als je echt op zoek bent naar de meest meeslepende filmervaring voor thuis, maar je komt tegenwoordig ook al heel erg ver met een goede soundbar (met eventueel een subwoofer en achterspeakers erbij).

Bij je zoektocht naar de juiste soundbar voor jou, zal je waarschijnlijk tegenwoordig veel modellen tegenkomen die hun Dolby Atmos-ondersteuning promoten en dat is niet voor niets, maar is deze technologie tegenwoordig nou echt een must? Voegt het echt veel toe aan je luisterervaring of is het vooral marketing? Het antwoord is misschien wat genuanceerder dan je denkt.

Hoogste prioriteit is goed geluid voor de juiste prijs

Als het tijd is om je thuisbioscoopsetup te voorzien van een goed geluidssysteem, dan is Dolby Atmos-ondersteuning zeker belangrijk om te overwegen, maar ik zou zeggen dat je prioriteit uiteindelijk beter kan liggen bij een zo goed mogelijk geluid dat binnen jouw budget past.

Gelukkig is Dolby Atmos ook niet alleen maar aanwezig op de meest premium soundbars, maar los daarvan kan je natuurlijk beter kiezen voor een soundbar zonder Dolby Atmos-ondersteuning, maar met een uitstekende geluidskwaliteit voor de prijs, dan voor een soundbar met Dolby Atmos-ondersteuning en een vrij matig geluid.

Als je budget hoog genoeg is, maakt het allemaal niet zoveel uit. Dan kies je een soundbar met een goed geluid én een goed Dolby Atmos-effect, zoals bijvoorbeeld de JBL Bar 1300MK2 of de Samsung HW-Q990F, maar als je liever wat minder uitgeeft, raad ik je toch aan om prioriteit te geven aan geluidskwaliteit. Met de juiste audiomix en -apparatuur kan Dolby Atmos een enorm meeslepend effect hebben, maar ik hoor in ieder geval liever een goed stereogeluid dan een matig ruimtelijk geluid.

Niet elke Dolby Atmos-ervaring is hetzelfde

Als er op de doos of in de lijst met specs van een product Dolby Atmos wordt genoemd, wil dat niet meteen zeggen dat je hier te maken zal hebben met een geweldig ruimtelijk geluid.

Dolby Atmos-technologie kan gebruikt worden door allerlei verschillende apparaten om geluiden zoveel mogelijk om je heen te positioneren, om je zo echt in een soort audiobubbel te plaatsen. Geluiden moeten dan klinken alsof ze echt om je heen bewegen en als dat goed gekoppeld wordt aan de actie die te zien is op je tv, maakt dat je thuisbioscoopervaring extra meeslepend.

Die ervaring hangt echter ook nog steeds af van de fysieke speakers die gebruikt worden om het Atmos-effect te creëren. Er zijn meer dan genoeg tv's op de markt met ingebouwde speakers die ook Atmos ondersteunen, maar als de speakers, die veelal achterop tv's zitten, audio om je heen moeten positioneren, moeten ze als het ware virtuele audiokanalen creëren door de audio te weerkaatsen via je muren en het plafond. Wanneer die beperkte tv-speakers dat moeten doen, is het effect helaas niet heel overtuigend in de meeste gevallen.

Zelfs premium tv's met vrij degelijke ingebouwde speakers, zoals de Samsung S95F met zijn 4.2.2-kanaals geluidssysteem, worden nog steeds vrij gemakkelijk verslagen door een degelijke soundbar. Bij tv's met een wat grotere focus op audiokwaliteit, zoals de Philips OLED910, kom je er enigszins mee weg als je niet meteen een soundbar toevoegt, maar uiteindelijk wint een goede Atmos-soundbar het altijd van ingebouwde tv-speakers.

Vervang je het ingebouwde geluid door een vrij simpele soundbar die voor de tv staat, dan heeft die misschien al meer speakers of in ieder geval krachtigere speakers, die eventueel zelfs naar de zijkanten of naar boven gericht zijn en op die manier toch wat beter het geluid kunnen laten reflecteren en dus op ongeveer de juiste posities kunnen positioneren. De beste ervaring krijg je echter als er ook echt fysieke speakers op verschillende locaties om je heen staan en niet alleen recht voor je bij de tv.

Voeg je namelijk achterspeakers aan een soundbar toe, dan hoef je minder te vertrouwen op het muren om audio te weerkaatsen en kunnen geluidseffecten veel preciezer worden gepositioneerd.

Ingebouwde tv-speakers zullen in veel gevallen dus geen heel overtuigend Atmos-effect creëren, maar in kleinere ruimtes kan een simpele soundbar soms al wel een mooi effect creëren met behulp van weerkaatsingen via muren en het plafond.

De beste thuisbioscoopervaring

Uiteindelijk zou ik dus zeggen dat Dolby Atmos geen prioriteit moet krijgen over pure geluidskwaliteit, maar als het binnen je budget past, is een goede Dolby Atmos-soundbar zeker de investering waard.

Er is tegenwoordig enorm veel content beschikbaar met Dolby Atmos-audio en hoewel niet elke film of serie altijd de meest ruimtelijke audiomix heeft, zorgt een goede Dolby Atmos-soundbar ervoor dat je bij de films en series die dit wel hebben echt midden in de actie wordt geplaatst. Zelfs vergeleken met een traditionelere 5.1 of 7.1-setup met fysieke speakers om je heen, weet een Atmos-soundbar met achterspeakers geluiden toch echt op meer, en accuratere posities om je heen te plaatsen, waaronder boven je hoofd.

Wil je echt genieten van de beste audio-ervaring voor in je thuisbioscoopsetup (maar nog steeds ook genieten van het gemak van een soundbar), dan zorgt een soundbar met subwoofer, achterspeakers en ook omhooggerichte drivers in de soundbar (en achterspeakers) voor het meest ruimtelijke effect. Maar ook als je alleen het budget of de ruimte hebt voor een simpele soundbar zonder achterspeakers of zelfs een subwoofer, zal een model met Atmos toch voor net wat meer immersie zorgen dan een vergelijkbaar model zonder Atmos.

Wat echter wel blijft gelden, is: hoe meer fysieke speakers, hoe beter en accurater het Atmos-effect. Daarnaast kan een goed 5.1- of 7.1-kanaals geluidssysteem zonder Atmos-ondersteuning, zeker in grotere ruimtes, echter ruimtelijker klinken dan een matige 2.0-kanaals Atmos-soundbar, dus kies wel de juiste setup voor in jouw ruimte.