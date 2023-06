Hoewel sommigen misschien vinden dat een 15-inch MacBook Air totaal niet meer compact is, heeft Apple de toename in formaat en gewicht tot een minimum beperkt. Velen zullen dit beschouwen als een redelijke compromis voor een groter scherm. Als de prestaties en de batterijduur zijn zoals we verwachten op basis van de 13-inch versie, heeft Apple weer een winnaar in handen.

Zoals verwacht heeft Apple tijdens WWDC 2023 een gloednieuwe MacBook Air (15-inch, 2023) aangekondigd. Dit is de allereerste keer dat de iconische dunne laptop van Apple verkrijgbaar is met een 15-inch scherm. Hij is de opvolger van de 13-inch MacBook Air (M2, 2022) die vorig jaar tijdens WWDC werd gelanceerd met een gloednieuw ontwerp, nieuwe M2-chip en hoger prijskaart.

Als je van de MacBook Air houdt omdat hij dun, licht en compact is, dan kan een grotere versie je zorgen baren. Dat is nergens voor nodig, want Apple heeft er hard aan gewerkt om de nieuwe MacBook Air (15-inch, 2023) zo slank mogelijk te houden, ondanks de grotere afmetingen. In plaats van de 1,22 kg van de 13-inch MacBook Air weegt de 15-inch MacBook Air 1,36 kg, wat een verwaarloosbare stijging is.

Wij waren in het Apple Park toen de nieuwe MacBook Air werd aangekondigd en hebben het nieuwe apparaat een paar minuten kunnen bekijken. Dit zijn onze eerste ervaringen met de MacBook Air (15-inch, 2023).

MacBook Air (15-inch, 2023): in het kort

Wat is het? De eerste 15-inch MacBook air

De eerste 15-inch MacBook air Wanneer is hij beschikbaar? Pre-orders vanaf 5 juni, in de winkel vanaf 13 juni

Pre-orders vanaf 5 juni, in de winkel vanaf 13 juni Wat kost het? Adviesprijs vanaf 1.599 euro

MacBook Air (15-inch, 2023): Prijs en beschikbaarheid

Pre-orders vanaf 6 juni

Leveringen/in de winkel vanaf 13 juni

Adviesprijs vanaf 1.599 euro

De MacBook Air (15-inch, 2023) is officieel aangekondigd tijdens WWDC op 5 juni 2023. Hij verschijnt naast een nieuwe Mac Pro met de M2 Ultra en een nieuwe Mac Studio met de M2 Max.

De pre-orders van de nieuwe MacBook Air worden meteen geopend op 6 juni en de leveringen gebeuren op 13 juni. Op die datum zal je hem ook in de winkelrekken kunnen vinden. De adviesprijs is logischerwijs iets hoger dan die van de 13-inch MacBook Air en begint bij 1.599 euro.

MacBook Air (15-inch, 2023): Design

Hetzelfde algemene design

Het scherm is dus 15 inch in plaats van de gebruikelijke 13 inch

De nieuwe 15-inch MacBook Air heeft hetzelfde ontwerp als de 13-inch MacBook Air. Het is een dunne plak gerecycled aluminium van 11,5 mm. De dubbele USB-C-poorten en MagSafe-laadpoorten zitten allemaal op dezelfde plek. Zelfs het toetsenbord is precies even groot.

Maar toen we de nieuwe laptop openklapten, werden we begroet door een groot Liquid Retina-scherm en voldoende ruimte rond het toetsenbord en iets grotere trackpad.

Het scherm met resolutie van 2880 x 1864 pixels en 500 nits helderheid voelt aan als een oceaan aan werkruimte. Hoewel de M2 exact even snel presteert als in de kleinere MacBook Air, is het door het grotere scherm wel makkelijker om twee vensters naast elkaar te openen.

Afgezien van het scherm, dat nog steeds die webcam in een notch heeft, is het enige andere verschil dat deze laptop twee speakers meer heeft dan de kleinere MacBook Air. De extra woofers kunnen zorgen voor meer bas, maar dat konden we niet grondig testen in de demoruimte.

MacBook Air (15-inch, 2023): Prestaties en specs

Dezelfde prestaties als de MacBook Air van 13 inch

Omdat we nog maar kort met de MacBook Air (15-inch, 2023) hebben gewerkt, hebben we de laptop nog niet volledig kunnen testen om te zien hoe hij presteert. Je zult moeten wachten op onze volledige review voor die info.

Omdat hij gebaseerd is op dezelfde M2-chip als de MacBook Air van vorig jaar, kun je vergelijkbare prestaties verwachten. Dat is goed nieuws, want de vorige 13-inch MacBook Air (M2) was indrukwekkend genoeg om de toppositie in onze lijst met beste laptops te veroveren.

Hoewel we zelf geen programma's hebben uitgevoerd, hebben we gezien dat de 15-inch MacBook Air met gemak meerdere programma's tegelijk kon draaien die veel kracht vereisen. Zo zagen we iMovie dat 4K-video bewerkte en een preview van de game Stray afspeelde.

Wat we zo goed vonden aan de MacBook Air van vorig jaar was de batterij, die in onze tests 16 uur meeging. De grotere behuizing van de MacBook Air (15-inch, 2023) biedt plaats aan een grotere batterij, maar omdat deze een groter scherm voedt, is de batterijduur van beide laptops hetzelfde. Apple vermeldt een batterijduur van 18 uur voor beide formaten, dus we vermoeden dat we hier opnieuw eindigen met een gemiddelde gebruikstijd van 16 uur.

Wat de oplader betreft, wordt het basismodel geleverd met de USB-C MagSafe-oplader van 35W, maar je kunt ook extra betalen voor de snellere 70W-oplader.

MacBook Air (15-inch, 2023): Vroeg oordeel

Als je fan bent van grote en dunne laptops met een groot scherm, uitstekende prestaties en zeer goede batterijduur, dan is de nieuwe 15-inch MacBook Air van Apple misschien wel de laptop voor jou.

We hebben hem nog niet getest, maar we hebben alle reden om aan te nemen dat de prestaties en batterijduur gelijk zullen zijn aan die van zijn kleinere broer. Zelfs de prijs blijft schappelijk in vergelijking met Windows-laptop die je gelijkaardige prestaties geven. 15-inch laptops zijn tot slot erg populair omdat ze een gulden middenweg vormen tussen draagbaarheid en voldoende schermruimte, dus dit wordt misschien wel een van de best verkochte MacBook ooit.