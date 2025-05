We weten nu bijna zeker dat de Samsung Galaxy S25 Edge op 13 mei gelanceerd wordt

We hebben inmiddels van meerdere bronnen gehoord dat de Samsung Galaxy S25 Edge op 13 mei wordt gelanceerd. Inmiddels hebben we ook een erg duidelijke hint gezien die nogmaals wijst op deze datum.

Evan Blass, een leaker met een goede reputatie, heeft een afbeelding op X gedeeld die de zijkant van een telefoon lijkt te tonen, samen met de tekst "Beyond slim". Dit lijkt heel erg op een officiële teaser-afbeelding voor de Samsung Galaxy S25 Edge en ook in deze afbeelding staat de datum 13 mei.

Hoewel we nog steeds een beetje sceptisch blijven, is dit dus wel een redelijk betrouwbare bron,. De afbeelding ziet er ook echt wel officieel uit en de datum komt dus overeen met wat we al meerdere keren hebben gehoord vanuit andere bronnen. Het lijkt nu dus wel erg waarschijnlijk dat de Samsung Galaxy S25 Edge gelanceerd wordt op 13 mei.

Een 200MP-hoofdcamera en een 12MP-ultrawide

Dat is overigens niet het enige nieuwe Samsung Galaxy S25 Edge-nieuws. SammyGuru (via GSMArena) heeft ook details van de camera's van het toestel gedeeld.

De site claimt deze details in een database van een regelgevende instantie te hebben gevonden. De highlight van deze details is de zogenaamde aanwezigheid van een 200MP-hoofdcamera. Die informatie komt echter niet echt als een verrassing, want dat hebben we al in meerdere geruchten gehoord.

We hadden tot nu toe iets minder duidelijkheid over de overgebleven camera's. Volgens SammyGuru krijgt dit toestel naast die hoofdcamera dezelfde 12MP-ultrawide die ook op de standaard Samsung Galaxy S25 zit, en ook dezelfde 12MP-selfiecamera die aanwezig is op elk ander Galaxy S25-model.

Het is niet zo vreemd dat Samsung kiest voor dezelfde selfiecamera, maar het is wel enigszins teleurstellend dat de Samsung Galaxy S25 Edge schijnbaar niet dezelfde 50MP-ultrawide krijgt als de Samsung Galaxy S25 Ultra.

Aangezien er dus ook maar twee camera's op de achterkant lijken te zitten, zal je hier dus ook een aparte telefotocamera missen. Waarschijnlijk kan je met de 200MP-hoofdcamera echter wel tot in ieder geval 2x inzoomen met "optische kwaliteit". Dat is namelijk ook mogelijk bij de 200MP-hoofdcamera van de Galaxy S25 Ultra.

Hoe dan ook, SammyGuru is niet een van de meest bekende leakers, dus er is ook zeker nog een kans dat sommige van deze informatie niet klopt. Aangezien zoveel bronnen wijzen op een 200MP-hoofdcamera, en alle drie de huidige S25-modellen dezelfde 12Mp-selfiecamera hebben, verwachten we toch dat deze informatie redelijk accuraat zal zijn. Het zou wel kunnen dat deze specifieke specs voor de ultrawide-camera niet kloppen.

Als we er dus van uitgaan dat de Samsung Galaxy S25 Edge inderdaad op 13 mei gelanceerd wordt, dan komen we over een paar weken dus meer details te weten.