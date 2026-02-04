Samsung stopt stilletjes de ondersteuning voor bijna alle Galaxy S21-modellen

Het is misschien tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe telefoon als je nu nog een Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus of Samsung Galaxy S21 Ultra gebruikt. Deze toestellen krijgen vanaf nu namelijk geen software-updates meer. Dat geldt voor zowel grote Android-updates, maar ook veiligheidsupdates.

Samsung heeft dit nieuws niet uitgebreid aangekondigd, maar Phandroid en andere outlets hebben gespot dat de toestellen niet meer vermeld worden op Samsungs pagina voor veiligheidsupdates.

Het gebrek aan Android-updates betekent dat er geen nieuwe of verbeterde features meer onderweg zijn naar deze toestellen. Dat is nog niet zo'n heel groot probleem, maar een gebrek aan veiligheidsupdates kan een groter probleem zijn. De toestellen kunnen vanaf nu namelijk steeds minder veilig worden om te gebruiken.

Het is dus beter om nu (of in ieder geval zo snel mogelijk) te upgraden dan pas wanneer uiteindelijk apps deze toestellen ook niet meer ondersteunen. Veel apps vereisen namelijk niet per se de nieuwste versies van Android om te draaien en voordat app-ondersteuning een probleem wordt, ben je dus al gauw weer een paar jaar verder. Dat betekent echter dus ook een paar jaar zonder veiligheidsupdates.

Eén uitzondering

De Samsung Galaxy S21 FE krijgt nog wel updates.

Er is nog één Samsung Galaxy S21-model dat voorlopig nog wel updates zal ontvangen: de Samsung Galaxy S21 FE. Wel is dit model nu overgegaan van maandelijkse updates naar een update elk kwartaal.

Waarom blijft dit model voorlopig nog wel updates krijgen? Nou, hoewel dit toestel technisch gezien bij de Galaxy S21-serie hoort, is hij bijna een jaar nieuwer dan de rest van die serie. Dat betekent dat de ondersteuning ook ongeveer een jaar langer doorgaat. Dit model krijgt dus waarschijnlijk aan het begin van 2027 pas geen nieuwe updates meer (net als ook de Samsung Galaxy S22-serie).

De Samsung Galaxy S21-serie heeft in het totaal dus ongeveer vijf jaar lang van software-updates genoten en dat is ook wat Samsung bij de lancering beloofde. Inmiddels is die belofte bij nieuwe toestellen verhoogd naar zeven jaar aan software-updates, dus als je inderdaad besluit om te upgraden naar een nieuwe Samsung-telefoon, dan zal die in ieder geval wat langer meegaan.