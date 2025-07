Samsung legt uit waarom de Galaxy Z Fold 7 geen grotere batterij heeft gekregen

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is op meerdere vlakken een duidelijke upgrade ten opzichte van zijn voorganger, maar één vlak waarop Samsung al jaren geen verbeteringen heeft doorgevoerd, is op het vlak van de batterijcapaciteit. De Z Fold 7 heeft net als zijn voorganger weer een 4.400mAh-batterij.

Dat is toch wel opmerkelijk, aangezien het bedrijf dit jaar wel de batterijcapaciteit van de Samsung Galaxy Z Flip 7 verhoogde. Samsung heeft hier nu echter wel een reden voor gegeven.

In een gesprek met SamMobile claimde Samsung dat een grotere batterij bij de Samsung Galaxy Z Flip 7 een van de meest gevraagde features was van gebruikers van Flip-modellen. Bij de Galaxy Z Fold 7 zouden foldable-fans andere prioriteiten hebben gehad, waaronder "betere camera's, een dunnere en lichtere behuizing, en een breder coverscherm".

Deze uitleg klinkt voor ons niet heel erg overtuigend. Ten eerste is 4.400mAh sowieso eigenlijk wel erg weinig voor een telefoon van dit formaat. De Samsung Galaxy S25 Ultra is bijvoorbeeld een kleiner toestel, maar heeft wel een grotere 5.000mAh-batterij.

De Galaxy Z Fold 7 had dus sowieso wel een grotere batterij kunnen gebruiken. Nou is de telefoon wel veel dunner geworden, maar ook langwerpiger en breder (dankzij zijn grotere displays). Als Samsung zich iets minder had gefocust op het zo dun mogelijk maken van het toestel was er ongetwijfeld wel ruimte geweest voor een grotere batterij. Er was echter ook nog een andere optie...

Waarom niet dunner én een grotere batterij?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung had niet per se hoeven kiezen tussen een dunnere telefoon en een grotere batterij. Sommige toestellen, zoals bijvoorbeeld de OnePlus 13 en de vouwbare Honor Magic V5, gebruiken namelijk tegenwoordig silicium-koolstofbatterijen.

Deze batterijtechnologie maakt het mogelijk om de batterijcapaciteit te verhogen zonder het formaat van de batterijen te vergroten. Samsung zou deze technologie volgens geruchten ook overwegen voor de Galaxy S26-serie. Dat vinden wij een aparte prioriteit vanuit Samsung, want hoewel die serie ook zeker grotere batterijen kan gebruiken om te concurreren met veel van de moderne Chinese toestellen, hebben de Samsung Galaxy S25-modellen toch wel al redelijk goede batterijcapaciteiten voor hun schermformaten, wat bij de Fold-modellen dus niet echt het geval is.

Waarom heeft Samsung dan niet voor deze technologie gekozen bij de Galaxy Z Fold 7? Misschien heeft het te maken met de kosten van de technologie. Een silicium-koolstofbatterij zou de prijs nog verder omhoog kunnen halen. Aan de andere kant kan het ook gewoon zo zijn dat Samsung tegenwoordig erg voorzichtig is met het verhogen van batterijcapaciteiten na de grote batterijproblemen bij de Samsung Galaxy Note 7.

Het goede nieuws is dat als Samsung deze nieuwe batterijtechnologie overweegt voor de Galaxy S26-serie, dat er dan wel een grote kans is dat deze ook voor de Samsung Galaxy Z Fold 8 wordt gebruikt. Het is alleen wel jammer dat we mogelijk dus nog een jaar langer moeten wachten om echt op elk vlak van mooie upgrades te kunnen genieten.