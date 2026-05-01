Samsung Galaxy S27 Ultra heeft wellicht geen 3x optische zoom meer

De Ultra-telefoon in de Samsung Galaxy S-serie heeft al sinds het begin twee telefotocamera's en dat maakt hem een stuk veelzijdiger dan sommige concurrenten. Nu lijkt het erop dat de Samsung Galaxy S27 Ultra dit recept gaat aanpassen door één telefotocamera te laten vallen.

De info is afkomstig van betrouwbare leaker @UniverseIce, die beweert dat de telefotocamera met 3x optische zoom ontbreekt op de Galaxy S27 Ultra. Hoewel de formulering wat vaag is, lijkt het erop dat Samsung deze camera helemaal schrapt en niet vervangt.

Als dit gerucht klopt, blijft de Samsung Galaxy S27 Ultra wellicht achter met een telefotocamera met 5x optische zoom. Dit zoombereik gebruikt Samsung al enkele jaren en in de Galaxy S26 Ultra heeft deze camera heeft ook betere hardware dan de telefotocamera met 3x optische zoom. Samsung kan dit gat in het zoombereik mogelijk dichten door de digitale zoom op de hoofdcamera te verbeteren, iets dat Apple onder andere al doet.

Early Samsung Galaxy S27 Ultra rumors are in: that often mocked 3x telephoto, famous for being tiny and underwhelming, has finally changed. It didn't get stronger. It didn't get weaker. It's simply gone.😂April 30, 2026

Geen groot gemis

Samsung-gebruikers gaan best goed om met dit gerucht. Reacties op luidden onder andere: "Goed zo, zeg ik. Hopelijk is het niet alleen de Ultra die afscheid neemt van die vreselijke lens." Dit is objectief gezien de slechtste camera op de Galaxy S26 Ultra. Sterker nog, de 3x telefotocamera van de Samsung Galaxy S25 Ultra was ietsje beter. Misschien heeft Samsung de camera nu bewust slechter gemaakt als een soort van tussenstap om hem volgend jaar helemaal weg te halen.

Dit gerucht volgt op een ander gerucht dat ook met de camera's te maken heeft. Samsung zou namelijk ingebouwde magneten willen gebruiken in de Galaxy S27-serie zodat je geen speciale case meer nodig hebt om accessoires magnetisch te bevestigen. Het probleem is dat de huidige verticale camerabalk daarvoor te ver naar beneden loopt. Er is daarom sprake van een herontwerp met een horizontale camerabalk, zoals op de Pixel 10.

Als dit klopt, hopen we ten slotte wel dat Samsung hiervoor compenseert door de andere camera's te verbeteren. Het zal nog even duren voor we dit met zekerheid weten, aangezien de Galaxy S27-serie pas wordt verwacht in het voorjaar van 2027.