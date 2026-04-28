Camera's op Samsung-smartphones worden mogelijk verplaatst om ruimte te maken voor magneten

De Samsung Galaxy S-serie ziet er al jaren ongeveer hetzelfde uit en dan vooral het basis- en Plus-model. Het ontwerp met de drie camera's verticaal onder elkaar is enerzijds wat saai en anderzijds enorm herkenbaar.

Toch zou Samsung dat iconische ontwerp overboord kunnen gooien. Volgens Ice Universe, een betrouwbare leaker, die een bericht plaatste op Weibo (via Phone Arena), overweegt Samsung namelijk de positie van de camera's te veranderen.

Een andere leaker beweert hetzelfde op de Zuid-Koreaanse site Naver. Hij voegde toe dat deze verandering nodig zou zijn om ruimte te maken voor ingebouwde Qi2-magneten. Dankzij die magneten kan je accessoires op de telefoon vast klikken zonder dat daar een speciale case (of lijm) voor nodig is. Onder andere Apple en Google hebben al een gelijkaardig systeem.

Het artikel gaat hieronder verder.

Even kijken bij de buren

De Google Pixel 10 Pro De iPhone 17 Pro

Het ontwerp zou wellicht kunnen lijken op dat van recente iPhones of de Google Pixel 10-serie. De camera's zitten namelijk wat hoger op deze telefoons en lopen niet zo ver naar onderen als de verticale camerabalk van Samsung. Als dat inderdaad het probleem is, moet Samsung de camera's op een of andere manier hoger plaatsen. We mogen trouwens niet vergeten dat Samsung ooit al een horizontale camerabalk heeft gebruikt, met name op de Samsung Galaxy S10-serie, die dateert van 2019.

Het is tot slot onduidelijk wanneer we dit nieuwe ontwerp zullen zien. We verwachten dat Samsung dit wil introduceren op een van hun flagship smartphones en in dat opzicht is de Galaxy S27 de meest logische kanshebber. Die telefoon wordt echter pas verwacht in het voorjaar van 2027. Wat Samsung ook van plan is, het zal nog wel even duren.