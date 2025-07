Samsung Galaxy S26-serie kan meerdere AI-assistenten krijgen en het Ultra-model een grote camera-upgrade

Nu dat de lancering van de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7 ook weer achter de rug is, kunnen we onze aandacht alweer vestigen op de volgende flagship-serie van Samsung: de Galaxy S26-serie.

Er zijn een aantal nieuwe details om te bespreken. Ten eerste heeft Samsung-leidinggevende Choi Won-Joon van het mobiele team verteld aan Bloomberg (via SamMobile) dat we meer AI-assistenten kunnen verwachten op de Galaxy S26. Dat zou dan naast Bixby en Google Gemini zijn.

Schijnbaar heeft Samsung interesse in het toevoegen van andere chatbots zoals Perplexity en ChatGPT. Deze zouden dan dus mogelijk ook vooraf geïnstalleerd zijn op de Galaxy S26 en toekomstige andere toestellen. Voor nu lijkt het echter dat er nog geen uiteindelijke beslissing is gemaakt over mogelijke integraties.

"We praten met meerdere verkopers," zei Choi. "Zolang deze AI-agenten competitief zijn en de beste gebruikerservaringen kunnen bieden, staan we open voor elke AI-agent die er is." Samsung zou volgens Bloomberg misschien ook geïnteresseerd zijn in een investering in Perplexity.

Een grote camera-upgrade

BREAKING!Galaxy S26 Ultra :HP2+ large aperture !will greatly increase the light input, improve the dim light quality, and improve all existing problems. The actual effect it brings will be the most obvious upgrade since Samsung Galaxy S20 Ultra.July 25, 2025

Het tweede detail komt niet vanuit een officiële bron bij Samsung en gaat over de camera's op het Ultra-model van de Galaxy S26-serie. Volgens de bekende tipgever @UniverseIce zal het duurste model uit de S26-serie een flinke boost voor zijn camerakwaliteit krijgen.

Schijnbaar zal de telefoon een verbeterde versie van de 200MP ISOCELL HP2-sensor (die momenteel in de Samsung Galaxy S25 Ultra zit) gebruiken. Deze sensor zou meer licht binnen moeten laten en dat betekent natuurlijk ook weer betere foto's (zeker bij weinig licht).

De tipgever geeft verder aan dat dit de grootste upgrade voor de Ultra-camera is sinds de Samsung Galaxy S20 Ultra uit 2020. We zijn dus erg benieuwd om te zien hoe deze camera dan zal presteren in de praktijk.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Leaks en geruchten rondom de Galaxy S26-serie beginnen zich alweer op te stapelen en zo hebben we ook al het een en ander gehoord over welke modellen er in de line-up zitten. Als Samsung zich aan zijn gebruikelijke releaseschema houdt, zien we de toestellen waarschijnlijk ergens in januari verschijnen.