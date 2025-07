De Samsung Galaxy Z Fold 7 kan veel vaker gevouwen worden dan de Z Fold 6

Samsung heeft de duurzaamheid van nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 7 op verschillende vlakken flink verbeterd. Zo heeft het bedrijf onder andere aangekondigd dat het vouwbare display van deze telefoon nu nog volledig functioneel moet zijn na 500.000 keer gevouwen te zijn.

Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de 200.000 vouwen bij de Samsung Galaxy Z Fold 6. Op dit vlak moet de Z Fold 7 dus meer dan twee keer zo duurzaam zijn als zijn voorganger. In de praktijk zou 500.000 vouwen voor de gemiddelde gebruiker (die volgens Samsung het toestel zo'n 100 keer per dag open-/dichtvouwt) ongeveer 10 jaar duren. Als je wat vaker gebruikmaakt van het vouwbare display (zo'n 200 keer per dag), dan daalt het tot ongeveer zes jaar.

Zelfs in dat tweede geval gaat het vouwmechanisme dus langer mee dan voor de meeste mensen nodig zal zijn. Meestal upgraden mensen al wel eerder weer naar een nieuw toestel. Dit is dus in ieder geval een geruststellende upgrade.

Samsung legt uit dat deze verbetering mogelijk is dankzij een "nieuw ontworpen schokbestendige structuur, geïnspireerd door de designprincipes van kogelvrij glas". Het mechanisme is ook getest door Bureau Veritas (een bedrijf dat wereldwijd wordt ingezet voor testen, inspecties en certificeringen).

Beter dan de meeste foldables, maar niet allemaal

(Image credit: Future)

Dit klinkt allemaal dus veelbelovend. Daarnaast verslaat Samsung hiermee ook de meeste van zijn concurrenten, want die bieden meestal tussen de 200.000 en 400.000 vouwen, voordat het mechanisme het kan begeven.

Eén rivaal die Samsung echter nog niet heeft verslagen, is de OnePlus Open uit 2023. Dat toestel is door TÜV Rheinland gecertificeerd voor 1.000.000 vouwen en dus "betrouwbaar vouwen".

Met dat in gedachten is het dus ook wel jammer dat we dit jaar geen OnePlus Open 2 krijgen. Hopelijk komt er toch in de komende jaren wel een opvolger, maar als je in de tussentijd wil upgraden, biedt Samsungs nieuwe foldable in ieder geval meer dan genoeg duurzaamheid op dit vlak.